Lockdown bringt Massentests - Verwirrung um Verordnung

Wien - Der zweite harte Corona-Lockdown, der ab Dienstag in Österreich beginnt, wird von Massentestungen begleitet werden. Das kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Sonntag an. Für Verwirrung sorgen wieder einmal die neue Lockdown-Verordnung und die Regelung zur Sonderbetreuungszeit für Eltern.

Mehr als 900 Festnahmen bei Protesten in Weißrussland

Minsk - Mit massiver Gewalt sind vermummte Sicherheitskräfte in Weißrussland (Belarus) neuen Protesten gegen Machthaber Alexander Lukaschenko entgegengetreten. In der Hauptstadt Minsk setzten Uniformierte am Sonntag Tränengas und Blendgranaten gegen friedliche Demonstranten ein, wie Videos im Nachrichtenkanal Telegram zeigen. Augenzeugen berichteten zudem von Gummigeschoßen. Die Menschenrechtsgruppe Wesna sprach von mehr als 900 Festnahmen, darunter auch mehrere Journalisten.

Hauptausschuss genehmigt mit Regierungsstimmen Lockdown

Wien - Der Hauptausschuss des Nationalrats hat am Sonntag den neuen verschärften Lockdown genehmigt. Im Gegensatz zum "Lockdown light" vor zwei Wochen stimmten nur die Regierungsfraktionen ÖVP und Grüne zu. Die SPÖ verweigerte diesmal ihre Zustimmung, weil sie die Umstellung der Schulen auf Fernunterricht ablehnt. Gegen diese Maßnahme laufen auch NEOS und FPÖ Sturm. Im Gegensatz zu den Blauen, die auch gegen den Lockdown sind, halten Rote und Pinke aber die Notbremse für notwendig.

Britischer Premier Johnson muss wieder in Quarantäne

London - Der britische Premierminister Boris Johnson muss bereits zum zweiten Mal wegen des Coronavirus in häusliche Isolation. Er sei nämlich Kontaktperson einer positiv auf das Coronavirus getesteten Person, teilte die Regierung in London am Sonntagabend mit. Johnson sei wohlauf und zeige keine Symptome von Covid-19.

17-Jährige bei Verkehrsunfall in der Steiermark getötet

Graz - Eine 17-Jährige ist am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Steiermark ums Leben gekommen. Der Autolenker (18) und ein weiterer Mitfahrer (16) wurden verletzt. Der Wagen der drei kam laut Polizei zwischen Vasoldsberg und Nestelbach bei Nebel aus bisher ungeklärter Ursache aufs Bankett und prallte seitlich gegen einen Baum. Durch den Anprall drehte sich der Pkw, stürzte einen Abhang hinunter und stieß dort noch einmal, diesmal frontal, gegen einen weiteren Baum.

Hohe Corona-Sterblichkeit in UK auch wegen Übergewicht

Mexiko-Stadt - Die hohe Corona-Todesrate in Großbritannien führt die frühere medizinische Regierungsberaterin Sally Davies auch auf Übergewicht zurück. "Es gibt eine direkte Korrelation zwischen starkem Übergewicht und hoher Covid-Sterblichkeit", sagte Davies, am Sonntag dem "Times Radio". Tausende von Corona-Todesfällen hätten verhindert werden können, wenn die Politik die Übergewichtskrise rechtzeitig und wirksam bekämpft hätte, sagte die Medizinerin.

Pro-europäische Sandu bei Präsidentenwahl in Moldau voran

Chisinau - Die proeuropäische Oppositionspolitikerin Maia Sandu hat einer Wählerbefragung zufolge die Präsidentenwahl in der Republik Moldau gewonnen. Die Ex-Regierungschefin kam laut der von der moldauischen Wahlbehörde genehmigten Erhebung bei der Wahl am Sonntag auf 54,8 Prozent der Stimmen. Der pro-russische Amtsinhaber Igor Dodon musste sich demnach mit 45,2 Prozent der Stimmen begnügen.

Perus Präsident tritt nach Protesten zurück

Lima - Perus Übergangspräsident Manuel Merino hat nach nur fünf Tagen im Amt aufgegeben: Er reiche seinen unwiderruflichen Rücktritt ein, erklärte Merino in einer Ansprache an die Nation am Sonntag. Seit der Amtsenthebung seines Vorgängers Mart�n Vizcarra durch das Parlament am vergangenen Montag hatte es jeden Tag immer stärkere Proteste gegeben, bei denen die Polizei hart durchgriff.

