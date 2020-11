Corona-Massentests in Wien von 2. bis 13. Dezember

Wien - In Wien werden die Corona-Massentests der Bevölkerung bereits Anfang Dezember starten. Konkret will die Stadt das Mega-Vorhaben zwischen 2. und 13. Dezember in Kooperation mit dem Bundesheer über die Bühne bringen, sagte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Donnerstag im APA-Gespräch. Er rechnet mit einer Teilnahme von maximal 1,2 Millionen Menschen. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) zeigte sich in einer Stellungnahme von den Ankündigungen überrascht.

Kirchen und Synagogen werden verstärkt überwacht

Wien - Der Attentäter, der beim Terror-Anschlag in der Wiener Innenstadt am 2. November vier Passanten getötet hat, dürfte gezielt auf weitere Opfer in Kirchen aus gewesen sein, ehe er von der Polizei erschossen wurde. Das hat Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Donnerstag unter Verweis auf entsprechende Erkenntnisse der 60-köpfigen Ermittlungsgruppe "2. November" durchblicken lassen. Er ordnete die verstärkte Bewachung von Kirchen und Synagogen in sämtlichen Bundesländern an.

Wintertourismus: Köstinger rechnet mit Minus von 50 Prozent

Wien - Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) rechnet mit einem Einbruch des Wintertourismus von bis zu 50 Prozent. "Das ist ein Problem. Die Hotellerie in Österreich hat nur acht Prozent Eigenkapitalausstattung", sagte sie dem deutschen Magazin "Spiegel". Darin verwehrt sie sich gegen eine Einmischung der EU bezüglich der Schließung von Skigebieten und betont, dass auch für erkrankte Urlauber vorgesorgt ist. Köstinger selbst will jedenfalls Skifahren gehen.

Kein Einlenken von Ungarn und Polen im EU-Haushaltsstreit

Budapest - Ungarn und Polen halten im Streit um das EU-Haushaltspaket an ihrer Blockadehaltung fest. Das Einlegen eines Vetos entspreche dem EU-Recht, Ungarn handle nicht ungesetzlich, betonte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban am Donnerstag bei einem Treffen mit seinem polnischen Amtskollegen Mateusz Morawiecki in Budapest. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz bestärkten sich die beiden Regierungschefs in ihrer Veto-Position.

Covid-Impfung wird laut Verordnung zur Empfehlung

Wien - Die bevorstehende Corona-Impfung wird zur Empfehlung. Eine entsprechende Verordnung hat am Donnerstagnachmittag das Sozialministerium in Begutachtung geschickt, Stellungnahmen können bis 10. Dezember abgegeben werden. Damit werden im Fall von Impfschäden die Chancen auf Entschädigung verbessert. Freilich haben sich die bisher zugelassenen Immunisierungen in Österreich als weitgehend sicher erwiesen, wie aus in den Erläuterungen zur Verordnung angeführten Zahlen hervorgeht.

Slowakei verschiebt landesweite Corona-Massentests

Bratislava - Die Slowakei rückt schrittweise von ihrer Strategie landesweiter Corona-Massentests ab. Am Mittwochabend kündigte Ministerpräsident Igor Matovic nach regierungsinternen Unstimmigkeiten an, die für das erste Dezember-Wochenende geplanten erneuten landesweiten Corona-Massentests an fast der gesamten Bevölkerung auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Der Städte- und Gemeindebund ZMOS forderte, überhaupt keine solchen flächendeckenden Tests mehr durchzuführen.

Südtirol geht nach erfolgreichem Test in "Phase 2"

Bozen - In einer ersten Bilanz nach der Corona-Massentestung, die in Südtirol zwischen 19. und 25. November stattgefunden hatte, hat Gesundheitslandesrat Thomas Widmann (SVP) von einer "überwältigenden Beteiligung" und einem "riesigen Erfolg" gesprochen. Nun folge "Phase 2", die unter anderem wöchentliche Tests einer repräsentativen Gruppe von 4.900 Bürgern umfasse, darunter 900 Personen aus dem Schulbereich. So seien Infektionsherde schnell auszumachen.

5.526 Corona-Neuinfektionen und 106 weitere Tote

Wien - Am Donnerstag sind österreichweit 5.526 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 7.283 Neugenesene gegenübergestanden, womit sich der positive Trend von Mittwoch noch einmal verstärkt hat. Die Zahl aktiver Fälle beläuft sich auf 66.923. Zum Vergleich: Vor einer Woche waren es noch knapp 77.000 und fast 7.000 Neuinfektionen. Langsamer verbessert sich die Situation bei der kritischen Zahl der Intensivpatienten, die sich um vier auf 705 reduziert hat.

