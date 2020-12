Österreich kehrt zu Lockdown light zurück

Wien - Österreich setzt nach dem harten Corona-Lockdown am Montag erste Lockerungsschritte. Schulen und Kindergärten nehmen wieder den Regelbetrieb auf, der Handel und die Friseure dürfen wieder aufsperren. Gastronomie, Hotellerie und der Kulturbetrieb - außer Museen - bleiben aber bis 7. Jänner geschlossen. Bis 6. Jänner gelten auch nächtliche Ausgangsbeschränkungen. Der harte Lockdown habe Wirkung gezeigt, begründete Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Mittwoch die Lockerungen.

Van der Bellen spricht mit Opposition über Corona-Lage

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen setzt seine innenpolitische Gespräche rund um die Lockerung der Corona-Maßnahmen fort. Nach einer Unterredung mit der Regierungsspitze am Mittwoch telefoniert er am Donnerstagnachmittag mit den Oppositions-Obleuten. Es sei ihm ein Anliegen, "in dieser schwierigen Situation der vorsichtigen Öffnung die Einschätzungen aller im Parlament vertretenen Parteien zu hören", sagte Van der Bellen.

Boeing 737 Max hebt erstmals nach FAA-Freigabe ab

Dallas (Texas)/Chicago - Die seit Anfang 2019 mit einem Startverbot belegte 737 MAX ist erstmals nach der Freigabe durch die US-Flugaufsichtsbehörde FAA am Mittwoch mit Medienvertretern an Bord gestartet. "Wir arbeiten weiterhin eng mit den globalen Regulierungsbehörden und unseren Kunden zusammen, um die Flotte sicher wieder in den kommerziellen Dienst zu stellen", sagte ein Boeing-Sprecher. Der Flug der American Airlines dauerte 45 Minuten von Dallas (Texas) nach Tulsa (Oklahoma).

Frankreich trauert um Ex-Präsident Giscard d'Estaing

Paris - Frankreich trauert um seinen ehemaligen Präsidenten Val�ry Giscard d'Estaing. Der überzeugte Europäer starb Mittwochabend 94-jährig "umgeben von seiner Familie" auf seinem Anwesen in Authon, wie sein Umfeld der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Sein Tod steht nach Angaben der Familie mit einer Covid-19-Erkrankung in Zusammenhang. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron würdigte Giscard d'Estaign als "Diener des Staates" und "Politiker des Fortschritts und der Freiheit".

Deutschland verlängert Teil-Lockdown bis 10. Jänner

Berlin - Bund und Länder in Deutschland haben sich auf eine Verlängerung des Teil-Lockdowns bis zum 10. Jänner geeinigt. Das teilten Kanzlerin Angela Merkel und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Mittwochabend nach fünfstündigen Beratungen der Ministerpräsidenten der deutschen Bundesländer mit. Am 4. Jänner will die Chefrunde von Bund und Ländern zudem entscheiden, wie es in dem Monat mit den Corona-Maßnahmen weitergehen soll.

Sondersitzung der UNO-Generalversammlung

New York/Wien - Am Donnerstag und Freitag findet eine Online-Sondersitzung der UNO-Generalversammlung zur Coronapandemie statt, an der über 80 Staats- und Regierungschefs sowie Minister via Videobotschaften teilnehmen werden. Ziel ist es, gemeinsame Strategien gegen Corona zu entwickeln und auf die Notwendigkeit der Zusammenarbeit bei der Pandemie-Bekämpfung zu verweisen. Für Österreich wird Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) eine Online-Rede übermitteln.

"Babyelefant" ist Wort des Jahres 2020

Wien - "Babyelefant" ist das österreichischen Wort des Jahres 2020. Mit großem Abstand landete das Symbol für den Mindestabstand zur Vermeidung einer SARS-CoV-2 Infektion auf dem ersten Platz. "Das Wort hat mittlerweile Eingang in die Alltagssprache gefunden, vielfach mit einem Augenzwinkern", teilte die Jury mit. 3.720 von 7.742 abgegebenen Stimmen bekam das fiktive Rüsseltier - damit fast 50 Prozent.

Lichter am Rockefeller-Weihnachtsbaum angezündet

New York - Mit dem traditionellen Anzünden der mehr als 50.000 bunten Lichter am wohl bekanntesten Weihnachtsbaum der Welt ist die Millionenmetropole New York offiziell in die Festsaison gestartet. Aufgrund der Corona-Beschränkungen fand das Spektakel beim Rockefeller Center diesmal allerdings ohne Zuschauer vor Ort und nur als reine TV-Übertragung statt. Musik-Stars wie Dolly Parton, Gwen Stefani und Kelly Clarkson traten bei der Show am Mittwochabend (Ortszeit) auf.

