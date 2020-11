Nationalrat beschließt Pensionsreform

Wien - Der Nationalrat setzt am Freitag Einschnitte bei der sogenannten "Hacklerregelung", führt aber auch einen Pensionsbonus für jene ein, die schon jung zu arbeiten begonnen haben. Die Sonderbetreuungszeit wird mit einem Rechtsanspruch versehen, gilt aber nicht, solange die Schulen zumindest geöffnet sind. Weiters wird zum Abschluss der viertägigen Plenarwoche der Ethikunterricht an den Schulen eingeführt. Festgelegt wird ein Start im Regelunterricht mit dem kommenden Schuljahr.

Orban rechnet mit Einigung im EU-Finanzstreit

Budapest/Brüssel - Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban zeigt sich zuversichtlich über die Möglichkeit einer Einigung im Streit um den billionenschweren EU-Etat. Die Gespräche würden fortgesetzt, an deren Ende werde letztlich eine Einigung stehen, sagte Orban am Freitag im staatlichen Radio. Es könne mehrere Optionen geben, um den gegenwärtigen Stillstand zu überwinden.

18-Jährige in Zugtoilette in Niederösterreich vergewaltigt

Wiener Neustadt - Auf einer Zugfahrt nach Wiener Neustadt ist eine 18-Jährige auf der Toilette der Garnitur vergewaltigt worden. Die junge Frau erstattete am Sonntag Anzeige. Der Täter soll sie in das WC gedrängt und zum Geschlechtsverkehr genötigt haben. Die Ermittler forschten einen 30-Jährigen aus und nahmen ihn am Dienstag bei einem Bahnhof im Bezirk Wiener Neustadt fest. Der Slowake, der sich laut Polizei nicht geständig zeigte, wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

16-Jähriger in OÖ soll islamistische Postings verfasst haben

Ansfelden - Ein 16-jähriger Tschetschene aus dem Bezirk Linz-Land soll Postings mit möglichem islamistischen Hintergrund verfasst und einen 43-Jährigen, mit dem er vor längerer Zeit einmal Streit gehabt hatte, bedroht haben. Sein Profilbild zeigte zwei junge Männer, die vollautomatische Sturmgewehre samt Munition in den Händen halten. Der Jugendliche bestreitet jeden terroristischen Hintergrund. Der Verfassungsschutz ermittelt.

Neuer Höchststand an Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Berlin - In Deutschland haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) 23.648 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Damit ist am Freitag ein Höchststand erreicht worden, wie aus den Angaben des RKI hervorgeht. Am Freitag vor einer Woche war mit 23.542 verzeichneten Fällen der bisherige Spitzenwert erreicht worden. Im Vergleich zum Donnerstag stieg die Zahl der neu gemeldeten Fälle am Freitag um gut 1.000.

Trump will Chinas Einfluss in Asien-Pazifik-Region kontern

Kuala Lumpur - Mit seiner Teilnahme am Asien-Pazifik-Gipfel will US-Präsident Donald Trump dem wachsenden Einfluss Chinas in der Region begegnen. Bei den Beratungen der Staats- und Regierungschefs am Freitag wollte sich Trump zeitweise beteiligen, wie ein ranghoher Vertreter der US-Regierung in Washington bestätigte. Wegen der Corona-Pandemie findet der Gipfel der 21 Mitglieder der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) unter dem Vorsitz Malaysias per Video statt.

Swarovski 2019 unter umsatzstärksten Luxusgüterkonzernen

Wien/Wattens - 2019 schien die Welt für den Glasschmuck-Hersteller Swarovski noch in Ordnung: Wie im Jahr davor erreichten die Tiroler in einem internationalen Ranking des Unternehmensberaters Deloitte Platz 24 der umsatzstärksten Luxusgüterunternehmen der Welt. Deloitte hat ausgerechnet, dass die Top 100 der Branche im vergangenen Jahr insgesamt 281 Mrd. US-Dollar (236,8 Mrd. Euro) Umsatz gemacht haben - um 34 Mrd. Dollar mehr als ein Jahr davor. Durch Corona ist heuer alles anders.

Teiber will Reiche zur Krisen-Kasse bitten

Wien - Barbara Teiber bleibt Vorsitzende der GPA, der größten Einzelgewerkschaft im ÖGB. Bei ihrer online durchgeführten Kür erhielt sie 96,1 Prozent der Delegiertenstimmen bei einer hohen Beteiligung von 89,6 Prozent. Im APA-Interview fordert sie, dass die finanziellen Folgen der Coronakrise die Vermögenden zu tragen haben, das beispielsweise über eine Millionärssteuer und eine erweiterte Digitalsteuer. Am Tapet bleibt für sie auch das Thema Arbeitszeitverkürzung.

