Rückgang der Neuinfektionen setzt sich laut Anschober fort

Wien - "Vor der letzten Woche des Lockdowns sinken die Neuinfektionen erstmals wieder", teilte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Samstag mit. Dies gelte auch für die Hospitalisierungen und die Schwerkranken auf Intensivstationen. Es benötige nun eine besonders starke und engagierte Schlusswoche. Unterdessen wurden laut Innen- und Gesundheitsministerium mit 3.018 erstmals insgesamt mehr als 3.000 Corona-Tote in Österreich registriert.

Post-Brexit-Gespräche unter großem Zeitdruck fortgesetzt

London - Großbritannien und die EU haben unter großem Zeitdruck ihre Verhandlungen über ein Handelsabkommen nach dem Brexit wieder aufgenommen. EU-Chefunterhändler Michel Barnier unternahm am Samstag in London einen neuen Anlauf, um doch noch eine Vereinbarung mit seinem britischen Kollegen David Frost zu erzielen. Für einen Durchbruch bleiben nach Angaben von EU-Diplomaten nur noch wenige Tage. Ohne eine Einigung droht zum Jahreswechsel ein harter Bruch in den Wirtschaftsbeziehungen.

Lkw-Anhänger im Tauerntunnel in Brand geraten

Flachau - Im Tauerntunnel auf der A10 Richtungsfahrbahn Salzburg hat am Samstag kurz vor 6.00 Uhr früh ein Lkw-Anhänger zu brennen begonnen. Wie die ASFINAG mitteilte, reagierte der Lenker schnell, manövrierte das Fahrzeug in eine Pannenbucht und koppelte den Anhänger von der Zugmaschine ab. Zunächst versuchte er noch selbst, den Brand zu löschen, verließ dann aber rechtzeitig den Tunnel, ebenso wie alle anderen Verkehrsteilnehmer. Verletzt wurde demnach niemand.

Ludwig verteidigt frühe Durchführung der Massentests in Wien

Wien - Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat am Samstag den Umstand verteidigt, dass die Coronavirus-"Massentests" in Wien schon am 2. Dezember beginnen. Man folge hier den westlichen Bundesländern, die ebenfalls früher starten, sagte Ludwig im Ö1-Mittagsjournal. Er geht laut eigenen Angaben davon aus, dass der Bund die Maßnahme bereits "durchgeplant" hat. Lob kam zuvor von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) für das Engagement der Länder und Gemeinden für die Massentests.

Rendi-Wagner fordert bei Parteitag Investitionspaket

Linz - SPÖ-Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner hat beim Online-Landesparteitag der SPÖ Oberösterreich am Samstag "für die historisch größte Arbeitslosigkeit das historisch größte Investitionspaket" und Maßnahmen zur Verhinderung eines dritten Lockdowns gefordert. Birgit Gerstorfer wurde indes am Nachmittag mit 86,8 Prozent der Delegiertenstimmen als Landesparteivorsitzende wiedergewählt. Die 57-Jährige wird die Partei zudem als Spitzenkandidatin in die Landtagswahl 2021 führen.

Commerzialbank - Liste mit Weihnachtsgeschenken gefunden

Mattersburg - Im Zuge der behördlichen Auswertung von Datenbeständen der Commerzialbank Mattersburg ist laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins "profil" eine Liste an Weihnachtsgeschenken aus dem Jahr 2019 gefunden worden, auf der unter anderem Bürgermeister, Polizeibeamte, Aufsichtsräte, Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers TPA und Vertreter der Einlagensicherung stehen. Außerdem soll eine VIP-Saisonkarte des SV Mattersburg für Ex-Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) entdeckt worden sein.

Hofer wirbt für Neustart des Österreich-Konvents

Wien - FPÖ-Chef Norbert Hofer hat am Samstag angesichts der "dramatischen" wirtschaftlichen Entwicklung neuerlich für die Wiederbelebung des sogenannten Österreich-Konvents plädiert. Darum will er bei Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Bundespräsident Alexander Van der Bellen werben, so der Dritte Nationalratspräsident. Der Österreich-Konvent war ein politischer Verfassungskonvent (2003-2005), bei dem über Vorschläge für eine grundlegende Staats- und Verfassungsreform beraten wurde.

Neuer Wiener Vizebürgermeister Wiederkehr in Quarantäne

Wien - Der frischgebackene Wiener Bildungsstadtrat und Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS) musste sich in Quarantäne begeben. Das hat er der APA am Samstag mitgeteilt. "Einer meiner engsten Mitarbeiter wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Als Kontaktperson 1 begebe ich mich daher in Selbstisolation und bin bis 6. Dezember in Quarantäne", berichtete Wiederkehr. Bei ihm selbst sei keine Infektion diagnostiziert worden.

