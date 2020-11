ASEAN-Gipfel schließt weltgrößten Freihandelspakt mit China

Hanoi - Ungeachtet des Handelskonflikts mit den USA hat China mit 14 asiatisch-pazifischen Staaten das größte Freihandelsabkommen der Welt abgeschlossen. Nach achtjährigen Verhandlungen erfolgte die Unterzeichnung am Sonntag zum Abschluss des virtuellen Gipfels der südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN in Vietnams Hauptstadt Hanoi. Die "regionale, umfassende Wirtschaftspartnerschaft" (RCEP) umfasst rund ein Drittel der weltweiten Wirtschaftsleistung.

Harter "Lockdown" soll Corona-Zahlen nach unten drücken

Wien - Die Regierung hat Österreich ab Dienstag einen harten "Lockdown" verordnet, den man hierzulande schon vom Frühling kennt. Die Schulen beenden ihren Unterricht vor Ort, der Handel muss mit den üblichen Ausnahmen schließen, gleich geht es Friseuren und anderen Dienstleistungen mit Körpernähe. Freilich soll diesmal schon am 7. Dezember das meiste vorbei sein. Da sollen zumindest Schulen und Handel wieder öffnen.

Mehr als eine Million Corona-Fälle in Mexiko

Mexiko-Stadt - Als elftes Land der Welt hat Mexiko die Marke von einer Million nachgewiesenen Coronavirus-Fällen überschritten. Nach neuen Zahlen des Gesundheitsministeriums vom Samstag (Ortszeit) waren in den vorherigen 24 Stunden 5.860 neue Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 registriert worden. Die Gesamtzahl liegt damit bei 1.003.253. Es kamen zudem 635 Todesfälle infolge einer Covid-19-Erkrankung hinzu. Hier stieg die Gesamtzahl auf 98.259 - den vierthöchsten Wert der Welt.

Tote bei erneuten Protesten in Peru, Minister zurückgetreten

Lima - In Peru sind nach mindestens zwei Todesfällen bei Protesten gegen die Amtsenthebung des bisherigen Präsidenten Martin Vizcarra mehrere Minister der neuen Regierung zurückgetreten. Nach übereinstimmenden Medienberichten legten der Innenminister, die Justizministerin und der Gesundheitsminister in der Nacht auf Sonntag (Ortszeit) ihre Ämter nieder. Der neue Präsident Manuel Merino traf mit seinem Kabinett zusammen.

Eritreas Hauptstadt von Äthiopien aus beschossen

Addis Abeba - Der Konflikt in Äthiopien spitzt sich offenbar zu. Wie mehrere Diplomaten sagten, wurden am Samstagabend mindestens drei Raketen von Äthiopien aus auf die Hauptstadt von Eritrea gefeuert. Mindestens zwei davon hätten den Flughafen von Asmara getroffen. Eine unabhängige Überprüfung der Berichte war nicht möglich. Inzwischen hat sich die in der nordäthiopischen Unruheregion Tigray regierende Volksbefreiungsfront TPLF zu den Raketenangriffen bekannt.

Nach Raketenangriffen: Israel beschoss Hamas-Stellungen

Tel Aviv - Nach erneuten Raketenangriffen aus dem Gazastreifen hat die israelische Armee am Sonntag Stellungen der islamistischen Hamas in dem Palästinenser-Gebiet angegriffen. Militante Palästinenser hatten zuvor zwei Raketen auf Israel abgefeuert. In der Küstenstadt Ashdod heulten in der Nacht die Warnsirenen, wie die Armee mitteilte. Das Raketenabwehrsystem Iron Dome sei eingesetzt worden. Über Sachschäden oder Verletzte gab es zunächst keine Angaben.

Corona: NEOS wollen für Zustimmung offene Schulen

Wien - Die NEOS plädieren angesichts des zweiten Lockdowns in der Coronakrise für einen Schulterschluss. In einem Brief an Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und die Regierung, der der APA vorliegt, bietet NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger eine Zustimmung ihrer Fraktion im Hauptausschuss Sonntagabend an - allerdings nur, wenn die Schulen auch für den Unterricht offen bleiben und nicht nur für die Betreuung im Notfall. Die Schüler in den Fernunterricht zu schicken, sei "ein Fehler".

Weitere Soldaten werden fürs Contact Tracing eingesetzt

Wien - Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hat den Landeshauptleuten angeboten, die Anzahl der Soldaten, die zur Unterstützung der Gesundheitsbehörden eingesetzt sind, zu verdoppeln. Davon haben einige Länder Gebrauch gemacht, damit werden ab kommender Woche 200 weitere Bundesheer-Soldaten für das Contact Tracing eingesetzt. Insgesamt werden 1.035 Soldaten im Corona-Einsatz sein. Wien verzichtet weiter auf Hilfe beim Contact Tracing, dafür nimmt die AGES 40 Männer auf.

