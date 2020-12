Massentest-Anmeldeplattform wegen Datenleck-Gefahr offline

Wien - Die Anmeldeplattform für die Corona-Massentests wurde Mittwochnachmittag wegen Datenleck-Gefahr vom Netz genommen. Das erfuhr die APA aus informierten Kreisen. Wenn man auf www.oesterreich-testet.at ging, war zu lesen: "Aktuell werden Wartungsarbeiten durchgeführt. Die Seite ist in Kürze wieder erreichbar. Bisherige Anmeldungen bleiben aufrecht. Danke für Ihr Verständnis!" Außerdem hat sich am Mittwoch herausgestellt, dass eine telefonische Anmeldung gar nicht möglich ist.

Österreich kehrt zu Lockdown light zurück

Wien - Österreich setzt nach dem harten Corona-Lockdown am Montag erste Lockerungsschritte. Schulen und Kindergärten nehmen wieder den Regelbetrieb auf, der Handel und die Friseure dürfen wieder aufsperren. Gastronomie, Hotellerie und der Kulturbetrieb - außer Museen - bleiben aber bis 7. Jänner geschlossen. Bis 6. Jänner gelten auch nächtliche Ausgangsbeschränkungen. Der harte Lockdown habe Wirkung gezeigt, begründete Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Mittwoch die Lockerungen.

Fast 4.000 Corona-Neuinfektionen und 121 Tote in Österreich

Wien - Die Zahl der registrierten Neuinfektionen in Österreich blieb auch am Mittwoch auf hohem Niveau: In den vergangenen 24 Stunden wurden 3.972 neue Fälle eingemeldet, im Schnitt der vergangenen sieben Tagen waren es täglich 4.136. Seit Dienstag wurden 121 Covid-19-Tote gemeldet, so die Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium. Die Patientenanzahl in Spitälern und Intensivstationen geht weiter leicht zurück, auch die Siebentages-Inzidenz sinkt nur langsam und steht bei 325,2.

Gastro und Hotels bleiben bis 6. Jänner geschlossen

Wien - Gastronomiebetriebe und Hotels bleiben weiter geschlossen. Die Ausweitung der Schließungen bis 6. Jänner wird von einer Verlängerung des Umsatzersatzes seitens des Staates begleitet, kündigte die Regierung am Mittwoch an. Die Coronahilfe wird sich aber nicht wie bisher auf 80 Prozent sondern auf 50 Prozent belaufen, so Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP). Nach über zwei Wochen Lockdown darf der Handel am Montag wieder aufsperren - unter strengen Auflagen.

Trump erwägt Begnadigung von Kindern und Anwalt Giuliani

Washington - Der abgewählte US-Präsident Donald Trump soll einem Medienbericht zufolge eine vorbeugende Begnadigung für drei seiner Kinder, seinen Schwiegersohn Jared Kushner und seinen Privatanwalt Rudy Giuliani erwägen. Trump habe noch vergangene Woche mit Giuliani über eine mögliche Begnadigung des Anwalts gesprochen, berichtete die "New York Times" am Mittwoch.

Nach Amokfahrt in Trier Haftbefehl wegen Mordes erlassen

Trier - Nach der tödlichen Amokfahrt mit einem Auto in der Fußgängerzone in der Innenstadt von Trier im Südwesten Deutschlands ist gegen den Tatverdächtigen Haftbefehl wegen Mordes in fünf Fällen ergangen. Das teilte die Staatsanwaltschaft Trier am Mittwoch mit. Zudem werde er wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung in 18 weiteren Fällen beschuldigt. Nach der Entscheidung des Ermittlungsrichters des Amtsgerichts Trier kommt der 51-Jährige somit in Untersuchungshaft.

Briten beginnen nächste Woche mit Corona-Impfungen

New York/Mainz/London - Großbritannien hat als erstes Land den Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer zugelassen. Bereits in der kommenden Woche soll dort mit Impfungen begonnen werden, wie Gesundheitsminister Matt Hancock am Mittwoch ankündigte. "Der Impfstoff wird ab nächster Woche in ganz Großbritannien erhältlich sein. Das sind sehr gute Nachrichten." Es ist die erste Zulassung für den Impfstoff "BNT162b2" weltweit.

Einreisebeschränkungen nach Österreich ab 19. Dezember

Wien - Das Innenministerium hat am Mittwoch bekanntgegeben, dass die neuen Beschränkungen der Wiedereinreise nach Österreich rund um die Weihnachtsfeiertage ab 19. Dezember gelten werden. In Kraft sein sollen sie bis 10. Jänner. Ausnahmen soll es beispielsweise für Geschäftsreisende oder Pendler geben. Damit will die Regierung die Silvesterparty in Prag oder Besuche in den Herkunftsländern von Familien am Balkan mit extrem hohen Ansteckungsniveau verhindern.

