Lockdown bringt Massentests - Verwirrung um Verordnung

Wien - Der zweite harte Corona-Lockdown, der ab Dienstag in Österreich beginnt, wird von Massentestungen begleitet werden. Das kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Sonntag an. Für Verwirrung sorgen wieder einmal die neue Lockdown-Verordnung und die Regelung zur Sonderbetreuungszeit für Eltern.

Hunderte Festnahmen bei neuen Protesten in Weißrussland

Minsk - Mit massiver Gewalt sind vermummte Sicherheitskräfte in Weißrussland gegen neue Proteste gegen Machthaber Alexander Lukaschenko vorgegangen. In der Hauptstadt Minsk setzten Uniformierte am Sonntag Tränengas und Blendgranaten gegen friedliche Demonstranten ein, wie Videos im Nachrichtenkanal Telegram zeigen. Auf diese Weise lösten sie einzelne Kundgebungen auf. Die Menschenrechtsgruppe Wesna sprach am Nachmittag zunächst von mehr als 300 Festnahmen.

Trump bezichtigt Biden des Wahlsieges durch Betrug

Washington - US-Präsident Donald Trump hat am Sonntag den Eindruck zurückgewiesen, dass er widerwillig seine Wahlniederlage gegen den demokratischen Herausforderer Joe Biden eingesteht. "Er hat nur in den Augen der Fake-News-Medien gewonnen. Ich gestehe gar nichts ein!", schrieb Trump auf Twitter. Zuvor hatte er erstmals in einem Tweet die Worte "Er hat gewonnen" mit Bezug auf Biden verwendet. Trump versah diese Formulierung aber mit seinem üblichen Vorwurf der Wahlfälschung.

Verhandlungen von Rot-Pink in Wien erfolgreich abgeschlossen

Wien - Die erste rot-pinke Koalition in Wien ist so gut wie fix. SPÖ und NEOS haben die Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen, wie ein Sprecher der SPÖ der APA am Sonntagnachmittag mitteilte. Bereits am Montagvormittag werden die Parteichefs, Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Christoph Wiederkehr (NEOS), bei einer Pressekonferenz im Rathaus "erste Schwerpunkte" der künftigen Regierungsarbeit präsentieren. Der "Sanktus" der jeweiligen Parteigremien soll am Dienstag erfolgen.

Perus Präsident tritt nach Protesten zurück

Lima - In Peru ist Interims-Präsident Manuel Merino nur wenige Tage nach seinem Amtsantritt zurückgetreten. Bei gewalttätigen Protesten gegen seine Regierung waren zuvor zwei Menschen getötet und dutzende weitere verletzt worden.

Berg-Karabach: Armenien bekommt mehr Zeit für Abzug

Stepanakert/Jerewan (Eriwan)/Baku - Nach dem Ende aller Kampfhandlungen in Berg-Karabach im Südkaukasus bekommt Armenien mehr Zeit für den Abzug von Truppen. Das teilte ein Berater des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev am Sonntag in der Hauptstadt Baku der aserbaidschanischen Staatsagentur Azertac zufolge mit. Zudem sicherte das Staatsoberhaupt den Schutz christlicher Kirchen und Klöster in den Gebieten der Konfliktregion zu, die nun vom muslimisch geprägten Aserbaidschan kontrolliert werden.

Hohe Corona-Sterblichkeit in UK auch wegen Übergewicht

Mexiko-Stadt - Die hohe Corona-Todesrate in Großbritannien führt die frühere medizinische Regierungsberaterin Sally Davies auch auf Übergewicht zurück. "Es gibt eine direkte Korrelation zwischen starkem Übergewicht und hoher Covid-Sterblichkeit", sagte Davies, am Sonntag dem "Times Radio". Tausende von Corona-Todesfällen hätten verhindert werden können, wenn die Politik die Übergewichtskrise rechtzeitig und wirksam bekämpft hätte, sagte die Medizinerin.

"Picknick": Erdogan besuchte Geisterstadt in Nordzypern

Famagusta/Nikosia/Lefkosa - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat am Sonntag die einst von Griechisch-Zyprioten bewohnte Küstensiedlung Varosha in Nordzypern besucht und damit den Konflikt um die geteilte Mittelmeerinsel neu angeheizt. Erdogan nahm an einer von ihm selbst als "Picknick" bezeichneten Veranstaltung in dem bis vor wenigen Wochen noch gesperrten Stadtteil der Hafenstadt Famagusta teil.

