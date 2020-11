Kurz-Lockdown soll Corona-Zahlen nach unten drücken

Wien - Die Regierung hat Österreich ab Dienstag einen harten "Lockdown" verordnet, den man hierzulande schon vom Frühling kennt. Die Schulen beenden ihren Unterricht vor Ort, der Handel muss mit den üblichen Ausnahmen schließen, gleich geht es Friseuren und anderen Dienstleistungen mit Körpernähe. Freilich soll diesmal schon am 7. Dezember das meiste vorbei sein. Da sollen zumindest Schulen und Handel wieder öffnen.

Österreichs Gesundheitssystem "vollkommen ausgelastet"

Wien - Das Gesundheitssystem in Österreich ist wegen der Coronapandemie "jetzt vollkommen ausgelastet". Das sagte Susanne Rabady, Vizepräsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin, am Samstag in Wien. Gelingt keine Trendumkehr, gäbe es bald "die Situation einer Triage", warnte Klaus Markstaller, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesie, Reanimation und Intensivmedizin. Derzeit sind 567 von 2.000 Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt.

Corona: NEOS wollen für Zustimmung offene Schulen

Wien - Die NEOS plädieren angesichts des zweiten Lockdowns in der Coronakrise für einen Schulterschluss. In einem Brief an Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und die Regierung, der der APA vorliegt, bietet NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger eine Zustimmung ihrer Fraktion im Hauptausschuss Sonntagabend an - allerdings nur, wenn die Schulen auch für den Unterricht offen bleiben und nicht nur für die Betreuung im Notfall. Die Schüler in den Fernunterricht zu schicken, sei "ein Fehler".

ASEAN-Gipfel endet: Weltgrößter Freihandelspakt erwartet

Hanoi - Zum Abschluss des Gipfels der südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN in Hanoi wird am Sonntag eine mögliche Einigung auf das weltgrößte Freihandelsabkommen erwartet. Die "regionale, umfassende Wirtschaftspartnerschaft" oder RCEP, wie der Pakt genannt wird, soll 15 Volkswirtschaften, 2,2 Milliarden Menschen und rund ein Drittel der weltweiten Wirtschaftsleistung umfassen.

Erdogan reist zu umstrittenem Besuch nach Nordzypern

Famagusta/Nikosia/Lefkosa - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan reist am Sonntag in die international nicht anerkannte Türkische Republik Nordzypern. Dort will er unter anderem den griechisch-zypriotischen Stadtteil Varosha in Famagusta besuchen, dessen Teileröffnung nach mehr als 40 Jahren durch die nordzypriotische Regierung im Oktober für internationale Kritik gesorgt hat.

Neue Massenproteste in Weißrussland erwartet

Minsk - In Weißrussland (Belarus) werden am Sonntag (10.00 Uhr MEZ) neue Massenproteste gegen Machthaber Alexander Lukaschenko erwartet. Dabei soll an einen 31-Jährigen erinnert werden, der vor wenigen Tagen brutal überfallen worden sein soll und später in einem Krankenhaus starb, wie die Demokratiebewegung im Vorfeld mitteilte. "Roman Bondarenko ist ein Held, ein unschuldiges Opfer eines furchtbaren Regimes", hatte die Bürgerrechtlerin Swetlana Tichanowskaja gesagt.

