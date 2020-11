Anschober will bei positiven Corona-Antigen-Tests nachtesten

Wien - Bei den ab 5. Dezember geplanten Massentests auf das Coronavirus in Österreich sieht Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) die Unsicherheit von Antigen-Tests als "eines der zentralen Probleme". "Daher werden wir bei positiven Ergebnissen nachtesten", versicherte der Minister in der "Presse". Wie bei den Tests von bis zu 200.000 Lehrern am 5./6. Dezember soll sich in weiterer Folge auch die Gesamtbevölkerung an einem Wochenende testen lassen können.

G20-Staaten beraten bei Video-Gipfel über Kampf gegen Corona

Riad - Der Kampf gegen das Corona-Virus steht im Mittelpunkt des G20-Gipfels an diesem Wochenende. Die führenden Wirtschaftsnationen kommen am Samstag und Sonntag allerdings nur per Videoschaltung zusammen. Eigentlich wollten sich die Staats- und Regierungschefs erstmals in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad treffen, was wegen der Pandemie jedoch nicht möglich ist. Bei dem Treffen wollen die Teilnehmer über das Corona-Virus und die Folgen für die Weltwirtschaft beraten.

Grüne präsentieren weitere Schritte zur Öko-Steuerreform

Wien/Genf - Vizekanzler Werner Kogler und Umweltministerin Leonore Gewessler von den Grünen haben am Samstag weitere Schritte zur Öko-Steuerreform präsentiert. Zentraler Punkt ist die Erhöhung der Normverbrauchsabgabe für emissionsstarke Autos. "Die Stinker werden teurer", so Kogler. Änderungen gibt es auch bei der Pendlerpauschale: Umweltfreundliche Mobilität (Öffis und Fahrräder) wird künftig steuerbegünstigt, ebenso wie Reparaturdienstleistungen.

Rekord in den USA: Mehr als 195.000 Neuinfektionen

Baltimore (Maryland) - In den USA hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages einen Höchststand erreicht. Die Behörden meldeten innerhalb von 24 Stunden 195.542 neue Fälle, wie aus Daten der Universität Johns Hopkins (JHU) in Baltimore Samstagfrüh hervorging. Der bisher höchste Tageswert war erst am Vortag registriert worden und lag bei 187.833 Fällen.

Notarzt-Fahrer in OÖ wollte im Drogenrausch zum Dienst

Ansfelden - Ein 45-jähriger Notarzt-Sanitäter ist auf dem Weg in den Dienst in Ansfelden von der Polizei als Drogenlenker erwischt worden. Der Mann war wegen seines rasanten Fahrstils angehalten worden. Nach einem negativen Alko-Test, fiel der Drogen-Schnelltest positiv aus. Der Notarztwagen-Fahrer war danach Führerschein und Job los. Der Vorfall hatte sich bereits am Mittwoch vorige Woche ereignet, war aber erst am Samstag nach einem Bericht der "Kronen Zeitung" bekannt geworden.

Verlängerung der Coronahilfen auf dem Weg

Wien - Finanzminister Gernot Blümel und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (beide ÖVP) haben am Samstag betont, dass die Coronahilfen der Umsatzsteuersenkung, des Haftungspakets und der Steuerstundungen verlängert werden. Neu ist, dass die Umsatzsteuer für Covid-Tests und Impfungen gestrichen, also auf 0 Prozent gesenkt wird. Die dafür notwendigen Anträge sind in der Nationalratssitzung am Freitag eingebracht worden.

Armenien für militärische Zusammenarbeit mit Russland

Jerewan (Eriwan)/Stepanakert/Baku - Nach der militärischen Niederlage im Konflikt mit Aserbaidschan um die Region Berg-Karabach hat sich der armenische Regierungschef Nikol Paschinjan für eine engere militärische Zusammenarbeit mit Russland ausgesprochen. Er hoffe, dass sein Land die Kooperation auf dem Gebiet der Sicherheit, des Militärs und der Technik verstärken könne, sagte Paschinjan am Samstag bei einem Treffen mit dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu in Jerewan.

NEOS fordern 450 Mio. Euro für Soforthilfepaket für Schulen

Wien - Die NEOS fordern von der Regierung ein 450 Mio. Euro schweres Soforthilfepaket, um dem "drohenden Bildungsverlust" wegen des Corona-Lockdowns entgegenwirken zu können. Enthalten sein sollen darin zusätzliche Förderstunden, der Ausbau der Sommerschule sowie zusätzliches psychologisches und soziales Personal, so NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre zur APA. Jedes Kind habe das Recht auf Bildung - auch während der Coronakrise.

