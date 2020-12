Regierung lockert am Mittwoch die Lockdown-Bestimmungen

Wien - Die Regierung will am Mittwoch beschließen, unter welchen Bedingungen Schulen und Handel ab kommender Woche wieder öffnen dürfen. Andere Maßnahmen des vor gut zwei Wochen verschärften Corona-Lockdowns dürften vorerst bestehen bleiben. So müssen Lokale und Hotels angesichts der anhaltend hohen Neuinfektionen weiterhin geschlossen halten. Auch Friseure, Kosmetiker und andere "körpernahe Dienstleistungen" dürfen dem Vernehmen nach vorerst nicht angeboten werden.

Massentests in Annaberg: Nur zwei von 653 Tests positiv

Annaberg-Lungötz - In der Salzburger Gemeinde Annaberg-Lungötz ist am Dienstag der erste der beiden Massenscreening-Tage zu Ende gegangen. Von 653 durchgeführten Antigentest sind dabei lediglich zwei positiv ausgefallen, informierte Bürgermeister Martin Promok (SPÖ) am Dienstagabend. Die beiden betroffenen Bürger mit einem positiven Ergebnis werden nun mit einem zuverlässigeren PCR-Test noch einmal getestet. Die Anmeldung für die Coronavirus-Massentests in indes Wien ist ab Mittwoch möglich.

Fünf Menschen bei Attacke mit Auto in Trier getötet

Trier - Ein Mann hat bei einer Amokfahrt mit einem Sportgeländewagen im historischen Zentrum der deutschen Stadt Trier (Bundesland Rheinland-Pfalz) fünf Menschen getötet, darunter ein neuneinhalb Wochen altes Baby. 14 Menschen erlitten teils schwere Verletzungen. Die Polizei nahm unmittelbar nach der Tat einen 51 Jahren alten Deutschen fest, der laut Staatsanwaltschaft psychisch krank sein könnte. Hinweise auf einen politischen Hintergrund gab es zunächst nicht.

Ein letztes Mal Ibiza-U-Ausschuss in diesem Jahr

Wien - Der Ibiza-Untersuchungsausschuss verabschiedet sich für heuer. Am Mittwoch und Donnerstag finden die letzten Befragungen in diesem Jahr statt. Hauptsächlich geht es um das Thema Glücksspiel mit Managern des Konzerns Novomatic, der in Verdacht steht, Gesetze der VP-FP-Regierung beeinflusst zu haben. Einblicke in die Ermittlungsarbeit zum Ibiza-Video erhoffen sich die Abgeordneten von der Leiterin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), Ilse Vrabl-Sanda.

US-Sonderermittler soll Russland-Ermittlungen untersuchen

Washington - US-Justizminister Bill Barr hat einen Sonderermittler ernannt, der die Hintergründe der früheren Ermittlungen zur Russland-Affäre untersuchen soll. In einem am Dienstag veröffentlichten Schreiben gibt Barr dem Bundesstaatsanwalt John Durham, der die bereits laufende Untersuchung schon jetzt leitet, den Status eines Sonderermittlers.

Explosion in Kabul: Russische Botschaftsmitarbeiter verletzt

Kabul/Moskau - Bei einem Bombenanschlag in Kabul sind mehrere Mitarbeiter der russischen Botschaft leicht verletzt worden. Ein nahe der russischen Vertretung abgelegter Sprengsatz sei explodiert, als ein Fahrzeug der Botschaft daran vorbeigefahren sei, teilte das Außenministerium in Moskau am Dienstag mit. Mehrere der Insassen hätten sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Erste Untersuchungen deuteten daraufhin, dass der Anschlag afghanischen Sicherheitskräften gegolten habe.

