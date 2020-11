G20-Staaten beraten bei Video-Gipfel über Kampf gegen Corona

Riad - Der Kampf gegen das Corona-Virus steht im Mittelpunkt des G20-Gipfels an diesem Wochenende. Die führenden Wirtschaftsnationen kommen am Samstag und Sonntag allerdings nur per Videoschaltung zusammen. Eigentlich wollten sich die Staats- und Regierungschefs erstmals in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad treffen, was wegen der Pandemie jedoch nicht möglich ist. Bei dem Treffen wollen die Teilnehmer über das Corona-Virus und die Folgen für die Weltwirtschaft beraten.

Mehrere Tote bei Explosionen in Kabul

Kabul - Beim Einschlag zahlreicher Granaten in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens acht Menschen getötet worden. Weitere 31 Menschen seien bei dem Angriff verletzt worden, teilte das Innenministerium am Samstag mit. Demnach schlugen 23 Granaten überwiegend in Wohngebieten ein. Zunächst bekannte sich niemand zu der Mörserattacke.

Rendi-Wagner empfiehlt Sieben-Punkte-Impfstrategie

Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner empfiehlt sieben Eckpunkte für eine Impfstrategie gegen des Coronavirus. Sie fordert etwa eine zentrale Organisation, wohnortnahe Impfaktionen und eine gute Aufklärung der Bevölkerung. "Die Vorbereitungen für die größte Impfaktion, die Österreich je erlebt hat, müssen spätestens jetzt beginnen", sagte die Parteivorsitzende. Das Gesundheitsministerium hat bisher noch keine Impfstrategie für Österreich vorgelegt, jedoch betont, daran zu arbeiten.

NEOS fordern 450 Mio. Euro für Soforthilfepaket für Schulen

Wien - Die NEOS fordern von der Regierung ein 450 Mio. Euro schweres Soforthilfepaket, um dem "drohenden Bildungsverlust" wegen des Corona-Lockdowns entgegenwirken zu können. Enthalten sein sollen darin zusätzliche Förderstunden, der Ausbau der Sommerschule sowie zusätzliches psychologisches und soziales Personal, so NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre zur APA. Jedes Kind habe das Recht auf Bildung - auch während der Coronakrise.

Beschuldigter nach Mord an US-Demonstranten auf Kaution frei

Kenosha (Wisconsin) - Ein wegen Mordes an zwei Anti-Rassismus-Demonstranten beschuldigter 17-Jähriger in den USA ist gegen Kaution von zwei Millionen Dollar aus der Haft entlassen worden. Der rechtsextreme Anhänger von US-Präsident Donald Trump soll im August in Kenosha zwei Demonstranten erschossen und einen weiteren Mann schwer verletzt haben. Er habe die Stadt gegen Krawalle am Rande von Protesten gegen Polizeigewalt gegen Schwarze "beschützen" wollen, hieß es.

Verletzte bei Schusswaffenangriff in US-Einkaufszentrum

Milwaukee (Wisconsin) - Bei einem Schusswaffenangriff nahe Milwaukee im US-Staat Wisconsin sind acht Menschen verletzt worden. Ein Mann habe am Freitag (Ortszeit) in einem Einkaufszentrum in Wauwatosa um sich geschossen, teilte die örtliche Polizei mit. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte sei der Angreifer nicht mehr am Tatort gewesen. Da der Täter noch nicht gefasst wurde, rief die Polizei die Bevölkerung auf, die Gegend rund um den Tatort zu meiden.

Proteste nach tödlichem Angriff auf Schwarzen in Brasilien

Porto Alegre - Nach einem tödlichen Angriff von Sicherheitsleuten eines Supermarkts auf einen Schwarzen sind in mehreren Städten Brasiliens zahlreiche Menschen gegen Rassismus auf die Straße gegangen. In S�o Paulo, Bras�lia und Rio de Janeiro gab es Kundgebungen und Proteste. Auf Transparenten war zu lesen: "Schwarze Leben zählen" und "Rassismus ist ein Virus". Vor dem Tatort in Porto Alegre lieferte sich eine kleine Gruppe von Demonstranten Auseinandersetzungen mit der Polizei.

"Super Mario Bros. 3"-Videospiel für Rekordsumme versteigert

Dallas (Texas) - Ein original verpacktes "Super Mario Bros. 3"-Computerspiel aus dem Jahr 1990 ist bei einer Auktion in den USA für die Rekordsumme von 156.000 Dollar versteigert worden. Damit habe das Stück einen Weltrekord für die Versteigerung eines originalverpackten Videospiels aufgestellt, teilte das Auktionshaus Heritage Auctions im texanischen Dallas mit.

