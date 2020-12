3.972 Corona-Neuinfektionen und 121 Tote in Österreich

Wien - Die Zahl der Neuinfektionen in Österreich ist weiterhin hoch. So wurden in den vergangenen 24 Stunden 3.972 neue Fälle eingemeldet, im Schnitt kamen in den vergangenen sieben Tagen täglich 4.136 Neuinfektionen hinzu. Seit Dienstag wurden 121 Covid-19-Tote gemeldet, so die Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium. Allerdings gibt es weniger Patienten im Spital und auf Intensivstationen.

Regierung lockert am Mittwoch die Lockdown-Bestimmungen

Wien - Die Regierung will am Mittwoch beschließen, unter welchen Bedingungen Schulen und Handel ab kommender Woche wieder öffnen dürfen. Andere Maßnahmen des vor gut zwei Wochen verschärften Corona-Lockdowns dürften vorerst bestehen bleiben. So müssen Lokale und Hotels angesichts der anhaltend hohen Neuinfektionen weiterhin geschlossen halten. Auch Friseure, Kosmetiker und andere "körpernahe Dienstleistungen" dürfen dem Vernehmen nach vorerst nicht angeboten werden.

Briten beginnen nächste Woche mit Corona-Impfungen

New York/Mainz/London - Großbritannien hat als erstes Land den Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer zugelassen. Bereits in der kommenden Woche soll dort mit Impfungen begonnen werden, wie Gesundheitsminister Matt Hancock am Mittwoch ankündigte. "Der Impfstoff wird ab nächster Woche in ganz Großbritannien erhältlich sein. Das sind sehr gute Nachrichten." Es ist die erste Zulassung für den Impfstoff "BNT162b2" weltweit.

Heeres-Pflegeplan für obersteirisches Heim wegen Covid-19

St. Lorenzen im Mürztal - Das Bundesheer hat einen Pflegeplan für das von Covid-19 schwer getroffene Pflegeheim im steirischen St. Lorenzen im Mürztal erstellt. Zusätzlich zu den elf diplomierten Krankenpflegern - alles Unteroffiziere des Sanitätszentrums Süd - wurde ein Heeresarzt hinzugezogen. Bei der Staatsanwaltschaft Leoben hieß es, man habe den Medien entnommen, dass es eine Sachverhaltsdarstellung der BH zu den Zuständen im Heim gebe. Der zuständige Staatsanwalt bestätigte dies vorerst nicht.

Hongkonger Aktivist Joshua Wong zu Haftstrafe verurteilt

Hongkong - Der prominente Hongkonger Aktivist Joshua Wong und zwei seiner Mitstreiter sind für das Organisieren eines Protests zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Ein Hongkonger Gericht verurteilte Wong am Mittwoch zu einer Haftstrafe von 13,5 Monaten. Die ebenfalls bekannten Aktivisten Agnes Chow und Ivan Lam müssen für zehn beziehungsweise sieben Monate ins Gefängnis.

Amnesty-Kritik an folgenloser Polizeigewalt bei Klimademo

Wien - Auch nach über eineinhalb Jahren würden die Betroffenen der Polizeigewalt während einer Klimademo in Wien noch immer auf eine strafrechtliche Aufklärung warten, kritisierte Amnesty International am Mittwoch. Dies zeige, dass die Polizei dringend reformiert werden müsse. Die Organisation forderte die Regierung auf, eine unabhängige Ermittlungs- und Beschwerdestelle für Polizeigewalt zu schaffen. Diese sei im Regierungsprogramm angekündigt worden und längst überfällig.

Miet-Rückstände werden länger gestundet

Wien - Mieten können später nachbezahlt werden, wenn die Betroffenen wegen Corona in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Die ursprüngliche Frist mit Jahresende wird bis Ende März ausgedehnt, kündigt Justizministerin Alma Zadic (Grüne) im Vorfeld des Justizausschusses am Mittwoch an. Vor Delogierung geschützt sind Mieter unverändert bis ins Jahr 2022 hinein.

Winzer reagieren auf Herausforderungen in der Coronakrise

Wien/Eisenstadt - Die Coronakrise stellt auch die heimische Weinwirtschaft vor besondere Herausforderungen. Eine Studie der FH Burgenland unter Winzern aus Niederösterreich, dem Burgenland, der Steiermark und Wien zeigt nun erstmals die Auswirkungen der vergangenen Monate samt Tendenzen für die Zukunft. Besonders in Preisdruck und verändertem Kundenverhalten sehen die Weinhersteller demnach die größten Herausforderungen für die kommenden Monate.

