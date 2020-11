Rückgang der Neuinfektionen setzt sich laut Anschober fort

Wien - "Vor der letzten Woche des Lockdowns sinken die Neuinfektionen erstmals wieder", teilte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Samstag mit. Dies gelte auch für die Hospitalisierungen und die Schwerkranken auf Intensivstationen. Es benötige nun eine besonders starke und engagierte Schlusswoche. Unterdessen wurden laut Innen- und Gesundheitsministerium mit 3.018 erstmals insgesamt mehr als 3.000 Corona-Tote in Österreich registriert.

Gerstorfer bleibt SP-Chefin in OÖ - Rendi-Wagner-Appell

Linz - Birgit Gerstorfer ist am Samstag beim Online-Parteitag der SPÖ Oberösterreich mit 86,8 Prozent der Delegiertenstimmen als Landesparteivorsitzende wiedergewählt worden. Die 57-Jährige wird die Partei zudem als Spitzenkandidatin in die Landtagswahl 2021 führen. SPÖ-Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner forderte in ihrer Rede angesichts der hohen Arbeitslosigkeit "das historisch größte Investitionspaket" und Maßnahmen zur Verhinderung eines dritten Lockdowns.

Zusammenstöße bei Protesten gegen Polizeigewalt in Paris

Paris - In Frankreich ist es bei Protesten gegen Polizeigewalt zu Ausschreitungen gekommen. In Paris errichteten einige Gruppen von Demonstranten am Samstag Barrikaden und bewarfen die Polizei mit Steinen und Feuerwerkskörpern. Zwei Autos, ein Motorrad und Baumaterialien gingen in Flammen auf. Die Polizei setzte Blendgranaten und Tränengas ein. Überwiegend blieben die Proteste in der Hauptstadt aber ruhig.

Festnahmen bei Anti-Lockdown-Protesten in London

London - In London ist es bei Protesten gegen die Corona-Maßnahmen am Samstag zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Mehr als 60 Menschen seien festgenommen worden, unter anderem wegen Verstoßes gegen die Auflagen zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus, teilte die Polizei mit. Tausende Demonstranten waren in der britischen Hauptstadt aus Protest gegen die Beschränkungen auf die Straße gegangen.

Start der Massentests in Wien um zwei Tage verschoben

Wien - Die für Mittwoch geplanten Antigen-Massentests in Wien werden sich um zwei Tage verschieben. Wie die "Kronen Zeitung" berichtete und ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Samstag der APA bestätigte, sollen die Tests nun am Freitag den 4. Dezember starten. Schuld soll das vom Bund gestellte IT-System sein. Dieses könne offenbar vorher nicht in Betrieb genommen werden, hieß es aus dem Büro des Gesundheitsstadtrates gegenüber der "Krone".

Papst ernannte 13 neue Kardinäle - Treffen mit Benedikt XVI.

Vatikanstadt - Papst Franziskus hat am Samstag 13 Geistliche, unter ihnen die Erzbischöfe von Washington, Kigali und Santiago de Chile, im Petersdom in den Kardinalsstand erhoben. Die feierliche Zeremonie fand erstmals auf Abstand, ohne Umarmung, mit wenigen Gästen und teils per Video-Schaltung statt. Die elf anwesenden neuen Kardinäle und Franziskus statteten anschließend dem früheren Papst Benedikt XVI. einen Besuch ab.

Premier: Äthiopiens Armee marschiert in Mekele ein

Mekelle (Tigray)/Addis Abeba - Die äthiopische Armee ist nach Regierungsangaben in die Hauptstadt der abtrünnigen Region Tigray einmarschiert. "Uns ist es gelungen, in Mekele einzudringen, ohne dabei Zivilisten anzugreifen", erklärte der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed am Samstag nach Angaben des TV-Senders EBC. Die Streitkräfte hatten zuvor eine Offensive auf die 500.000-Einwohner-Stadt gestartet.

Fortschritte bei afghanischen Friedensgesprächen

Doha/Kabul - Mehr als zwei Monate nach Beginn der afghanischen Friedensverhandlungen haben die Konfliktparteien erstmals wichtige Fortschritte gemeldet. Unterhändler der militant-islamistischen Taliban und der Regierung hätten in Katar wesentliche Verfahrensfragen geklärt, teilte der Sprecher der Extremisten, Mohammed Naeem, am Samstag mit. Kabuls Unterhändler bestätigten ihre grundsätzliche Zustimmung zur Vereinbarung, offiziell sei sie aber noch nicht.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red