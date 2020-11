Strafrechtlerin Zerbes leitet U-Kommission zu Anschlag

Wien - Die Strafrechtsprofessorin Ingeborg Zerbes leitet die von Innen- und Justizministerium eingesetzte Kommission zur Aufarbeitung möglicher Missstände im Vorfeld des Anschlags in der Wiener Innenstadt. Weitere Mitglieder sind etwa Ex-Generalprokurator Werner Pleischl und der ehemalige Generaldirektor für die Öffentliche Sicherheit Herbert Anderl. Binnen vier Wochen soll ein erster Bericht vorgelegt werden. Die Opposition zweifelt indes an der Unabhängigkeit der Kommission.

Anschober legt sich bei Schulschließungen nicht fest

Wien - Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) will sich nicht festgelegen, ob die Regierung weitere Schulschließungen verfügen könnte. "Ich habe immer gesagt, wir werden nach zehn Tagen beginnen zu evaluieren. Wir haben heute Tag zehn", so Anschober. Berücksichtigt werde nicht nur das Infektionsgeschehen an den Schulen, sondern auch welche Auswirkungen weitere Maßnahmen auf das "Gesamtsystem" hätten. Die Opposition sprach sich einmal mehr klar gegen Schulschließungen aus.

Über 70 Menschen bei Bootsunglück vor Libyen ertrunken

Tripolis - Beim Untergang eines Bootes mit Flüchtlingen sind vor der Küste im Westen Libyens mindestens 74 Menschen ertrunken. Das teilte die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Donnerstag mit. An Bord des Bootes sollen demnach mehr als 120 Menschen gewesen sein, darunter auch Kinder. 47 Überlebende seien von der Küstenwache und Fischern an Land gebracht worden, teilte die IOM weiter mit. 31 Leichen seien geborgen worden. Die Suche nach Opfern gehe weiter.

Fast 38.000 Neuinfizierte in Italien, 636 Tote

Rom - In Italien ist am Donnerstag die Zahl der Coronavirus-Todesopfer weiter gestiegen. 636 Tote wurden in 24 Stunden verzeichnet, das ist der höchste Stand seit dem 6. April. Die Zahl der Neuinfizierten stieg in 24 Stunden auf 37.978. Die drei norditalienischen Regionen Venetien, Friaul Julisch Venetien und Emilia Romagna führen nun strengere Anti-Covid-Maßnahmen ein. In den USA wurden gar 143.231 neue Fälle verzeichnet, der höchste Wert überhaupt.

Anti-Terror-Paket der Regierung für SPÖ nur Schlagworte

Wien - Das von der Bundesregierung präsentierte Anti-Terror-Paket mit Maßnahmenvollzug für Gefährder und elektronischer Überwachung nach verbüßter Haft enthält nach Ansicht von SPÖ-Vorsitzender Pamela Rendi-Wagner nur "Schlagworte und Überschriften". Da die Regierung noch nichts Konkretes vorgelegt habe, wäre es "unseriös", jetzt darüber zu diskutieren, sagte Rendi-Wagner am Donnerstag. Sie plädierte dafür, alle bestehenden gesetzlichen Möglichkeiten auszuschöpfen.

9.262 Corona-Neuinfektionen in Österreich gemeldet

Wien - Bei den Coronavirus-Neuinfektionen hat es am Donnerstag einen Rekordwert von 9.262 positiven Tests innerhalb von 24 Stunden gegeben. Darunter waren nach technischen Problemen mit dem Epidemiologischen Meldesystem des Bundes jedoch zahlreiche Nachmeldungen, allein in Oberösterreich rund 700 der dortigen 2.554 Fälle, wie die APA erfuhr. Die Personalsituation in den Spitälern spitzt sich bei nun 3.811 Patienten, davon 546 in Intensivstationen, teils weiter zu.

Wiener Koalitionsverhandlungen in Untergruppen abgeschlossen

Wien - Rot-Pink hat eine wichtige Hürde genommen: Die Verhandlungen zwischen der SPÖ und den NEOS zur Bildung einer neuen Wiener Stadtregierung sind am Donnerstag in den Untergruppen abgeschlossen worden. Das teilte die SPÖ der APA mit. Man sei auf der "Zielgerade", nun folge in den nächste Tagen das "Feintuning", hieß es. Über Inhalte wurde weiterhin nichts verlautbart. Das Koalitionsübereinkommen soll am Dienstag präsentiert werden.

Sozialversicherungen entlasten Länder bei Spitälern

Wien - Alle fünf Sozialversicherungsträger unterstützen die Bundesländer, um in der Corona-Krise ausreichend Ressourcen an Spitalsbetten zur Verfügung zu haben. Das haben ÖGK, PVA, AUVA, SVS und BVAEB mit den Ländern am Donnerstag beschlossen. Die Sozialversicherungen sollen damit einen Beitrag zur Entlastung der Akutspitäler leisten. Konkret sollen Patienten schneller als sonst üblich aus den Akutspitälern in Gesundheitseinrichtungen der Sozialversicherungen verlegt werden.

Wiener Börse schließt schwächer

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstag nach dem jüngsten Höhenflug tiefer geschlossen. Der ATX fiel um 0,65 Prozent auf 2.391 Punkte. Marktteilnehmer verwiesen auf Gewinnmitnahmen der Anleger, nachdem der ATX zuvor in drei Tagen in Summe um mehr als beachtliche elf Prozent hochgesprungen war. Ausgelöst wurde diese Kursrally am Montag von Hoffnungen auf einen baldigen Impfstoff gegen Covid-19. Nach Zahlenvorlage fielen die RBI-Aktien um 2,1 Prozent. Strabag gewannen 0,5 Prozent.

