Leichter Rückgang bei Corona-Neuinfektion setzt sich fort

Wien - Der leichte Rückgang bei den Corona-Neuinfektionen in Österreich setzt sich fort. Mit Stand 9.30 Uhr wurden binnen 24 Stunden 4.954 Personen positiv auf das Virus getestet. "Der harte Lockdown wirkt", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Freitag. Nun müssten die Zahlen aber weiter "dramatisch sinken". Auch in den Spitälern hat sich die Lage stabilisiert. 4.405 Personen waren noch hospitalisiert, 703 davon auf Intensivstationen.

Urteil im Grasser-Prozess am 4. Dezember

Wien/Linz - Am 12. Dezember 2017 fiel der Startschuss im BUWOG-Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, Ex-FPÖ-Generalsekretär Walter Meischberger, den Lobbyisten Peter Hochegger und andere. Drei Jahre später soll das Riesenverfahren am Freitag, 4. Dezember, ein Ende finden. Wie das Wiener Straflandesgericht mitteilte, soll Richterin Marion Hohenecker an diesem Tag ihr Urteil sprechen. Für die Urteilsverkündung gelten strenge Corona-Sicherheitsmaßnahmen.

Bankschließfächer geleert - Insgesamt 68 Depots betroffen

Wien/Mödling/Klosterneuburg - Nach den illegalen Leerungen von Schließfächern in insgesamt drei Banken in Niederösterreich und Wien hat die Polizei am Freitag weitere Details bekanntgegeben. Betroffen von den Angriffen waren insgesamt 68 Depots. Die Schadenssumme liege in zweistelliger Millionenhöhe, wurde betont. Eingang verschafften sich die Täter in die Geldinstitute, indem sie zuvor das Zutrittssystem manipuliert hatten.

Mitglied der Pink Panther-Bande in Wien verurteilt

Wien - Weil er als Mitglied der berüchtigten Pink Panther-Bande an fünf Raubüberfällen auf Wiener Juweliergeschäfte beteiligt war, hat sich ein 27 Jahre alter Moldawier am Freitag am Landesgericht verantworten müssen. Dabei war auf eine Verurteilung in Italien Bedacht zu nehmen, wo er 2017 wegen Raubes fünf Jahre Haft kassiert hatte. In Wien fasste er nun für die zeitlich länger zurückliegenden Straftaten eine fünfjährige Zusatzstrafe aus. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Kommission plant Zwischenbericht zu Anschlag vor Weihnachten

Wien - Die Untersuchungskommission zum Terroranschlag in Wien hat am Donnerstag ihre Arbeit aufgenommen. Die Leiterin der Kommission, die Strafrechtsprofessorin Ingeborg Zerbes, geht davon aus, dass sie dem Innen- und dem Justizministerium vor Weihnachten einen Zwischenbericht vorlegen wird. Die Kommission wurde eingesetzt, um die Ermittlungspannen im Vorfeld des islamistischen Attentats zu untersuchen, bei dem vier Passanten und der Attentäter getötet worden sind.

Kostenfrage für Corona-Massentests

Wien - Die Kosten für die Corona-Massentests werden zum "wesentlichen Teil" vom Bund übernommen. Dieser zahle die Tests und die Grundkosten, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Freitag auf APA-Nachfrage. Der Vorarlberger Landesrat Christian Gantner hatte zuvor in den "Vorarlberger Nachrichten" gefordert, dass der Bund den Ländern auch die Personalkosten ersetzt. "Wir werden da sicher zu einem Ergebnis kommen", so Anschober.

Zentralmatura 2021 beginnt erst am 20. Mai

Wien - Auch die Zentralmatura 2021 startet aufgrund der Coronapandemie später. Auftakt ist statt am 3. Mai nun am 20. Mai mit dem Prüfungsfach Deutsch, sagte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Freitag. Die letzte Klausur findet am 31. Mai statt (Italienisch). Darüber hinaus gibt es weitere Erleichterungen für Maturanten: Die Themenbereiche für die mündliche Matura an AHS können gekürzt, die vorwissenschaftlichen Arbeiten bzw. Diplomarbeiten müssen nicht präsentiert werden.

EU bekommt laut Von der Leyen mehr Impfdosen als sie braucht

Wien/Brüssel - Die EU wird rund zwei Milliarden Impfdosen gegen Covid-19 haben, erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag in einer Videokonferenz mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Dies bedeute, dass mit dem Bestand der EU 700 Millionen Menschen geimpft werden können, sagte von der Leyen, auch auf dem Westbalkan und in Afrika. Österreich bekomme zwei Prozent der EU-Impfdosen, "mehr als Österreich wahrscheinlich brauchen wird", sagte sie.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red