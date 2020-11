Kurz rechnet weiter mit "massiven Einschränkungen"

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) dämpft die Erwartungen auf baldige Lockerungen der Corona-Maßnahmen nach dem aktuellen Lockdown. "Wir werden nach dem 7. Dezember mit weiteren massiven Einschränkungen leben müssen", sagte er der "Kleinen Zeitung". Jedenfalls werde es keine "übereilten Öffnungsschritte" geben. Ziel sei es, ab dem 7. Dezember im Handel und für Schulen "vorsichtige Öffnungsschritte" zu setzen. Dies sei aber von den Infektionszahlen abhängig, so Kurz.

Gasexplosion - Kärntner Wochenendhaus zerstört

Bad Bleiberg - Bei einer Gasexplosion in seinem Wochenendhaus in Bad Bleiberg-Nötsch (Bezirk Villach-Land) ist am Sonntag ein 47-jähriger Villacher schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann eine Gasflasche gewechselt, dabei kam es zur Explosion. Das in Holzbauweise errichtete Wochenendhaus wurde bei der Detonation völlig zerstört.

Raab fordert von EU Pragmatismus für Post-Brexit-Handelspakt

London - In der Endphase der Gespräche über einen Handelsvertrag nach dem Brexit hat der britische Außenminister Dominic Raab die EU zu Zugeständnissen aufgerufen. Die Staatengemeinschaft müsse bei den besonders umstrittenen Regeln für die Fischerei akzeptieren, dass diese für die Briten "eine Sache des Prinzips" sei, sagte Raab am Sonntag in Sky News. Die Gespräche gehen Raab zufolge nun "in die letzte Woche oder so". Die Zeit drängt, da ein Pakt noch ratifiziert werden müsste.

4.047 Neuinfektionen und 87 Verstorbene

Wien - Mit 4.047 Neuinfektionen, die vom Innen- und Gesundheitsministerium am Sonntag gemeldet wurden, gab es sowohl gegenüber dem Vortag (4.669) als auch gegenüber dem Sonntag der Vorwoche (5.226) einen Rückgang. Da die Zahl der Genesenen mit 6.301 wieder höher als die Zahl der Neuerkrankten ausfiel, sank jene der aktuell Infizierten auf 59.605 (minus 2.341). Kritisch in Sachen Corona-Management äußerte sich am Sonntag der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP).

Frau starb bei Bergtour auf den Großen Pyhrgas

Kirchdorf an der Krems - Bei einer Bergtour auf den Großen Pyhrgas in Spital am Pyhrn im Bezirk Kirchdorf ist am Samstag eine 31-Jährige aus Niederösterreich tödlich verunglückt. Die Frau war mit ihrem 30-jährigen Freund und ihrem 25-jährigen Schwager gegen 8.15 Uhr zu der Wanderung aufgebrochen. Sie dürfte wegen der eisigen Verhältnisse knapp unterhalb des Gipfels den Halt verloren haben und stürzte in die Tiefe. Die Einsatzkräfte konnten der Frau nicht mehr helfen.

Gericht von Pennsylvania wies weitere Trump-Klage zurück

Washington - Im Gezerre um den Ausgang der US-Präsidentenwahl hat Amtsinhaber Donald Trump im umkämpften Pennsylvania eine weitere juristische Niederlage erlitten. Das Oberste Gericht von Pennsylvania wies am Samstag eine Klage von Trumps Republikanern gegen das Wahlergebnis ab. Sie hatten gefordert, Briefwahlstimmen für ungültig erklären zu lassen oder gleich alle in dem Staat abgegebenen Stimmen zu annullieren und die Entscheidung über den Wahlsieg dem dortigen Parlament zu überlassen.

Erneut Raketen aus Tigray auf Eritreas Hauptstadt Asmara

Asmara/Mekelle (Tigray)/Addis Abeba - Eritreas Hauptstadt ist erneut Ziel eines Raketenangriffs aus der benachbarten äthiopischen Unruheregion Tigray geworden. Wie die Agentur AFP am Sonntag von Diplomaten erfuhr, schlugen am Samstagabend mehrere Raketen in der eritreischen Hauptstadt Asmara ein. Die US-Botschaft in Asmara erklärte, die Stadt sei am späten Abend von sechs Explosionen erschüttert worden. Wenige Stunden zuvor hatte die äthiopische Armee die Einnahme von Tigrays Hauptstadt Mekelle gemeldet.

Scheune in NÖ niedergebrannt - ein Schwerverletzter

St. Pölten - In Wolfsgraben im Bezirk St. Pölten ist in der Nacht auf Sonntag eine Scheune niedergebrannt. Ein Mann, der sich in der landwirtschaftlichen Lagerhalle befand, als das Feuer ausbrach, erlitt schwere Brandverletzungen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich auf APA-Anfrage. Die Bewohner eines angrenzenden Wohnhauses wurden in Sicherheit gebracht. Ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude wurde durch die Feuerwehr verhindert.

