Kunstdiebstahl in Dresden: Festnahme dreier Tatverdächtiger

Berlin/Dresden - Knapp ein Jahr nach dem Kunstraub im Dresdner Grünen Gewölbe hat die deutsche Polizei am Dienstag in der Früh in Berlin drei Tatverdächtige festgenommen. Seit dem Morgen wurden laut Staatsanwaltschaft Dresden bei einer Razzia insgesamt 18 Objekte in der deutschen Hauptstadt durchsucht, darunter zehn Wohnungen sowie Garagen und Fahrzeuge. Im November 2019 war es in Dresden zu einem der spektakulärsten Kunsteinbrüche der vergangenen Jahrzehnte gekommen.

Österreich ab Dienstag wieder im Lockdown

Wien - Österreich befindet sich seit Mitternacht zum zweiten Mal in einem Corona-Voll-Lockdown. Die Schulen beenden den Unterricht an Ort und Stelle, der Handel muss bis auf Ausnahmen ebenso schließen wie Friseure und andere Dienstleistungen mit Körpernähe. Die Bevölkerung darf nur mehr für spezifische Tätigkeiten das Haus verlassen. Die Maßnahmen gelten vorerst bis einschließlich 6. Dezember. Ziel des Lockdowns ist es, die Spitäler vor Triage zu bewahren.

Schulen stellen wieder auf Distance Learning um

Wien - Nach den Oberstufenschulen stellen ab Dienstag auch Volksschulen, AHS-Unterstufen, Mittelschulen und Polytechnische Schulen bis 6. Dezember auf Distance Learning um. Nur an den Sonderschulen wird weiter regulär vor Ort unterrichtet. An allen Einrichtungen wird jedoch Betreuung bzw. pädagogische Unterstützung angeboten - wie viele Kinder das in Anspruch nehmen, ist jedoch noch unklar.

Polen will Kompromissvorschlag aus Brüssel zu Finanzpaket

Brüssel/Warschau - Nach ihrem Veto gegen die Finanzpläne der Europäischen Union wartet die polnische Regierung auf ein Kompromissangebot aus Brüssel. "Wir erwarten neue Vorschläge, die mit den EU-Verträgen kohärent sind", sagte Regierungssprecher Piotr Muller am Dienstag im staatlichen Rundfunk.

Flughafen Wien mit Verlust und Passagiereinbruch

Wien/Schwechat - Der börsennotierte Flughafen Wien hat wie die gesamte Luftfahrtbranche die Coronakrise massiv zu spüren bekommen. In den ersten drei Quartalen 2020 flog das Unternehmen in den roten Zahlen. Die Passagierzahl ist ebenso eingebrochen wie der Umsatz. Für das Gesamtjahr rechnet der Vorstand mit einem noch größeren Verlust, der Verkehrsrückgang setzte sich zuletzt fort. Die Hoffnung liegt indes auf Corona-Schnelltests.

Vier Astronauten nach Flug mit SpaceX an ISS angekommen

Cape Canaveral - Vier Astronauten sind mit dem Raumtransporter "Crew Dragon" des privaten Unternehmens SpaceX an der Internationalen Raumstation ISS angekommen. Der "Crew Dragon" habe nach mehr als 27 Stunden Flug an der ISS angedockt, teilte die NASA in der Nacht mit. Das Raumschiff war am Sonntagabend (Ortszeit) ein halbes Jahr nach seinem historischen Jungfernflug vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida aus zum ersten Mal für eine reguläre Mission ins All gestartet.

Sagasti wird Perus dritter Präsident binnen einer Woche

Lima - Nach einer Woche der politischen Unruhe hat das Parlament in Peru den Weg aus der Regierungskrise geebnet. Die Abgeordneten im Kongress wählten am Montag einen neuen Parlamentsvorstand unter Führung des Mitte-Rechts-Politikers Francisco Sagasti. Damit könnte der 76-Jährige auch als neuer Übergangspräsident vereidigt werden und dann die Regierungsgeschäfte bis zu den Wahlen im kommenden Jahr führen.

Corona: Rendi-Wagner mit Fünf-Punkte-Plan

Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner legt einen Fünf-Punkte-Plan vor, wie aus ihrer Sicht die Corona-Pandemie in den Griff gebracht werden könnte. Sie fordert etwa das Engagement von 1.000 Personen zusätzlich für das Contact-Tracing, um eine funktionierende Nachverfolgung auch bei höheren Fallzahlen zu gewährleisten. Überdies plädiert sie für eine einheitliche Teststrategie. So soll es einen Test pro Woche für Risikogruppen bzw. für Personen, die mit diesen arbeiten, geben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red