UNO: Dutzende Menschen bei Angriff in Nigeria getötet

Abuja - Im Nordosten Nigerias sind der UNO zufolge bei einem "brutalen" Angriff Dutzende Menschen getötet worden. Bewaffnete Männer auf Motorrädern griffen am Samstag Männer und Frauen in Koshobe und umliegenden Orten im Bundesstaat Borno bei der Feldarbeit an, wie Edward Kallon, der humanitäre Koordinator der Vereinten Nationen in Nigeria, am Sonntag mitteilte. "Der Vorfall ist der brutalste direkte Angriff auf unschuldige Zivilisten in diesem Jahr."

Hunderte Festnahmen bei neuen Protesten in Weißrussland

Minsk - Tausende Menschen haben in Weißrussland friedlich gegen Präsident Alexander Lukaschenko protestiert, der sich an sein Amt klammert. Bei der Sonntagsdemonstration gingen Sicherheitskräfte erneut zum Teil rabiat vor. Videos im Nachrichtenkanal Telegram zeigten, wie vermummte Uniformierte auf Menschen am Boden einprügelten. Das Menschenrechtszentrum Wesna listete die Namen von mehr als 330 Festgenommenen auf. Die Polizei sprach am Abend von etwa 250 Festnahmen.

541 Corona-Todesopfer und 20.648 Neuansteckungen in Italien

Rom - In Italien ist die Zahl der am Coronavirus infizierten Personen und der Todesopfer am Sonntag wieder gesunken. 541 an oder mit Corona Verstorbene wurden gemeldet, am Vortag waren es 686, teilte das Gesundheitsministerium mit. Somit starben seit Beginn der Pandemie am 20. Februar 54.904 Personen mit oder am Coronavirus. In einigen Regionen wurden die strengen Maßnahmen im Kampf gegen das Virus gelockert.

Trump klagt in TV-Interview erneut über Wahlbetrug

Washington - In seinem ersten Fernsehinterview seit der US-Wahl hat der amtierende Präsident Donald Trump seine unbewiesenen Behauptungen zu angeblichem Wahlbetrug wiederholt. Die Abstimmung vom 3. November sei "ein kompletter Betrug" gewesen, sagte Trump am Sonntag in einem Telefonat mit dem Nachrichtensender Fox News. Bei der von ihm beantragten und bezahlten teilweisen Neuauszählung der Stimmen im US-Staat Wisconsin gewann der amtierende US-Präsident indes keine Stimmen hinzu.

Verteidigungsministerin Tanner CoV-positiv getestet

Wien - Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) ist am Sonntag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Ministerin gehe es gut, sie werde ihren Amtsgeschäften von zuhause aus nachgehen, teilte ein Sprecher der Ministerin Sonntagabend der APA mit. Tanner war seit zehn Tagen als K1-Person in Quarantäne und darf nun weiter die eigenen vier Wände nicht verlassen.

Van der Bellen übt leise Kritik an Politik der "Frugal Four"

Washington - Bundespräsident Alexander Van der Bellen übt leise Kritik an der nicht zuletzt von ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz forcierten Politik der "Frugal Four" bei den EU-internen Verhandlungen zum Corona-Hilfsfonds. "Ich war nicht in jedem Augenblick glücklich über die österreichische Position", erklärte Van der Bellen laut Vorausinfo in einem Interview für die 75-Jahr-Jubiläumsausgabe der katholischen Wochenzeitung "Die Furche", die am Dienstag erscheint.

Bundesheer übernimmt Betreuung in steirischem Pflegeheim

St. Lorenzen im Mürztal - Im Seniorenpflegeheim St. Lorenzen im Mürztal (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) sind 36 der 40 Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden, das sind 90 Prozent. Zusätzlich sind drei Viertel des Pflegepersonals positiv oder als Kontaktpersonen der Kategorie 1 in Quarantäne. Die Betreuung übernimmt von Montag bis Mittwoch das Bundesheer. Das gab das Verteidigungsministerium am Sonntagabend bekannt.

Ehepaar verkauft am Sonntag Fleisch aus Klagenfurter Garage

Klagenfurt - Die Klagenfurter Polizei ist am Sonntag bei einem Fall von illegalem Lebensmittelverkauf eingeschritten. Ein 53 Jahre alter Mann und seine Frau (43) verkauften in ihrer Garage Fleisch an Kunden. Eine Streife rückte nach einer anonymen Anzeige aus, als die Beamten bei der Garage eintrafen, liefen acht Personen in verschiedene Richtung davon. Das Ehepaar wird dem Magistrat Klagenfurt angezeigt. Dazu kommen noch Anzeigen wegen Verstößen gegen die Covid-19-Maßnahmenverordnung.

