Erstmals über 3.000 Corona-Tote in Österreich

Wien - Am Samstag sind nach den Daten des Innen- und Gesundheitsministeriums mit 3.018 erstmals insgesamt mehr als 3.000 Corona-Tote in Österreich registriert worden. 132 Personen starben. Dafür setzte sich der leichte Rückgang bei den Neuerkrankungen fort: 4.669 Neuinfektionen waren 286 weniger als noch am Vortag. Deutlich geringer als die Zahl der Genesenen mit 7.446. Aktiv erkrankt waren am Samstag 61.946 Personen. Am Tag zuvor waren es noch 64.855 gewesen.

Frühe Hitzewelle in Australien - über 40 Grad in Sydney

Sydney - Eine frühe Hitzewelle bringt die Menschen im Osten Australiens ins Schwitzen. In der Küstenmetropole Sydney überschritten die Temperaturen nach Angaben der Meteorologiebehörde BoM am Samstag die 40 Grad, im Landesinneren in den Bundesstaaten New South Wales, Queensland und Victoria sowie in South Australia erreichten sie 42 Grad. Die Behörden in New South Wales warnten vor einem hohen Risiko von Buschfeuern.

Rendi-Wagner fordert bei Parteitag Investitionspaket

Linz - SPÖ-Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner hat beim Online-Landesparteitag der SPÖ Oberösterreich am Samstag "für die historisch größte Arbeitslosigkeit das historisch größte Investitionspaket" und Maßnahmen zur Verhinderung eines dritten Lockdowns gefordert. Im Lauf der Veranstaltung soll Birgit Gerstorfer als Landesvorsitzende bestätigt werden, zudem beschließt der Parteitag die Kandidatenlisten für die Landtagswahl 2021 mit Gerstorfer an der Spitze.

Commerzialbank - Liste mit Weihnachtsgeschenken gefunden

Mattersburg - Im Zuge der behördlichen Auswertung von Datenbeständen der Commerzialbank Mattersburg ist laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins "profil" eine Liste an Weihnachtsgeschenken aus dem Jahr 2019 gefunden worden, auf der unter anderem Bürgermeister, Polizeibeamte, Aufsichtsräte, Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers TPA und Vertreter der Einlagensicherung stehen. Außerdem soll eine VIP-Saisonkarte des SV Mattersburg für Ex-Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) entdeckt worden sein.

Papst erhebt am Samstag 13 Männer in den Kardinalsstand

Vatikanstadt - Papst Franziskus erhebt am Samstag 13 Männer, unter ihnen die Erzbischöfe von Washington, Kigali und Santiago de Chile, im Petersdom in den Kardinalsstand. Sie findet erstmals auf Abstand, ohne Umarmung, mit wenigen Gästen und teils per Video-Schaltung statt. Zwei der neuen Purpurträger können Pandemie-bedingt nicht nach Rom reisen. Bischof Cornelius Sim in Brunei und der philippinische Erzbischof Jose Advincula werden die Kardinalserhebung digital mitfeiern, so der Vatikan.

AHS-Direktoren erleichtert über neue Matura-Vorgaben

Wien - Erleichtert haben die AHS-Direktoren auf die Pläne von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) für den Maturajahrgang 2021 reagiert. Angesichts von Gerüchten über die Streichung der mündlichen Matura hatte Sprecherin Isabella Zins zuletzt vor einer "Notamputation" der Reifeprüfung gewarnt. Die nunmehrigen Erleichterungen wie spätere Klausuren, Option auf Kürzung von Themenbereichen und freiwillige Präsentation der Vorwissenschaftlichen Arbeit bzw. Diplomarbeit seien akzeptabel.

Hofer wirbt für Neustart des Österreich-Konvents

Wien - FPÖ-Chef Norbert Hofer hat am Samstag angesichts der "dramatischen" wirtschaftlichen Entwicklung neuerlich für die Wiederbelebung des sogenannten Österreich-Konvents plädiert. Darum will er bei Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Bundespräsident Alexander Van der Bellen werben, so der Dritte Nationalratspräsident. Der Österreich-Konvent war ein politischer Verfassungskonvent (2003-2005), bei dem über Vorschläge für eine grundlegende Staats- und Verfassungsreform beraten wurde.

Tausende nach Eissturm noch immer ohne Strom in Russland

Wladiwostok - Rund zehn Tage nach einem Eissturm im äußersten Südosten Russlands waren noch immer Tausende Menschen ohne Strom. Angespannt war die Lage vor allem auf der Insel Russki nahe der Großstadt Wladiwostok am Pazifik. Die Reparatur der Stromleitungen laufe unter Hochdruck, teilten die Behörden am Samstag mit. Die Bewohner vieler Dörfer sollten an diesem Wochenende wieder Licht einschalten können.

