Iranischer Atomphysiker und Raketenspezialist ermordet

Teheran/Jerusalem - Nach der Ermordung eines hochrangigen iranischen Atomphysikers und Schuldzuweisungen Teherans an die Adresse Israels hat UN-Generalsekretär Ant�nio Guterres Zurückhaltung angemahnt. Man habe Berichte über den Vorfall zur Kenntnis genommen, teilte UN-Sprecher Farhan Haq der Deutschen Presse-Agentur am Freitag mit. "Wir fordern Zurückhaltung und sehen es als notwendig an, dass Maßnahmen vermieden werden, die zu einer Eskalation der Spannungen in der Region führen könnten."

Michi Kirchgasser gewann 13. Staffel der ORF-"Dancing Stars"

Wien - Vieles war heuer anders bei den ORF-"Dancing Stars", doch eines blieb gleich: Wie im Vorjahr war es eine ehemalige Skirennläuferin, die sich den Titel bei der Tanzshow holte. Michi Kirchgasser überzeugte im großen Finale mit ihrem Profipartner Vadim Garbuzov Jury wie Publikum und ging vor Sänger Cesar Sampson sowie Moderatorin Silvia Schneider als Erste durchs Ziel. Zum Thronerbe von Kollegin Lizz Görgl verhalf auch eine glitzernde Maske.

Lukaschenko stellt neue Verfassung in Aussicht

Minsk - Nach einem Besuch des russischen Außenministers Sergej Lawrow in Weißrussland hat Präsident Alexander Lukaschenko die Pläne für eine neue Verfassung bekräftigt und auch seinen Abschied in Aussicht gestellt. "Mit der neuen Verfassung werde ich schon nicht mehr als Präsident arbeiten", sagte Lukaschenko am Freitag der Staatsagentur Belta zufolge in Minsk. Er ließ jedoch offen, wann das sein wird. Lawrow hatte am Donnerstag in Minsk darauf gedrungen, die Reformen anzugehen.

Papst erhebt am Samstag 13 Männer in den Kardinalsstand

Vatikanstadt - Papst Franziskus erhebt am Samstag 13 Männer, unter ihnen die Erzbischöfe von Washington, Kigali und Santiago de Chile, im Petersdom in den Kardinalsstand. Sie findet erstmals auf Abstand, ohne Umarmung, mit wenigen Gästen und teils per Video-Schaltung statt. Zwei der neuen Purpurträger können Pandemie-bedingt nicht nach Rom reisen. Bischof Cornelius Sim in Brunei und der philippinische Erzbischof Jose Advincula werden die Kardinalserhebung digital mitfeiern, so der Vatikan.

Über 13 Millionen bestätigte Corona-Infektionen in den USA

Baltimore (Maryland) - In den USA sind seit dem Beginn der Corona-Pandemie bereits mehr als 13 Millionen bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das ging am Freitag aus Daten der Universität Johns Hopkins (JHU) in Baltimore hervor. Die Zahl der bekannten Infektionen nahm damit innerhalb von nur sechs Tagen um eine Million zu. Mehr als 264.000 Menschen starben der Universität zufolge bisher im Zusammenhang mit einer Infektion.

Ungarn und Polen bleiben im EU-Finanzstreit hart

Brüssel/Wien - Ungarn und Polen zeigen sich im Finanzstreit mit der Europäischen Union unnachgiebig. Seine Haltung sei felsenfest, sagte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban am Freitag im staatlichen Hörfunk. "Ich will keinen Kompromiss." Auch Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki bekräftigte nach eigenen Angaben gegenüber der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, sein Land bleibe bei seinem Nein.

