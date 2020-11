27-Jähriger wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs in U-Haft

Amstetten/St. Pölten - Ein Fall von dutzendfachem sexuellen Missbrauch ist am Montag in Niederösterreich bekannt geworden. Ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Amstetten soll sich in einem Zeitraum von mehr als sechs Jahren an 52 minderjährigen männlichen Personen vergangen haben. Der Mostviertler sitzt laut Polizei in der Justizanstalt St. Pölten in Untersuchungshaft und ist geständig. Gemeinsam mit einem ebenfalls verhafteten Komplizen soll er zudem einen psychisch beeinträchtigten Mann gequält haben.

Kurz sieht freiwillige Corona-Massentests als "Angebot"

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Montag nach einer Videokonferenz mit dem slowakischen Ministerpräsidenten Igor Matovic betont, dass die angedachten Corona-Massentests freiwillig sein werden. Es sei ein Angebot an jene, die sich keine teuren PCR-Tests im Labor leisten könnten. "Freiwilligkeit ist geplant", sagte Kurz auf die Frage, ob die Teilnahme an den Tests wie in der Slowakei an Auflagen geknüpft werde.

Erdrutschsieg für Pro-Europäerin Maia Sandu in Moldau

Chisinau - Der Wahlsieg der ersten Staatspräsidentin der Republik Moldau fällt deutlicher als erwartet aus: Wie die moldauische Wahlbehörde Montagfrüh nach Auszählung von 99,86 Prozent der Wählerstimmen bekannt gab, konnte die pro-europäische Oppositionspolitikerin und frühere Regierungschefin Maia Sandu bei der Präsidentenstichwahl vom Vortag 57,63 Prozent der abgegebenen Stimmen auf sich vereinen. Der pro-russische Amtsinhaber Igor Dodon kam auf 42,37 Prozent.

Häftling in St. Pölten geflohen - Helfer nicht geständig

St. Pölten - Nach der Flucht eines 27-jährigen Häftlings der Justizanstalt St. Pölten ist die Fahndung bis Montagvormittag erfolglos geblieben. Die drei festgenommenen Helfer des rumänischen Staatsbürgers waren nach Angaben von Polizeisprecher Walter Schwarzenecker nicht geständig. Das Trio wurde in die Justizanstalt in der niederösterreichischen Landeshauptstadt eingeliefert.

Männer lösen mit Waffenattrappe Polizeieinsatz in Linz aus

Linz - Zwei Männer haben am Sonntag in Linz mit einer Waffenattrappe einen Polizeieinsatz ausgelöst. Per Notruf hieß es um 17.00 Uhr, im Stadtteil Neue Heimat laufe ein Mann mit einem Gewehr herum. Drei Streifen der Polizeiinspektion Sonderdienste in Schutzausrüstung fanden zwei Männer in einem Auto - mit der vermeintlichen Waffe, einer Plastikattrappe. Sie hätten ein Musikvideo gedreht und damit vor dem Auto getanzt, gaben die beiden an. Sie werden angezeigt, so die Polizei.

