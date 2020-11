Zur Terrorbekämpfung in EU mehr Datenaustausch geplant

Brüssel/Wien - Nach den jüngsten islamistischen Anschlägen in Wien und Frankreich wollen die EU-Innenminister den Austausch über Daten von "Gefährdern" verstärken. "Wir müssen bestehende Instrumente zum Datenaustausch voll ausnutzen", erklärten die Innenminister nach einer Videokonferenz am Freitag. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) will "Terroristen im Internet die Plattform entziehen".

9.586 Corona-Neuinfektionen in Österreich bedeuten Rekord

Wien - Bei den Coronavirus-Neuinfektionen hat es am Freitag erneut einen Rekordwert von 9.586 positiven Tests binnen 24 Stunden gegeben. Allerdings befanden sich nach technischen Problemen mit dem Epidemiologischen Meldesystem des Bundes (EMS) wieder Nachmeldungen darunter. Die Zahl der Toten stieg seit Donnerstag um 53 auf nunmehr 1.661. Mehr als 3.900 Covid-19-Erkrankte mussten im Spital behandelt werden, darunter 567 auf Intensivstationen.

Wien-Attentäter hatte 21 mögliche Mittäter

Wien - 21 namentlich bekannte Männer sind als mögliche Mittäter des Attentäters von Wien ausgeforscht worden. Davon sitzen zehn seit vorigem Wochenende in U-Haft. Die übrigen elf befinden sich auf freiem Fuß, weil es keine hinreichenden Haftgründe gibt, wie Nina Bussek, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, auf einer Pressekonferenz am Freitag erläuterte. Eine eigene Wiener Ermittlungsgruppe "2. November" wurde mit den Erhebungen zum Anschlag in der Wiener Innenstadt eingerichtet.

Mindestens 15 Tote bei Gefecht in Kaschmir

Neu-Delhi/Islamabad - Bei neuen Artilleriegefechten in Kaschmir sind nach Angaben von Indien und Pakistan am Freitag mindestens 15 Menschen getötet worden. Nach indischer Darstellung eröffnete die pakistanische Seite an mehreren Stellen der Waffenstillstandslinie das Feuer, nachdem indische Soldaten pakistanische Eindringlinge zurückgeschlagen hatten. Pakistans Militär erklärte dagegen, man habe auf einen unprovozierten und wahllosen Beschuss Indiens reagiert.

Handels-KV - Arbeiter erhalten auch Lohnplus von 1,5 Prozent

Wien - Die 120.000 Arbeiter in der Handelsbranche - unter anderem Lagerarbeiter, Fahrer oder Möbelmonteure - erhalten ab 1. Jänner 2021 um 1,5 Prozent mehr Lohn. Dies entspricht der Inflationsrate. Darauf haben sich Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter am Freitag geeinigt. Für die 415.000 Handelsangestellten und 18.000 Lehrlinge wurde das Gehaltsplus von 1,5 Prozent bereits am 21. Oktober vereinbart.

Designierter US-Präsident Biden gewinnt auch in Arizona

Washington - Der designierte US-Präsident Joe Biden hat weiteren Prognosen zufolge auch die Wahl im hart umkämpften Bundesstaat Arizona gewonnen. Laut Hochrechnungen des Datenanbieters Edison Research und der Sender NBC News und CNN von Donnerstagabend (Ortszeit) sicherte sich Biden damit elf weitere Wahlleute und baute seinen Vorsprung vor dem republikanischen Amtsinhaber Donald Trump aus.

UNO fordert Untersuchung in Äthiopien nach Massakerberichten

Addis Abeba - Bei den Kämpfen in Äthiopien zwischen der Zentralregierung und der Regionalregierung von Tigray stehen die Zeichen weiterhin auf Eskalation. Während das äthiopische Parlament am Freitag einen neuen Regierungschef für Tigray ernannte, berichtete Amnesty International von einem "Massaker". Die UNO forderte daraufhin eine unabhängige Untersuchung zur Aufklärung möglicher Kriegsverbrechen und äußerte Sorge darüber, dass der Konflikt "außer Kontrolle" geraten könne.

Zweiter Lockdown dämpft Wirtschaft weniger als der erste

Brüssel - Der Teil-Lockdown ab 3. November hat bisher einen weniger großen Schaden in der Wirtschaft angerichtet als der komplette Shutdown im März/April. In der ersten Woche (2. bis 8. November) verringerte sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 7 Prozent - im Frühjahr war die Wirtschaftsleistung während des allgemeinen Stillstands um bis zu rund 25 Prozent eingebrochen. Das zeigt der wöchentliche Bruttoinlandsprodukt-Indikator der Nationalbank (OeNB).

