Corona-Massentests in Wien von 2. bis 13. Dezember

Wien - In Wien werden die Corona-Massentests der Bevölkerung bereits Anfang Dezember starten. Konkret will die Stadt das Mega-Vorhaben zwischen 2. und 13. Dezember in Kooperation mit dem Bundesheer über die Bühne bringen, sagte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Donnerstag im APA-Gespräch. Er rechnet mit einer Teilnahme von maximal 1,2 Millionen Menschen. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) zeigte sich in einer Stellungnahme von den Ankündigungen überrascht.

Corona-Verordnung: Großeltern-Treffen, Nikolobesuch erlaubt

Wien - Am Freitag tritt die Novelle der "COVID-19-Notmaßnahmenverordnung", welche die Regeln des harten Lockdowns festschreibt, in Kraft. Damit werden die Kontaktbeschränkungen präzisiert: Klargestellt wird, dass man nur mehr Kinder, Eltern und Geschwister ("einzelne engste Angehörige") ohne Vorbedingungen treffen darf. Kontakt ist - eingeschränkt - auch mit "wichtigen Bezugspersonen" zulässig, darunter fallen auch die Großeltern. Erlaubt wird der Nikolo-Besuch.

Spionagefall im Bundesheer offenbar größer als angenommen

Wien - Die Dimension des im Juni wegen Spionage für Russland verurteilten Ex-Offizier des österreichischen Bundesheeres dürfte nach Ansicht des Geheimdienstexperten Thomas Riegler größer sein als bisher angenommen, wie er gegenüber der "Wiener Zeitung" erklärte. Durch seine Position habe der frühere Soldat Zugang zu militärischen Geheimnissen des Bundesheeres sowie relevante Informationen über Partnerstaaten bzw. -organisationen gehabt, heißt es im Verfassungsschutzbericht.

Bankschließfächer geleert: Schaden bei 25 Mio. Euro?

Wien/Mödling/Klosterneuburg - Der Wert der aus Bankschließfächern bei drei Geldinstituten in Niederösterreich und Wien gestohlenen Gegenstände soll insgesamt um die 25 Millionen Euro betragen. Das berichtet die Tageszeitung "Kurier". Demnach dürften die Täter in den Bankfilialen in Klosterneuburg, Mödling und Wien-Döbling rund 85 Schließfächer geknackt haben. Nach der Einvernahme von knapp 50 Geschädigten sei eine Schadensauflistung von rund zwölf Millionen Euro erstellt worden.

Kein Einlenken von Ungarn und Polen im EU-Haushaltsstreit

Budapest - Ungarn und Polen halten im Streit um das EU-Haushaltspaket an ihrer Blockadehaltung fest. Das Einlegen eines Vetos entspreche dem EU-Recht, Ungarn handle nicht ungesetzlich, betonte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban am Donnerstag bei einem Treffen mit seinem polnischen Amtskollegen Mateusz Morawiecki in Budapest. Brüssel reagierte mit Unverständnis auf die Forderung von Polens und Ungarns nach einer Neuverhandlung des Mechanismus zur Rechtsstaatlichkeit.

Wintertourismus: Köstinger rechnet mit Minus von 50 Prozent

Wien - Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) rechnet mit einem Einbruch des Wintertourismus von bis zu 50 Prozent. "Das ist ein Problem. Die Hotellerie in Österreich hat nur acht Prozent Eigenkapitalausstattung", sagte sie dem deutschen Magazin "Spiegel". Darin verwehrt sie sich gegen eine Einmischung der EU bezüglich der Schließung von Skigebieten und betont, dass auch für erkrankte Urlauber vorgesorgt ist. Köstinger selbst will jedenfalls Skifahren gehen.

Banksy-Kunstwerk um 170.000 Euro versteigert

Zwolle/Bristol - Das Bild "Bird with Grenade" ("Vogel mit Granate") des geheimnisumwitterten Künstlers Banksy ist in den Niederlanden um 170.000 Euro unter den Hammer gekommen. Das 2002 entstandene Kunstwerk sei an einen niederländischen Sammler gegangen, berichtete die Nachrichtenagentur ANP am Donnerstag unter Berufung auf das Auktionshaus Hessink's in Zwolle. Das Bild stamme aus der Privatsammlung von Jamie Wood, Sohn des legendären Rolling-Stones-Gitarristen Ron Wood, so das Auktionshaus.

