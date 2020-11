Corona-Massentests in Österreich starten am 5./6. Dezember

Graz - Österreich öffnet im Kampf gegen die Pandemie ein neues Kapitel: In zwei Wochen beginnen erste Corona-Massentestungen. Am Wochenende vom 5./6. Dezember und somit zum geplanten Ende des harten Lockdowns können sich alle 200.000 Lehrer und Kindergartenbetreuer in Österreich testen lassen. Am Montag und Dienstag folgen dann 40.000 Polizisten. Kurz vor Weihnachten ist eine Testreihe für die gesamte Bevölkerung geplant. Die Teilnahme an all diesen Tests ist freiwillig.

Weniger Corona-Neuinfektionen, aber wieder mehr als 100 Tote

Wien - Während sich die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich stabilisiert, sind in den vergangenen 24 Stunden wieder mehr als 100 Tote gemeldet worden. Seit Donnerstagvormittag kamen 6.668 neue Fälle hinzu. Im gleichen Zeitraum starben 108 Menschen an den Folgen einer Infektion. In den Spitälern gab es einen geringen Zuwachs: Insgesamt mussten am Freitag 15 Patienten mehr als am Donnerstag im Krankenhaus behandelt werden, vier davon kamen auf den Intensivstationen hinzu.

Nationalrat beschließt Ethikunterricht

Wien - Der Nationalrat hat am Freitag die Einführung eines verpflichtenden Ethikunterrichts für jene Schüler beschlossen, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen. Dafür stimmten ÖVP, FPÖ und Grüne, wobei letztere die Hoffnung äußerten, dass dies nur der erste Schritt zu einem Ethikunterricht für alle sei. SPÖ und NEOS zweifelten daran, während sich die FPÖ lieber der Forderung nach Regelunterricht auch in Coronazeiten widmete.

Unbekannte räumen Bankschließfächer in NÖ und Wien leer

Klosterneuburg/Mödling - Der Fall um geknackte und leer geräumte Bankschließfächer weitet sich aus. Zunächst hatte die Polizei von zwei betroffenen Banken in Mödling und Klosterneuburg (Bezirk Tulln) gesprochen. Nun wurde bekannt, dass auch ein Geldinstitut in Wien-Döbling zum Tatort geworden ist. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Sie dürften mehrere Sicherheitssperren überlistet haben. Die Schadenshöhe ist vorerst unklar.

Armeniens Verteidigungsminister tritt wegen Karabach zurück

Stepanakert/Jerewan (Eriwan)/Baku - Nach dem Ende der Kämpfe um die Konfliktregion Berg-Karabach im Südkaukasus sind in Armenien Verteidigungsminister David Tonojan und weitere Regierungsmitglieder zurückgetreten. Er wolle mit dem Schritt zu einer Beruhigung der Lage beitragen, sagte Tonojan am Freitag in der Hauptstadt Eriwan. Auch die Minister für Zivilschutz und für Bildung traten zurück. Präsident Armen Sarkissian setzte den 63-jährigen Wagarschak Arutjunjan als neuen Verteidigungsminister ein.

BioNtech, Pfizer beantragen US-Zulassung für Covid-Impfstoff

Washington - Das Mainzer Unternehmen BioNtech und der US-Pharmariese Pfizer haben bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eine Notfallzulassung für ihren Corona-Impfstoff beantragt. Das berichteten beide Firmen am Freitag in einer gemeinsamen Mitteilung. Die Lieferung des Impfstoffs namens BNT162b2 könnte Ende dieses Jahres beginnen, sollte es eine Genehmigung geben, hatte BioNtech bereits mitgeteilt.

Taxireform: Taxameterpflicht fällt, Mindestpreis kommt

Wien - Das Verkehrsministerium macht mit Ergänzungen zum Taxi- und Mietwagengewerbe die Tür für Uber weit auf - schreibt dabei aber den Vermittlungsdiensten Mindestpreise vor. Damit sollen einerseits flexiblere Preise möglich, zugleich aber der Preiswettkampf nach unten unterbunden werden, hofft das Verkehrsministerium. Die neuen Regeln zum Gelegenheitsverkehrsgesetz ("GelverkG") sollen mit der ganzen Gesetzesnovelle am 1. Jänner in Kraft treten.

Wiener Börse am Nachmittag im Plus.

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag etwas höher gezeigt. Der ATX legte um 0,38 Prozent auf 2.512,47 Zähler zu. Hoffnungen auf einen wirksamen Corona-Impfstoff stützten die Aktienmärkte zum Wochenausklang - Risiken wurden weitgehend ausgeblendet. In Wien blieb die Nachrichtenlage dünn, auch die Berichtssaison legt einen Pausentag ein. FACC kletterten um 9,25 Prozent nach oben, Marinomed gewannen 6,14 Prozent. Kapsch TrafficCom fielen um 3,13 Prozent.

