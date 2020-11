Um Mitternacht wird der Lockdown "hart"

Wien - Punkt Mitternacht wird der "weiche" Lockdown Österreichs wegen weiter steigender Corona-Infektionen nun "hart": Bis einschließlich 6. Dezember ist der heutige Montag damit die letzte Gelegenheit auf einen Friseurbesuch oder andere "körpernahe Dienstleistungen". Drastischer und umstrittener ist jedoch, dass ab 17. November nun alle Schulen den Unterricht auf Distance Learning umstellen - zuvor waren nur Oberstufen betroffen. Drei Wochen soll die Pause dauern.

Rot-Pink in Wien stellt erste Inhalte vor

Wien - Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und NEOS-Chef Christoph Wiederkehr werden am Montag erste Schwerpunkte der künftigen rot-pinken Rathauskoalition präsentieren. Um 11.00 Uhr ist im Rathaus eine Pressekonferenz angesetzt. Die beiden Parteien haben am Sonntag ihre fast dreiwöchigen Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen. Damit steht die erste SPÖ-NEOS-Landesregierung Österreichs vor ihrem Amtsantritt.

Mann soll 52 Minderjährige sexuell missbraucht haben

Amstetten/St. Pölten - Über einen Zeitraum von mehr als sechs Jahren hinweg soll ein Niederösterreicher 52 Minderjährige sexuell missbraucht haben. Bei den Opfern handelt es sich nach Polizeiangaben vom Montag um Personen männlichen Geschlechts im Alter von elf bis 17 Jahren. Der 27-jährige Beschuldigte aus dem Bezirk Amstetten wurde festgenommen und sitzt in der Justizanstalt St. Pölten in Untersuchungshaft. Er ist umfassend geständig.

SpaceX-Start zur Internationalen Raumstation geglückt

Cape Canaveral - Das private Raumfahrtunternehmen SpaceX des Telsa-Gründers Elon Musk ist in der Nacht auf Montag mit vier Astronauten zur Internationalen Raumstation (ISS) gestartet. Die neu gestaltete "Crew-Dragon"-Kapsel startete um 19.27 Uhr (Ortszeit) mit Hilfe einer SpaceX Falcon 9-Rakete vom Weltraumbahnhof der US-Raumfahrtbehörde NASA in Cape Canaveral, Florida. "Das Raumschiff ist unterwegs", schrieb die NASA auf Twitter.

Trump kündigt weitere Klagen wegen Wahlbetrugs an

Washington - Der abgewählte US-Präsident Donald Trump bekräftigt erneut Betrugsvorwürfe zur US-Wahl und kündigt weitere Verfahren an. Er werde bald "große Klagen" einreichen, in denen das Ergebnis der Präsidentschaftswahl vom 3. November infrage gestellt würde, schrieb Trump auf Twitter am Sonntag. "Unsere großen Klagen, die die Verfassungswidrigkeit der Wahlen 2020 und die Unverschämtheit aufzeigen, mit der Dinge getan wurden, um das Ergebnis zu verändern, werden bald eingereicht!"

USA verzeichnet mehr als elf Millionen Corona-Fälle

Baltimore (Maryland) - Die USA haben die Marke von elf Millionen Corona-Infektionen überschritten. Das ging am Sonntag aus Daten der Universität Johns Hopkins hervor. Eine Million Fälle kam in weniger als einer Woche dazu: Zehn Millionen waren erst am vergangenen Montag erreicht worden. Zuletzt hatte die Zahl der Neuinfektionen mit mehr als 177.000 an einem Tag erneut einen Rekordstand erreicht. Die deutsche Bundesregierung will unterdessen die Kontakt- und Quarantänebeschränkungen verschärfen.

Statt Hacklerregelung kommt "Frühstarterbonus" ab 2022

Wien - Statt der derzeitigen abschlagsfreien Hacklerregelung wird ein "Frühstarterbonus" im Pensionssystem eingeführt. Damit bekommen Menschen, die zwischen dem 15. und 20. Lebensjahr gearbeitet haben, monatlich 60 Euro zusätzlich. Darauf haben sich ÖVP und Grüne geeinigt. Wie die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer im Gespräch mit der APA erläuterte, soll das neue Modell am kommenden Freitag per Initiativantrag im Nationalrat beschlossen werden und mit 1. Jänner 2022 in Kraft treten.

EU will Mega-Budget beschließen - Veto-Drohungen

Brüssel - Im monatelangen Ringen um das 1,8 Billionen Euro schwere EU-Mehrjahresbudget soll am heutigen Montag ein Schlusspunkt gesetzt werden. Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft hat für 14.30 Uhr eine Abstimmung der 27 Regierungen angesetzt, nachdem diese Woche eine Einigung mit dem Europaparlament erzielt werden konnte. Ungarn und Polen drohen jedoch mit einem Veto wegen des geplanten Rechtsstaatsmechanismus.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red