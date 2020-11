Äthiopiens Regierung: Militär nahm Hauptstadt Tigrays ein

Mekelle (Tigray)/Addis Abeba - Die äthiopische Armee ist nach Regierungsangaben in die Hauptstadt der abtrünnigen Region Tigray einmarschiert. "Uns ist es gelungen, in Mekele einzudringen, ohne dabei Zivilisten anzugreifen", erklärte der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed am Samstag nach Angaben des TV-Senders EBC. Die Streitkräfte hatten zuvor eine Offensive auf die 500.000-Einwohner-Stadt gestartet.

Papst ernannte 13 neue Kardinäle - Treffen mit Benedikt XVI.

Vatikanstadt - Papst Franziskus hat am Samstag 13 Geistliche, unter ihnen die Erzbischöfe von Washington, Kigali und Santiago de Chile, im Petersdom in den Kardinalsstand erhoben. Die feierliche Zeremonie fand erstmals auf Abstand, ohne Umarmung, mit wenigen Gästen und teils per Video-Schaltung statt. Die elf anwesenden neuen Kardinäle und Franziskus statteten anschließend dem früheren Papst Benedikt XVI. einen Besuch ab.

Fortschritte bei afghanischen Friedensgesprächen

Doha/Kabul - Mehr als zwei Monate nach Beginn der afghanischen Friedensverhandlungen haben die Konfliktparteien erstmals wichtige Fortschritte gemeldet. Unterhändler der militant-islamistischen Taliban und der Regierung hätten in Katar wesentliche Verfahrensfragen geklärt, teilte der Sprecher der Extremisten, Mohammed Naeem, am Samstag mit. Kabuls Unterhändler bestätigten ihre grundsätzliche Zustimmung zur Vereinbarung, offiziell sei sie aber noch nicht.

Organisatoren: 500.000 bei Protesten in Frankreich

Paris - An den landesweiten Demonstrationen in Frankreich gegen Polizeigewalt und für Pressefreiheit haben sich am Samstag laut Organisatoren 500.000 Menschen beteiligt. Allein in der Hauptstadt Paris seien 200.000 Demonstranten auf die Straße gegangen, erklärte ein Bündnis von Journalistengewerkschaften und Menschenrechtsorganisationen, das zu dem "Marsch der Freiheiten" aufgerufen hatte. Das Innenministerium sprach von landesweit 133.000 Teilnehmern, davon 46.000 in Paris.

Festnahmen bei Anti-Lockdown-Protesten in London

London - In London ist es bei Protesten gegen die Corona-Maßnahmen am Samstag zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Mehr als 60 Menschen seien festgenommen worden, unter anderem wegen Verstoßes gegen die Auflagen zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus, teilte die Polizei mit. Tausende Demonstranten waren in der britischen Hauptstadt aus Protest gegen die Beschränkungen auf die Straße gegangen.

Niederösterreicherin bei Alpinunfall getötet

Eisenerz/Leoben/Mödling - Tödlich endete am Samstagnachmittag für eine Niederösterreicherin aus dem Bezirk Mödling eine Bergtour in der Steiermark. Nach Angaben der Polizei rutschte die 45-Jährige beim Abstieg vom Schwarzenstein auf dem Gemeindegebiet von Eisenerz (Bezirk Leoben) aus und stürzte über eine Felskante in die Tiefe. Sie erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Montenegro und Serbien wiesen gegenseitig Botschafter aus

Podgorica/Belgrad - Montenegro und Serbien haben den Botschafter des jeweils anderen Landes zur unerwünschten Person erklärt. Die Diplomaten müssen ihr jeweiliges Stationierungsland verlassen, wie die Außenministerien in Podgorica und Belgrad am Samstag mitteilten.

Der Christbaum am Wiener Rathausplatz leuchtet

Klaffer/Wien - Der Christbaum am Wiener Rathausplatz erstrahlt nun in weihnachtlichem Glanz. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) schalteten am Samstag die Beleuchtung ein. Der Baum stammt heuer aus dem Mühlviertel. Coronabedingt gab es keinen großen Festakt. Die "Illuminierung" wurde in sehr kleinem Rahmen vorgenommen. Das Ereignis gehört zur vorweihnachtlichen Tradition in der Bundeshauptstadt.

