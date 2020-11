Regierung will Terroristen lebenslang wegsperren

Wien - Eine Woche nach dem islamistischen Anschlag in Wien hat die Bundesregierung am Mittwoch ein Maßnahmenpaket gegen den Terrorismus vorgelegt. Mehr als eine Punktation ist es noch nicht, doch die hat es in sich: Potenzielle terroristische Rückfalltäter sollen "lebenslang weggesperrt werden", kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) an, Freigelassene will man elektronisch überwachen. Der "politische Islam" wird strafrechtlich verboten. Die Opposition reagierte zurückhaltend.

Einsatz von Corona-Schnelltests an den Schulen ab Dezember

Wien/Mödling - Seit Ende der Herbstferien läuft in Niederösterreich, Tirol und Kärnten ein Pilotprojekt zum Einsatz von Antigentests, um Covid-19-Verdachtsfälle an den Schulen möglichst schnell abzuklären. Nach Testung der Logistik soll das Projekt nun mit Anfang Dezember bundesweit ausgerollt werden, kündigte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Mittwoch in Mödling an. Zudem soll ein mobiler Testbus Schulen anfahren, an denen es bereits positive Fälle gibt.

Islamischer Friedhof verweigert Wien-Attentäter Begräbnis

Wien - Der islamische Friedhof in Wien-Liesing verweigert dem Wien-Attentäter das Begräbnis. "Allah wird mit ihm abrechnen. Aber auch wir hatten das Gefühl, etwas tun zu müssen", sagte Friedhofsvorsteher Ali Ibrahim zum "Kurier". Der Attentäter sei "ein Mörder, der unschuldige Menschen getötet hat und damit den ganzen Muslimen geschadet hat", so Ali Ibrahim. Wo und wann der Täter nun begraben wird, ist nun offen.

Irans Bestände an angereichertem Uran viel höher als erlaubt

Wien - Die iranischen Bestände an angereichertem Uran sind nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde um ein Vielfaches höher als erlaubt. Seit dem Austritt der USA aus dem Internationalen Atomabkommen mit Teheran im Jahr 2018 habe der Iran die Urananreicherung weiter fortgesetzt, hieß es in einem Bericht der IAEO. Inzwischen überschreite die Menge leicht angereicherten Urans das erlaubte Limit um mehr als das Zwölffache.

Steirer wegen Mordes an 16-Jähriger zu lebenslang verurteilt

Graz - Ein Weststeirer ist am Mittwoch im Grazer Straflandesgericht wegen Mordes an einer 16-Jährigen zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Mann soll die Jugendliche im Juni 2019 gefesselt und erstickt haben - allerdings auf ihren Wunsch, wie der Angeklagte stets beteuerte. Die Geschworenen schenkten dieser Version aber keinen Glauben und entschieden einstimmig auf vorsätzliche Tötung. Außerdem wurde eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verfügt.

Anschober erwartet Impfdosen für alle ab 2. Quartal 2021

Berlin - Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) ist nach der Liefervereinbarung zwischen der EU und den Pharmaunternehmen BioNTech und Pfizer optimistisch, im ersten Quartal 2021 Risikogruppen und Gesundheitsmitarbeiter gegen das Coronavirus impfen zu können. Die weitere interessierte Bevölkerung könne dann ab dem zweiten Quartal schrittweise geimpft werden. "Dafür bereiten wir derzeit die Impflogistik vor", erläuterte er am Mittwoch.

7.514 Corona-Neuinfektionen und 65 weitere Todesfälle

Wien - In Österreich sind in 24 Stunden 7.514 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Der aussagekräftigere Wochenschnitt zeigte mit 6.754 neuen Fällen pro Tag weiter nach oben, zudem gab es seit dem Vortag 65 Tote. Unter den Neuinfektionen fanden sich auch Nachmeldungen im Epidemiologischen Melderegister (EMS), mit dem es in den vergangenen Tagen Probleme gegeben hatte.

Hohe Vermögenswerte bei Muslimbrüdern beschlagnahmt

Wien - Bei der Razzia im Umfeld der Muslimbrüder sind hohe Vermögenswerte gesichert worden. Einen Bericht des Ö1-Morgenjournals, wonach allein 25 Mio. Euro Bargeld beschlagnahmt worden sein sollen, bestätigte die Staatsanwaltschaft Graz am Mittwoch aber nicht. Auch sonst zeigten sich die Ermittler mit offiziellen Auskünften zurückhaltend. Unter den Verdächtigen befindet sich auch ein früherer Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ).

