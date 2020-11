Deutschland strebt EU-Skiurlaubsverbot bis 10. Jänner an

Berlin - Angesichts der Coronakrise wollen Bund und Länder in Deutschland eine abgestimmte europäische Regelung erreichen, um Skitourismus bis zum 10. Jänner zu unterbinden. Darauf verständigten sich die Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel (CDU), wie aus ihrem Beschlusspapier hervorgeht. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz lehnte eine länderübergreifend spätere Öffnung der Wintersportgebiete in der Coronakrise ab.

Südkorea verzeichnet höchsten Corona-Fallanstieg seit März

Seoul/Peking - Südkorea meldet nach Angaben der Gesundheitsbehörden mit 583 bestätigten Corona-Fällen den höchsten Stand binnen 24 Stunden seit März. Seit dieser Woche gelten daher in der Hauptstadt Seoul und den umliegenden Regionen strengere Abstandsregeln. "Covid-19 ist angekommen, direkt neben Ihnen und Ihrer Familie", sagte Gesundheitsminister Park Neung-hoo bei einem Treffen mit Vertretern der Gesundheitsbehörden.

Trump begnadigt Ex-Sicherheitsberater Michael Flynn

Washington - US-Präsident Donald Trump hat in seinen letzten Amtswochen seinen in die Russland-Affäre verstrickten früheren Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn begnadigt. Der Ex-General hatte sich schuldig bekannt, die US-Bundespolizei FBI über seine Kontakte zum früheren russischen Botschafter in den USA belogen zu haben. Die Demokraten des künftigen Präsidenten Joe Biden kritisierten Trumps Vorgehen umgehend scharf.

Biden ruft zur Einheit im Kampf gegen Corona auf

Washington - Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat die Amerikaner im Kampf gegen die Corona-Pandemie zur Einheit aufgerufen. "Ich weiß, dass das Land des Kampfes überdrüssig geworden ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir uns im Krieg mit dem Virus befinden, nicht miteinander, nicht untereinander", sagte Biden in seinem Heimatort Wilmington im Bundesstaat Delaware. In den USA wird am heutigen Donnerstag Thanksgiving gefeiert.

Prozess um im Winter weggelegtes Baby in Mülltonne

Klagenfurt - Eine 36 Jahre alte Kärntnerin muss sich am Donnerstag wegen versuchter Tötung eines Neugeborenen vor Gericht verantworten. Die Frau hatte im Jänner 2016 ihr Baby kurz nach der Geburt in einer Mülltonne deponiert. Zu dieser Zeit herrschte grimmige Kälte. Das Kind wurde zum Glück rechtzeitig entdeckt und ins Spital gebracht. Die Mutter wurde im Frühjahr durch einen DNA-Abgleich gefunden.

Neue Verhältnisse im Bundesrat machen Dinge schwieriger

Wien - Ab kommender Woche herrschen im Bundesrat neue Machtverhältnisse. Denn da werden die neuen Wiener Bundesräte angelobt und Rot-Blau verliert seine Mehrheit in der Länderkammer. Zünglein an der Waage sind künftig die NEOS, deren einziger Bundesrat wohl das ein oder andere Mal entscheiden kann, ob es zu einer Verzögerung eines Gesetzes kommt. Bei den Beschlüssen des vergangenen Nationalrats kann vorerst ein letztes Mal Rot-Blau alleine ein Zeichen setzen.

China und Südkorea wollen Beziehungen ausbauen

Seoul - Bei einem Treffen der Außenminister Südkoreas und Chinas haben sich die Länder auf einen Ausbau der bilateralen Beziehungen verständigt. Der chinesische Außenminister Wang Yi sagte, sein Besuch in Südkorea solle die Bedeutung der bilateralen Beziehungen betonen, da beide Länder als "strategische Partner" für Frieden und Stabilität in der Region zusammenarbeiten.

