Harter Lockdown in Ö: Homeschooling, Handel schließt

Wien - Der "harte" Lockdown wird Realität: Die Bundesregierung verkündete Samstagnachmittag, dass der Handel ab Dienstag bis inklusive 6. Dezember mit den schon bekannten Ausnahmen wie Lebensmittelgeschäften und Apotheken schließt. Für den Umsatzverlust gibt es eine Entschädigung. Die Schulen werden komplett auf Fernunterricht umgestellt. Ebenfalls schließen müssen alle persönlichen Dienstleister wie Frisöre und Masseure. Zudem gelten Ausgangsbeschränkungen nun rund um die Uhr.

Armenien: Mordanschlag auf Premier und Putsch vereitelt

Jerewan (Eriwan) - Die armenischen Behörden haben eigenen Angaben zufolge einen Mordanschlag auf Ministerpräsident Nikol Paschinian verhindert. Wie der Sicherheitsdienst des Landes (NSS) mitteilte, wollte eine Gruppe von Ex-Spitzenfunktionären auf diese Weise die Macht ergreifen. Paschinian steht wegen der umstrittenen Waffenruhe im Berg-Karabach-Konflikt unter starkem innenpolitischen Druck, ist diese doch mit Gebietsabtretungen an das verfeindete Aserbaidschan verbunden.

Kritik von SPÖ, FPÖ und NEOS am harten Corona-Lockdown

Wien - Die nun vorliegenden Pläne der Regierung für einen dreiwöchigen verschärften Lockdown stoßen bei den Oppositionsparteien SPÖ, FPÖ und NEOS auf Kritik. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner wertete die Maßnahme als Schuldeingeständnis für das totale Versagen im Corona-Management. Ähnlich die FPÖ. "Kurz, Kogler, Anschober und Nehammer versuchen, unsere Republik zu Grabe zu tragen", so Klubchef Herbert Kickl. NEOS-Obfrau Beate Meinl-Reisinger ortete ein Versagen der Verantwortlichen.

Katholische Kirche setzt öffentliche Gottesdienste aus

Wien - Die katholische Kirche setzt während des neuen "Lockdowns" die öffentlichen Gottesdienste befristet aus. Das kündigte der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Salzburgs Erzbischof Franz Lackner, in der "Kathpress" an. Die Details werden nach Gesprächen mit den anderen Kirchen und Religionsgesellschaften festgelegt, die am Montag stattfinden sollen. Diesen Sonntag werden Messen noch zelebriert. Für das persönliche Gebet werden die Kirchen auch im "Lockdown" weiter offen bleiben.

Kultur-Lockdown: Jetzt müssen auch Galerien schließen

Wien - Die am Samstag verkündeten weiteren Anti-Corona-Maßnahmen der Bundesregierung bringen im Kulturbereich vor allem eine Verlängerung des u.a. Theater, Opern- und Konzerthäuser sowie Kinos betreffenden Veranstaltungsverbots bis vorerst inklusive 6. Dezember. Durch die hinzugekommene Schließung der meisten Geschäfte müssen ab Dienstag auch die bisher offen gehaltenen Galerien schließen. Die Museen und Kunsthallen bleiben zu.

Zehn Tote nach Brand in rumänischer Corona-Klinik

Piatra Neamt - In der nordrumänischen Stadt Piatra Neamt ist es am Samstagabend zu einer Brandkatastrophe in der lokalen Corona-Klinik gekommen. Ein Großbrand auf der Intensivstation des Bezirkskrankenhauses kostete zehn schwerkranken Covid-19-Patienten das Leben, während weitere fünf Personen teils schwer verletzt sind.

Niederösterreicher starb bei Tauchunfall am Attersee

Steinbach am Attersee - Ein 42-jähriger Niederösterreicher ist am Samstag bei einem Tauchunfall in Steinbach am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) ums Leben gekommen. Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich mitteilte, dürfte er in einer Tiefe von 27 Metern Probleme bekommen haben. Den dann eingeleiteten Notaufstieg habe er nicht überlebt, anwesende Taucher hätten den leblos treibenden Mann ans Ufer gebracht. Die alarmierten Rettungskräfte hätten nur noch den Tod feststellen können.

Trump-Anhänger protestierten gegen angeblichen Wahlbetrug

Washington - Tausende Anhänger von US-Präsident Donald Trump haben sich am Samstag in Washington zum Protest gegen die Abwahl des Amtsinhabers in Washington versammelt. Die Demonstranten forderten trotz des Wahlsiegs seines demokratischen Herausforderers Joe Biden "vier weitere Jahre" für Trump im Weißen Haus und prangerten einen angeblichen Wahlbetrug an.

