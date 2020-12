Todesfälle Mitte November so hoch wie seit 42 Jahren nicht

Wien - Die Corona-Pandemie schlägt sich auch in der offiziellen Sterbefallstatistik nieder - und zwar deutlich. Für die Woche vom 16. bis 22. November hat die Statistik Austria am Donnerstag 2.431 Todesfälle gemeldet. Seit 1978 sind in einer einzigen Woche nicht mehr so viele Menschen gestorben. Damals (vom 20. bis 26. Februar) waren es 2.516 Tote. In Summe sind heuer in den ersten 47 Wochen 77.662 Personen gestorben - um 6,5 Prozent mehr als im Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2019.

Österreichweit bisher fast 100.000 Massentest-Anmeldungen

Wien - Seit gut 32 Stunden ist die Online-Registrierung für die Massentests in Österreich möglich. Bisher hat es fast 100.000 Anmeldungen gegeben, gab Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Donnerstag bekannt. "Das ist das Zeichen und das Signal, dass die Bevölkerung gut mitmacht und dafür bedanke ich mich recht herzlich." Unterdessen startete in Wien der Probebetrieb für die am Freitag beginnenden Massentests.

Van der Bellen spricht mit Opposition über Corona-Lage

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen setzt seine innenpolitische Gespräche rund um die Lockerung der Corona-Maßnahmen fort. Nach einer Unterredung mit der Regierungsspitze am Mittwoch telefoniert er am Donnerstagnachmittag mit den Oppositions-Obleuten. Es sei ihm ein Anliegen, "in dieser schwierigen Situation der vorsichtigen Öffnung die Einschätzungen aller im Parlament vertretenen Parteien zu hören", sagte Van der Bellen.

Wintereinbruch in Österreich - Kettenpflicht in den Bergen

Klagenfurt - In Österreich hat der Winter in der Nacht auf Donnerstag Einzug gehalten. In Kärnten führte der Wintereinbruch zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen. Fast alle höheren Bergstraßen waren nur mit Winterausrüstung befahrbar, größtenteils herrschte Kettenpflicht für sämtliche Fahrzeuge, wie der ÖAMTC in der Früh bekannt gab. Gleiches galt für das Bundesland Salzburg. In der Steiermark gab es Verzögerungen im Frühverkehr.

Vrabl-Sanda verteidigt im U-Ausschuss Arbeit der WKStA

Wien - Die Leiterin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), Ilse Vrabl-Sanda, hat im Ibiza-Untersuchungsausschuss die Arbeit und Struktur ihrer Behörde verteidigt. "Die Staatsanwaltschaft hat nicht gewonnen, wenn ein Beschuldigter angeklagt wird und sie hat auch nicht verloren, wenn das Verfahren eingestellt wird", sagte sie in ihrem Eingangsstatement. Abermals machte sie kein Hehl daraus, dass man innerhalb des Justizsystems nicht nur Freunde habe.

Politikergehälter steigen um 1,5 Prozent

Wien - Die Politikergehälter steigen im kommenden Jahr um 1,5 Prozent. Der Rechnungshof hat diese gesetzlich festgelegte Erhöhung am Donnerstag in der "Wiener Zeitung" veröffentlicht. Sofern der Nationalrat keine andere Regelung beschließt, tritt die Erhöhung mit 1. Jänner in Kraft. Ausgangspunkt der "Bezügepyramide" sind die Einkommen der Nationalratsabgeordneten. Sie erhalten kommendes Jahr 9.228 Euro brutto monatlich - um 136 Euro mehr als heuer.

Hongkonger Medienmogul Jimmy Lai muss in Untersuchungshaft

Hongkong - Kurz nach dem Urteil gegen Joshua Wong und zwei Mitstreiter muss ein weiterer prominenter Anhänger der Hongkonger Demokratiebewegung ins Gefängnis. Ein Gericht verweigerte dem Medienmogul Jimmy Lai am Donnerstag eine Freilassung auf Kaution, nachdem er und zwei seiner Mitarbeiter am Mittwoch wegen Betrugsvorwürfen festgenommen worden waren. Sie sollen Büroräume unerlaubt an eine andere Firma untervermietet haben, berichtete die Hongkonger Zeitung "South China Morning Post".

Zwei Männer verletzten sich in Graz gegenseitig mit Messern

Graz - Ein Streit zwischen zwei Männern hat Mittwochnachmittag blutig geendet. Zwei syrische Staatsangehörige waren aufeinander losgegangen und haben sich gegenseitig mit Messern verletzt. Der eine musste im LKH Graz behandelt werden, der andere konnte nach ambulanter Behandlung entlassen werden und wurde sofort danach ins Polizeianhaltezentrum gebracht. Der Streit hatte bereits im Oktober seinen Anfang genommen, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Donnerstag mitteilte.

