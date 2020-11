Kurz rechnet weiter mit "massiven Einschränkungen"

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) dämpft die Erwartungen auf baldige Lockerungen der Corona-Maßnahmen nach dem aktuellen Lockdown. "Wir werden nach dem 7. Dezember mit weiteren massiven Einschränkungen leben müssen", sagte er der "Kleinen Zeitung". Jedenfalls werde es keine "übereilten Öffnungsschritte" geben. Ziel sei es, ab dem 7. Dezember im Handel und für Schulen "vorsichtige Öffnungsschritte" zu setzen. Dies sei aber von den Infektionszahlen abhängig, so Kurz.

VIG kauft Osteuropageschäft von Aegon um 830 Mio. Euro

Wien - Die Vienna Insurance Group (VIG) kauft das Zentral-und Osteuropageschäft des niederländischen Versicherers Aegon. Dies teilte das börsennotierte Unternehmen Sonntagvormittag in einer Aussendung mit. Der Kaufpreis betrage 830 Mio. Euro, das Closing der Transaktion werde für das zweite Halbjahr 2021 erwartet. Erworben wird das Versicherungsgeschäft der Aegon in Ungarn, Polen, Rumänien und der Türkei. Das Closing der Transaktion werde für das zweite Halbjahr 2021 erwartet.

Schweizer proben Aufstand gegen multinationale Konzerne

Bern - Die Schweizer geben am Sonntag wieder ein Musterbeispiel in direkter Demokratie ab. Trotz der Ablehnung durch alle Regierungsparteien und das Parlament startet eine Volksinitiative aus der Pole Position in den Abstimmungstag. 57 Prozent der Stimmbürger wollen einer Umfrage des Schweizer Fernsehens zufolge die "Konzernverantwortungsinitiative" unterstützen, die Multis weltweit zur Achtung von Menschenrechts-und Umweltstandards verpflichten soll.

Frau starb bei Bergtour auf den Großen Pyhrgas

Kirchdorf an der Krems - Bei einer Bergtour auf den Großen Pyhrgas in Spital am Pyhrn im Bezirk Kirchdorf ist am Samstag eine 31-Jährige aus Niederösterreich tödlich verunglückt. Die Frau war mit ihrem 30-jährigen Freund und ihrem 25-jährigen Schwager gegen 8.15 Uhr zu der Wanderung aufgebrochen. Sie dürfte wegen der eisigen Verhältnisse knapp unterhalb des Gipfels den Halt verloren haben und stürzte in die Tiefe. Die Einsatzkräfte konnten der Frau nicht mehr helfen.

Mehr als 100.000 Teilnehmer bei Protesten in Frankreich

Paris - Mehr als Hunderttausend Menschen haben in Frankreich an den landesweiten Demonstrationen gegen Polizeigewalt und für die Pressefreiheit teilgenommen. Laut dem französischen Innenministerium gingen am Samstag 133.000 Menschen in rund hundert Städten auf die Straße. Nach Angaben der Organisatoren hingegen nahmen alleine in Paris 200.000 Menschen an den Protesten teil. Überschattet wurden die Demonstrationen von Krawalle und Festnahmen, dutzende Menschen wurden zudem verletzt.

Gericht von Pennsylvania wies weitere Trump-Klage zurück

Washington - Im Gezerre um den Ausgang der US-Präsidentenwahl hat Amtsinhaber Donald Trump im umkämpften Pennsylvania eine weitere juristische Niederlage erlitten. Das Oberste Gericht von Pennsylvania wies am Samstag eine Klage von Trumps Republikanern gegen das Wahlergebnis ab. Sie hatten gefordert, Briefwahlstimmen für ungültig erklären zu lassen oder gleich alle in dem Staat abgegebenen Stimmen zu annullieren und die Entscheidung über den Wahlsieg dem dortigen Parlament zu überlassen.

Erneut Raketen aus Tigray auf Eritreas Hauptstadt Asmara

Asmara/Mekelle (Tigray)/Addis Abeba - Eritreas Hauptstadt ist erneut Ziel eines Raketenangriffs aus der benachbarten äthiopischen Unruheregion Tigray geworden. Wie die Agentur AFP am Sonntag von Diplomaten erfuhr, schlugen am Samstagabend mehrere Raketen in der eritreischen Hauptstadt Asmara ein. Die US-Botschaft in Asmara erklärte, die Stadt sei am späten Abend von sechs Explosionen erschüttert worden. Wenige Stunden zuvor hatte die äthiopische Armee die Einnahme von Tigrays Hauptstadt Mekelle gemeldet.

Fördermittel für Solarstrom beinahe ausgeschöpft

Wien - Knapp 50 Millionen Euro sind heuer an Fördermitteln des Klimaschutzministeriums für Sonnenstrom zur Verfügung gestellt worden - und diese Gelder sind schon fast ausgeschöpft, so Ressortchefin Leonore Gewessler am Sonntag. Von Privaten, Betrieben, Landwirtschaft und öffentlicher Hand würden damit rund 21.000 Anlagen finanziert und in Betrieb genommen - so viele wie noch nie. Dies entspreche einem Leistungszuwachs von knapp 450 MWp (Megawatt Peak) Sonnenstrom in diesem Jahr.

