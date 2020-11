G20 will gerechte Verteilung von Corona-Impfstoffen

Riad - Die führenden Wirtschaftsmächte wollen gemeinsam für eine gerechte Verteilung von erschwinglichen Corona-Impfstoffen auf der ganzen Welt sorgen. In der Abschlusserklärung ihres G20-Gipfels nahmen sie sich am Sonntag außerdem vor, alles zu unternehmen, um die schwer angeschlagene Weltwirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Beim Thema Klimaschutz tanzte wie immer in den vergangenen Jahren US-Präsident Donald Trump aus der Reihe.

5.226 Neuinfektionen und 60 weitere Tote in Österreich

Wien - Innerhalb von 24 Stunden sind in Österreich 5.226 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das waren wie üblich an einem Sonntag deutlich weniger als an den Vortagen, allerdings laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) ein dramatisch hoher Wert für einen Sonntag. Die Zahl der Toten lag mit 60 klar unter den dreistelligen Opferzahlen von Freitag und Samstag. Die Belegung auf den Normal- und Intensivstationen der Spitäler ging ebenfalls leicht zurück.

Biden gibt erste Kabinettsposten am Dienstag bekannt

Washington - Der designierte US-Präsident Joe Biden will die ersten Mitglieder seines Kabinetts am kommenden Dienstag bekanntgeben. Das kündigte der künftige Stabschef des Weißen Hauses, Ron Klain, am Sonntag in einem Interview mit dem Sender ABC an. Namen nannte er nicht: Wer wissen wolle, um welche Ressorts es gehe und wer diese Behörden leiten werde, müssen warten, "bis der designierte Präsident dies am Dienstag selbst sagt", betonte Klain.

Polizeigewalt bei Protesten gegen Lukaschenko

Minsk - Tausende Menschen haben trotz Polizeigewalt zum 15. Mal in Serie in Weißrussland bei einer Sonntagsdemonstration gegen Machthaber Alexander Lukaschenko protestiert. In der Hauptstadt Minsk versammelten sich die Menschen zunächst in ihren Wohnvierteln und bildeten dann einzelne Protestzüge mit den historischen weiß-rot-weißen Fahnen der Opposition. Die Polizei begann schon zu Beginn der nicht genehmigten Versammlungen mit Festnahmen.

Wahlen in Burkina Faso von Spannungen überschattet

Ouagadougou - Überschattet von Betrugsvorwürfen und der Bedrohung durch islamistische Angriffe haben die Menschen im westafrikanischen Staat Burkina Faso am Sonntag einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament gewählt. Als Favorit für den Posten des Staatschefs gilt der Amtsinhaber Roch Marc Christian Kabore. Mehrere Oppositionspolitiker prangerten "massiven Wahlbetrug" an und erklärten, sie würden die Ergebnisse nicht anerkennen.

Corona-Impfbeginn in den USA wohl bereits Mitte Dezember

Washington - Die Behörden in den USA rechnen bereits Mitte Dezember mit den ersten Corona-Impfungen. "Unser Plan ist es, die Impfstoffe binnen 24 Stunden nach der Zulassung an die Impfzentren liefern zu können", sagte der Leiter der Impfstoff-Arbeitsgruppe der US-Regierung, Moncef Slaoui, dem Sender CNN am Sonntag. Die US-Arzneimittelbehörde FDA wird Medienberichten zufolge zwischen dem 8. und dem 10. Dezember über die Zulassung von Corona-Impfstoffen entscheiden.

Streitkräfte wollen Hauptstadt von Tigray einkreisen

Addis Abeba - Äthiopische Streitkräfte wollen die Hauptstadt der abtrünnigen Region Tigray mit Panzern einschließen. Möglich sei auch ein Beschuss der 500.000 Einwohner zählenden Stadt Mekelle, um eine Kapitulation zu erzwingen, wie ein Militärsprecher am Sonntag erklärte. Er forderte die Zivilbevölkerung auf, sich in Sicherheit zu bringen. "Danach wird es keine Gnade mehr geben", sagte er im staatlichen Rundfunk.

