Weniger Corona-Neuinfektionen, aber wieder mehr als 100 Tote

Wien - Während sich die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich stabilisiert, sind in den vergangenen 24 Stunden wieder mehr als 100 Tote gemeldet worden. Seit Donnerstagvormittag kamen 6.668 neue Fälle hinzu. Im gleichen Zeitraum starben 108 Menschen an den Folgen einer Infektion. In den Spitälern gab es einen geringen Zuwachs, insgesamt mussten am Freitag 15 Patienten mehr als am Donnerstag im Krankenhaus behandelt werden, vier davon kamen auf den Intensivstationen hinzu.

Nationalrat beschließt Ethikunterricht

Wien - Der Nationalrat hat am Freitag die Einführung eines verpflichtenden Ethikunterrichts für jene Schüler beschlossen, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen. Dafür stimmten ÖVP, FPÖ und Grüne, wobei letztere die Hoffnung äußerten, dass dies nur der erste Schritt zu einem Ethikunterricht für alle sei. SPÖ und NEOS zweifelten daran, während sich die FPÖ lieber der Forderung nach Regelunterricht auch in Coronazeiten widmete.

AUA verbrennt derzeit ein bis zwei Millionen Euro am Tag

Wien/Schwechat - Die Corona-Pandemie und damit verbundene Verluste in ungekannter Höhe zwingen die AUA zu einem drastischen Sparkurs. Trotzdem verbrennt die AUA aktuell "ein bis zwei Millionen Euro pro Tag", bestätigte AUA-Chef Alexis von Hoensbroech im Magazin "News" - also zumindest 40 Mio. Euro pro Monat. Bei der Lufthansa sind es sogar 350 Mio. Euro monatlich. Die Krise bringt dem Bericht zufolge immer mehr AUA-Leute dazu, sich Zweitjobs zu suchen, um über die Runden zu kommen.

Regierung steht im APA/OGM-Vertrauensindex weiterhin gut da

Wien - Das Vertrauen in die Regierung ist - nach dem 20-Jahres-Hoch zu Beginn der Corona-Pandemie - zwar weiter gesunken. Aber trotz Einbußen fast aller Regierungsmitglieder stehen sie immer noch besser da als vor Corona im Jänner, ergab der aktuelle APA/OGM-Vertrauensindex. Zugelegt haben im Vergleich mit Juli die Oppositions-Parteichefinnen Beate Meinl-Reisinger (NEOS) und Pamela Rendi-Wagner (SPÖ). Sie profitieren sichtlich von der Wahl bzw. neuen rot-pinken Koalition in Wien.

Starker Zustrom zu Corona-Massentests in Südtirol

Bozen - Die Aktion "Südtirol testet" dürfte großen Zuspruch seitens der Bevölkerung erhalten. Bereits zu Beginn der Massentests am Freitag war der Zustrom der Bevölkerung groß. In einigen Orten bildeten sich vor den Teststationen Schlangen. In anderen Gemeinden wurde ein Online-Vormerksystem eingerichtet, in wieder anderen Gemeinden wurde den Bürgern Zeitfenster vorgeschlagen, in denen bestimmte Ortsbereiche an der Reihe waren.

Distance Learning laut Eltern nun "deutlich organisierter"

Wien - Das Distance Learning an den Schulen verläuft im Vergleich zum ersten Lockdown nun "deutlich organisierter" - das gilt vor allem für den Bereich der Mittelschulen und AHS-Unterstufe, so die Rückmeldungen bei den großen Elternverbänden am Ende der ersten Woche. Gleichzeitig dürfte es aber vor allem an den AHS-Unterstufen deutliche Unterschiede beim Umfang der Aufgaben und des durchgeführten Unterrichts geben.

Unbekannte räumten Bankschließfächer in NÖ leer

Klosterneuburg/Mödling - Die Ermittlungen um geknackte und leer geräumte Schließfächer in einer Bank in Mödling haben am Freitagvormittag weitere Kreise gezogen. Wie die Polizei mitteilte, wurden auch Schließfächer eines Geldinstituts in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) geleert. Verübt worden sein soll die Tat - so wie in Mödling - am Mittwoch. Die Exekutive bestätigte zudem, dass mit dem selben Modus Operandi vorgegangen worden war. Ob es sich auch um dieselbe Tätergruppe handelt, war vorerst unklar.

Aserbaidschan übernimmt Gebiete in Berg-Karabach

Stepanakert/Jerewan (Eriwan)/Baku - Nach dem Waffenstillstand in der Südkaukasus-Region Berg-Karabach hat Aserbaidschan mit der Übernahme von Gebieten begonnen, die bisher von Armenien kontrolliert wurden. Das Verteidigungsministerium in Baku teilte Freitagfrüh mit, die Armee habe das Gebiet Agdam erreicht, das Armenien gemäß des vor mehr als einer Woche geschlossenen Waffenstillstandsabkommens an Aserbaidschan übergeben muss.

