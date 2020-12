Massentests in Wien, Vorarlberg und Tirol angelaufen

Innsbruck - In den Bundesländern Vorarlberg und Tirol sowie der Bundeshauptstadt Wien sind am Freitag die flächendeckenden, österreichweiten Corona-Massentestungen angelaufen. In Vorarlberg und Tirol dauern sie bis inklusive Sonntag, Wien testet bis zum 13. Dezember. Erste Ergebnisse aus Vorarlberg zeigen eine sehr niedrige Infektionsrate. Bis 9.40 Uhr wurden rund 13.400 Personen negativ getestet, 53 Ergebnisse waren positiv. In Wien und Tirol gab es IT-Ausfälle zu beklagen.

Lange Haftstrafen für Grasser, Meischberger und Hochegger

Wien - Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser ist am Freitag im Buwog-Strafprozess in Wien zu acht Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der Grasser-Vertraute Walter Meischberger erhielt sieben Jahre Haft. Ex-Lobbyist Peter Hochegger bekam sechs Jahre Haft als Zusatzstrafe. Der Schöffensenat unter Vorsitz von Richterin Marion Hohenecker verurteilte Grasser wegen Untreue und Geschenkannahme durch Beamte sowie Beweismittelfälschung. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

3.815 Corona-Neuinfektionen und 113 Tote in Österreich

Wien - Am Freitag sind in Österreich 3.815 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Im Schnitt der vergangenen Woche wurden somit täglich 3.750 Neuinfektionen verzeichnet. 113 Menschen, die an den Folgen von Covid-19 gestorben sind, wurden in den vergangenen 24 Stunden gemeldet. Auf hohem Niveau rückläufig waren die Zahlen der SARS-CoV-2-Erkrankten in Spitälern. Am Freitag gab es erstmals seit einem Monat wieder weniger als 50.000 bestätigte aktive Fälle.

Ibiza-Video muss im U-Ausschuss vollständig vorgelegt werden

Wien - Justizministerin Alma Zadic (Grüne) muss dem Untersuchungsausschuss das gesamte Ibiza-Video vorlegen und zwar "ungeschwärzt". Das hat der Verfassungsgerichtshof in einem Freitag veröffentlichten Erkenntnis entschieden. SPÖ, FPÖ, NEOS und auch die Grünen hatten sich an die Höchstrichter gewandt, weil der Ausschuss nur eine teils abgedeckte Version des Videos und geschwärzte Transkripte erhalten hatte. Dies war unzulässig, weil das Ministerium die Schwärzungen nicht begründete.

Brexit - Frankreich droht in Verhandlungen mit Veto

London - Die Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien stehen nach Informationen aus der Europäischen Union vor dem entscheidenden Durchbruch. Eine Einigung über die Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU werde noch vor Ablauf des Wochenendes erwartet, sagte ein Vertreter der Staatenunion am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Noch bis zum 31. Dezember gilt eine Übergangsphase, in der das Königreich EU-Regeln unterliegt.

Michel: EU bereit zur Prüfung von Sanktionen gegen Türkei

Ankara - Die EU ist bereit zur Prüfung von Sanktionen gegen die Türkei. Die EU habe Ankara im Oktober "die Hand ausgestreckt", um Konflikte zu beseitigen und die Beziehungen zu verbessern, sagte EU-Ratspräsident Charles Michel am Freitag in Brüssel. Die Bewertung der Entwicklung seitdem sei aber negativ. Deshalb würden die Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel kommende Woche nun über die Reaktion beraten. "Es sei nun Zeit, das Katz- und Mausspiel zu beenden", sagte Michel.

Konsumenten dürften am Montag die Geschäfte stürmen

Wien - Auch wenn der Onlinehandel der Gewinner des Lockdowns war, dürfen sich die Geschäfte bei der Wiedereröffnung am Montag auf einen Ansturm einstellen. Denn etwas mehr als die Hälfte der Österreicher (53 Prozent) hat ihre Weihnachtseinkäufe noch nicht erledigt, so eine vom 25. bis 29. November durchgeführte Umfrage. Von jenen, die ihre Einkäufe für den Heiligen Abend noch nicht erledigt haben, hat jeder Zweite auf die Wiedereröffnung der Geschäfte am Montag gewartet.

Salzburger Festspiele: Eidinger und Altenberger neues "Jedermann"-Duo

Salzburg - Lars Eidinger und Verena Altenberger sind das neue Traumpaar der Salzburger Festspiele: Eidinger wird im verlängerten Jubiläumsjahr 2021 die Rolle des "Jedermann" beim Spiel am Domplatz übernehmen, wie die Festspiele am Freitag in einer Aussendung ankündigten. Der 44-jährige Berliner folgt damit auf Tobias Moretti, der bereits angekündigt hatte, heuer das letzte Mal den reichen Mann gespielt zu haben.

