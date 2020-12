Kurz: Lockdown zeigt Wirkung, Öffnungsschritte möglich

Wien - Der Lockdown in Österreich wird mit Lockerungen bis 6. Jänner verlängert. Handel und Dienstleistungen dürfen ab Montag aufsperren, ebenso Pflichtschulen und Kindergärten. Oberstufen und Unis bleiben im Distance Learning - mit Ausnahme von Maturanten. Die Ausgangsbeschränkungen gelten ab Montag, 7. Dezember wieder von 20.00 bis 6.00 Uhr. Ausnahmen gibt es für die Weihnachtsfeiertage und Silvester, da dürfen sich zehn Personen treffen, gab die Regierung am Mittwoch bekannt.

Briten beginnen nächste Woche mit Corona-Impfungen

New York/Mainz/London - Großbritannien hat als erstes Land den Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer zugelassen. Bereits in der kommenden Woche soll dort mit Impfungen begonnen werden, wie Gesundheitsminister Matt Hancock am Mittwoch ankündigte. "Der Impfstoff wird ab nächster Woche in ganz Großbritannien erhältlich sein. Das sind sehr gute Nachrichten." Es ist die erste Zulassung für den Impfstoff "BNT162b2" weltweit.

Fast 4.000 Corona-Neuinfektionen und 121 Tote in Österreich

Wien - Die Zahl der registrierten Neuinfektionen in Österreich blieb auch am Mittwoch auf hohem Niveau: In den vergangenen 24 Stunden wurden 3.972 neue Fälle eingemeldet, im Schnitt der vergangenen sieben Tagen waren es täglich 4.136. Seit Dienstag wurden 121 Covid-19-Tote gemeldet, so die Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium. Die Patientenanzahl in Spitälern und Intensivstationen geht weiter leicht zurück, auch die Siebentages-Inzidenz sinkt nur langsam und steht bei 325,2.

Slowakischer Journalistenmörder muss 25 Jahre ins Gefängnis

Bratislava - Das Oberste Gericht der Slowakei hat den Mörder des slowakischen Investigativ-Journalisten Jan Kuciak am Mittwoch zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Dieses Urteil der Berufungsinstanz gegen den Ex-Soldaten Miroslav M. ist rechtskräftig und kann nicht mehr angefochten werden. Er hatte im Jänner 2020 gestanden, Kuciak und seine Verlobte Martina Kusnirova im Februar 2018 durch Schüsse in Kopf und Brust getötet zu haben.

Manager-Dementi zu Strache-Vorwürfen im U-Ausschuss

Wien - Mit Alexander Merwald hat im Ibiza-Untersuchungsausschuss am Mittwoch ein weiterer Manager des Glücksspielkonzerns Novomatic ausgesagt. Ihm wird von der Opposition der Versuch vorgeworfen, über den einstigen freiheitlichen Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs zu Lizenzen zu kommen. "Die Novomatic macht so etwas nicht", meinte er zu den Vorwürfen und dementsprechenden Aussagen von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian-Strache im Ibiza-Video.

Hongkonger Aktivist Joshua Wong zu Haftstrafe verurteilt

Hongkong - Der prominente Hongkonger Demokratie-Aktivist Joshua Wong und zwei seiner Mitstreiter sind für das Organisieren eines Protests zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Ein Hongkonger Gericht verurteilte Wong am Mittwoch zu einer Haftstrafe von 13,5 Monaten. Die ebenfalls bekannten Aktivisten Agnes Chow und Ivan Lam müssen für zehn beziehungsweise sieben Monate ins Gefängnis.

Ein Todesopfer bei Zusammenstoß zweier Autos in Kärnten

Steuerberg - Eine Person ist am Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Steuerberg (Bezirk Feldkirchen) getötet worden. Die Polizei bestätigte auf APA-Anfrage einen entsprechenden Bericht des ORF Kärnten. Laut ersten Informationen stießen zwei Autos zusammen, einer der Fahrzeuglenker wurde laut ORF getötet, der zweite verletzt. Über die Identität der am Unfall Beteiligten und die Ursache gab es vorerst keine Informationen.

In Teilen Österreichs große Schnee- und Regenmengen erwartet

Wien - Der Winter kommt am Freitag im Teilen Österreichs mit voller Wucht: Im Süden und Westen des Landes ist teilweise mit sehr großen Schnee- und Regenmengen sowie Föhnsturm zu rechnen. Probleme sind auf Straßen, Bahnlinien und in der Stromversorgung möglich, warnte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Trotz Wintereinbruchs und Lockdowns rechnet der Schnellstraßenbetreiber Asfinag mit viel Verkehr.

