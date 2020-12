Kogler wirft Kurz "mangelnde Sensibilität" vor

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist wegen seiner Corona-Kommunikation mit Kritik seines Grünen Regierungspartners konfrontiert. "Wie gestern die Reisebeschränkungen zum Teil kommuniziert wurden, war auch für mich einseitig und von mangelnder Sensibilität", erklärte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Donnerstag auf Anfrage der APA. Kurz hatte davon gesprochen, dass das Virus durch Auslandsreisen "eingeschleppt" würde.

Österreichweit bisher fast 100.000 Massentest-Anmeldungen

Wien - Seit gut 32 Stunden ist die Online-Registrierung für die Massentests in Österreich möglich. Bisher hat es fast 100.000 Anmeldungen gegeben, gab Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Donnerstag bekannt. "Das ist das Zeichen und das Signal, dass die Bevölkerung gut mitmacht und dafür bedanke ich mich recht herzlich." Unterdessen startete in Wien der Probebetrieb für die am Freitag beginnenden Massentests.

WKStA-Chefin ortet Hinweise auf politische Einflussnahme

Wien - Die Leiterin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), Ilse Vrabl-Sanda, hat am Donnerstag im Ibiza-U-Ausschuss mit einer brisanten Aussage aufhorchen lassen. Sie sprach von Hinweisen auf den Versuch politischer Einflussnahme auf ihre Behörde bei den Ermittlungen zur Casinos-Causa. Worum genau und um wen es sich dabei handelt, wollte sie in der öffentlichen Befragung nicht sagen. Die Sitzung wurde nach Vrabl-Sandas Aussage kurz unterbrochen.

Todesfälle Mitte November so hoch wie seit 42 Jahren nicht

Wien - Die Corona-Pandemie schlägt sich auch in der offiziellen Sterbefallstatistik nieder - und zwar deutlich. Für die Woche vom 16. bis 22. November hat die Statistik Austria am Donnerstag 2.431 Todesfälle gemeldet. Seit 1978 sind in einer einzigen Woche nicht mehr so viele Menschen gestorben. Damals (vom 20. bis 26. Februar) waren es 2.516 Tote. In Summe sind heuer in den ersten 47 Wochen 77.662 Personen gestorben - um 6,5 Prozent mehr als im Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2019.

Ungarn bleibt bei seinem Veto gegen EU-Budgetpaket

Budapest/Brüssel - Die ungarische rechtsnationale Regierung hält weiter am Finanzstreit mit der Europäischen Union und damit an ihrem Veto fest, die Auszahlung von EU-Geldern mit der Einhaltung von Rechtsstaatsprinzipien zu koppeln. In der gegenwärtigen Form werde Premier Viktor Orban beim EU-Gipfel gegen das EU-Budget stimmen, erklärte der ungarische Kanzleramtsminister Gergely Gulyas am Donnerstag. Das Veto sei ein EU-Recht, das einem jeden EU-Mitglied zustünde.

Lesbos soll bis September neues Flüchtlings-Zentrum bekommen

Lesbos/Brüssel - Nach dem Großbrand im umstrittenen Flüchtlingscamp Moria wollen Griechenland und die EU bis September nächsten Jahres auf der Ostägäis-Insel Lesbos ein neues Flüchtlingszentrum bauen. Nach der fast vollständigen Zerstörung des Lagers im September lebten viele Migranten auf der Straße, ehe die meisten in dem kurzfristig hochgezogenen Übergangslager Kara Tepe unterkamen. Nach Angaben der EU-Kommission leben dort derzeit 7.200 Menschen.

Schneedecke nach Wintereinbruch in allen Landeshauptstädten

Klagenfurt - Der Winter hat in ganz Österreich Grüße ausgeschickt. In allen Landeshauptstädten lag am Donnerstag eine Schneedecke, wie die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) berichtete. Das gab es zuletzt am 24. Jänner 2019. Dass es bereits in der ersten Dezemberhälfte in allen Landeshauptstädten weiß war, ist schon acht Jahre her: 2012 von 10. bis 13. Dezember.

Van der Bellen spricht mit Opposition über Corona-Lage

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen setzt seine innenpolitische Gespräche rund um die Lockerung der Corona-Maßnahmen fort. Nach einer Unterredung mit der Regierungsspitze am Mittwoch telefoniert er am Donnerstagnachmittag mit den Oppositions-Obleuten. Es sei ihm ein Anliegen, "in dieser schwierigen Situation der vorsichtigen Öffnung die Einschätzungen aller im Parlament vertretenen Parteien zu hören", sagte Van der Bellen.

