G20 laut Erklärung für gerechte Impfstoff-Verteilung

Riad - Die Gruppe der großen Industrienationen (G20) will angesichts der Corona-Pandemie "keine Mühe scheuen", einen gerechten und erschwinglichen Zugang zu Impfstoffen in der Welt sicherzustellen. Das geht aus dem jüngsten Entwurf der Abschlusserklärung des G20-Gipfels hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Auch wollen die reichen Länder alles unternehmen, um die schwer angeschlagene Weltwirtschaft wieder in Schwung zu bringen.

Bluttat in Meidling - 27-Jährige festgenommen

Wien - Die Bluttat in Wien-Meidling scheint geklärt: Eine 27-Jährige hat, wie die Polizei am Sonntag berichtete, zugegeben, ihren Bekannten am Mittwoch im Zuge eines Streits erstochen zu haben. Das genaue Motiv war zunächst unklar. Der Mann, dessen Identität noch nicht zu 100 Prozent feststeht, war in der Sechtergasse von einem Passanten gefunden worden. Er starb im Rettungswagen. Die Tat dürfte sich im Suchtgift- und Obdachlosenmilieu abgespielt haben.

Kogler hält sich zu Corona-Lockerungen bedeckt

Wien - Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) will zu möglichen Lockerungen nach dem Lockdown aufgrund der zweiten Coronawelle nichts versprechen. "Ich gehe davon aus, dass wir das Ziel erreichen", sagte er am Sonntag in der ORF-"Pressestunde" im Hinblick auf das derzeit geplante Ende der Maßnahme. Als besonders wichtig bezeichnete Kogler die Öffnung der Schulen. Bei den von der Regierung angekündigten Massentests solle man nicht unkoordiniert und wahllos vorgehen.

Levi-Double für Vlhova - Liensberger erneut Dritte

Levi - Kugelverteidigerin Petra Vlhova hat auch den zweiten Weltcup-Slalom der alpinen Ski-Damen in der neuen Saison gewonnen und damit das Levi-Double geschafft. Die Slowakin setzte sich am Sonntag 0,31 Sekunden vor der Schweizerin Michelle Gisin und 0,50 vor Katharina Liensberger durch. Die Vorarlbergerin wurde damit am Polarkreis zweimal Dritte. Hinter Wendy Holdener (SUI) landete die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin auf Platz fünf.

Polizeigewalt bei Protesten gegen Lukaschenko

Minsk - Tausende Menschen haben trotz Polizeigewalt zum 15. Mal in Serie bei einer Sonntagsdemonstration in Weißrussland gegen Machthaber Alexander Lukaschenko friedlich protestiert. In der Hauptstadt Minsk versammelten sich die Menschen zunächst in ihren Wohnvierteln und bildeten dann Protestzüge mit den historischen weiß-rot-weißen Fahnen. Die Polizei begann schon zu Beginn der nicht genehmigten Versammlungen mit Festnahmen.

Portugal weitet Restriktionen zur Pandemie-Eindämmung aus

Lissabon/Rom - Angesichts steigender Infektionszahlen weitet Portugal seine Corona-Restriktionen aus. Von 30. November bis 7. Dezember müssen Schulen und Behörden geschlossen bleiben, wie die Regierung in Lissabon am Samstag entschied. Zwei Feiertage im Land am 1. und 8. Dezember sollen genutzt werden, um den Kampf gegen die Pandemie deutlich voranzutreiben, wie Regierungschef Ant�nio Costa sagte. Er rief die Privatwirtschaft auf, ihren Mitarbeitern in diesem Zeitraum ebenfalls freizugeben.

5.226 Neuinfektionen und 60 weitere Tote in Österreich

Wien - Innerhalb von 24 Stunden sind in Österreich 5.226 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das waren wie üblich an einem Sonntag deutlich weniger als an den Vortagen. Jedoch lag auch die Zahl der Toten mit 60 weiteren Gestorbenen klar unter den dreistelligen Opferzahlen von Freitag und Samstag. Die Belegung auf den Normal- und Intensivstationen der Spitäler ging ebenfalls leicht zurück, geht aus den 9.30-Uhr-Daten von Innen- und Gesundheitsministerium hervor.

Gegen Gewalt an Frauen - Schutzgipfel mit Raab und Nehammer

Wien - Im Vorfeld der weltweiten "16 Tage gegen Gewalt" ab 25. November findet in Österreich am Montag und Dienstag ein zweitägiger Gewaltschutzgipfel statt, der von Bundeskanzleramt und Innenministerium organisiert wird. Unter dem Motto "Gemeinsam gegen Gewalt" werden sich Politik, zivile Frauenorganisationen und Polizei zu Herausforderungen und Maßnahmen zur Verbesserung der Situation austauschen, hieß es im Vorfeld mit. Der Gipfel läuft Corona-bedingt hauptsächlich online ab.

