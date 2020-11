Österreichs BIP im 3. Quartal 4,0 Prozent unter Vorjahr

Wien - Österreichs Wirtschaft hat sich im dritten Quartal wie erwartet spürbar vom starken Einbruch davor erholt. Die Wirtschaftsleistung stieg gegenüber dem Vorquartal um 12,0 Prozent, lag aber real um 4,0 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Das gab die Statistik Austria am Montag bekannt. Im Sommer habe es in nahezu allen Branchen einen wirtschaftlichen Rebound gegeben - beim Privatkonsum, den Investitionen und im Außenhandel, erklärte Tobias Thomas, der Chef der Behörde.

EU-Ratschef will rasches Ende des Handelsstreits mit den USA

London - Nach der US-Wahl wirbt EU-Ratschef Charles Michel für ein rasches Ende des transatlantischen Handelsstreits und der gegenseitigen Strafzölle. Die Europäische Union solle Washington eine "positive Handelsagenda" anbieten, heißt es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Vorschlägen Michels für einen Neustart mit dem künftigen US-Präsidenten Joe Biden. Der EU-Gipfel Anfang Dezember soll darüber eine strategische Debatte führen.

Biden setzt bei Kommunikationsteam komplett auf Frauenpower

Washington - Der gewählte US-Präsident Joe Biden setzt für die Kommunikation des Weißen Hauses auf ein Team erfahrener Frauen. "Direkt und wahrheitsgemäß mit den Menschen in Amerika zu kommunizieren, ist eine der wichtigsten Aufgaben eines Präsidenten", erklärte Biden am Sonntagabend (Ortszeit). Die prominente Rolle der Regierungssprecherin geht demnach an Jen Psaki.

Iran will Spannungen mit den USA unter Biden abbauen

Teheran - Der Iran will die Spannungen mit den USA unter einer Präsidentschaft Joe Bidens abbauen. "Wir wollen ja keine Freundschaft anfangen, sondern nur unnötige Spannungen und Feindseligkeiten abbauen", sagte Außenminister Mohammad Javad Zarif am Montag in einem Video-Interview mit dem Nachrichtenportal Entekhab. Eine Annäherung an die USA nach Bidens Amtsantritt sei im Interesse des Landes. Parteipolitische Erwägungen sollten diese Annäherung auch nicht infrage stellen.

Mehr als 50 Waldbrände in Australien

Sydney - Nach einer extremen Hitzewelle am Wochenende haben im Osten Australiens die schlimmsten Buschbrände seit der verheerenden Saison 2019-2020 gewütet. Insgesamt musste die Feuerwehr mehr als 50 Waldbrände bekämpfen, teilten die Behörden am Montag mit.

Hafenecker überlegt Einspruch gegen mögliche Anzeige

Wien - Der FPÖ-Abgeordnete Christian Hafenecker überlegt einen Einspruch gegen eine mögliche Anzeige nach dem Covid-19-Maßnahmengesetz. Die Polizei hatte ihn am Samstag in einem Gasthaus beim Konsum eines Biers mit mehreren Personen in Kaumberg (Bezirk Lilienfeld) erwischt, was aufgrund der Corona-Restriktionen derzeit verboten ist. Eine Anzeige liege ihm persönlich noch nicht vor, sagte Hafenecker auf Anfrage der APA.

Erdgas-Forschungsschiff "Oruc Reis" zurück in der Türkei

Istanbul/Ankara/Athen - Das türkische Forschungsschiff "Oruc Reis" ist nach monatelanger umstrittener Erkundung von Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer in die Türkei zurückgekehrt. Das Schiff lag nach Angaben der Plattform Marinetraffic Montagfrüh am Hafen der Küstenstadt Antalya. Der Einsatz war am Sonntag ausgelaufen und zunächst nicht verlängert worden.

Pkw prallte gegen Tunnelwand und Brückengeländer

Bregenz - Ein 56-jähriger Pkw-Lenker ist am Sonntagnachmittag in Schröcken (Bregenzerwald) mit seinem Wagen gegen die Wand des Litztobeltunnels sowie frontal gegen ein Brückengeländer geprallt. Sowohl seine 55-jährige Beifahrerin als auch er wurden dabei verletzt, informierte die Polizei. Die 55-Jährige wurde mit dem Helikopter ins Krankenhaus Dornbirn eingeliefert, der 56-Jährige dürfte mit leichten Verletzungen davongekommen sein. Er wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.

