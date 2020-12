Lange Haftstrafen für Grasser, Meischberger und Hochegger

Wien - Nach drei Jahren liegt das Urteil im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und andere vor. Grasser wurde vom Schöffensenat unter Richterin Marion Hohenecker zu acht Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, Ex-FPÖ-Generalsekretär Walter Meischberger zu sieben, der Lobbyist Peter Hochegger zu sechs Jahren. Auch andere Angeklagte fassten Schuldsprüche und Haftstrafen aus. Alle Urteile sind nicht rechtskräftig, Grassers Anwalt hat bereits Berufung angemeldet.

Massentests in Wien, Vorarlberg und Tirol angelaufen

Innsbruck - In den Bundesländern Vorarlberg und Tirol sowie der Bundeshauptstadt Wien sind am Freitag die flächendeckenden, österreichweiten Corona-Massentestungen angelaufen. In Vorarlberg und Tirol dauern sie bis inklusive Sonntag, Wien testet bis zum 13. Dezember. Erste Ergebnisse aus Vorarlberg zeigen eine sehr niedrige Infektionsrate. Um 12.00 Uhr lagen bei 26.088 absolvierten Kontrollen 106 positive Testergebnisse vor. In Wien und Tirol gab es IT-Ausfälle zu beklagen.

Corona - Hauptausschuss gab grünes Licht für neue Verordnung

Wien - Der Hauptausschuss des Nationalrats hat am Freitag grünes Licht für die Verordnung gegeben, mit der der Lockdown ab Montag gelockert wird. Neben den Koalitionsparteien ÖVP und Grüne stimmte auch die SPÖ dem von Gesundheitsminister Rudolf Anschober vorgelegten Entwurf zu. Die neue Verordnung gilt bis 23. Dezember, die Ausgangsbeschränkungen bis 16. Dezember. Mit der Verordnung werden die Ausgangsbeschränkungen auf die Nacht beschränkt und eine Öffnung des Handels ermöglicht.

3.815 Corona-Neuinfektionen und 113 Tote in Österreich

Wien - Am Freitag sind in Österreich 3.815 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Im Schnitt der vergangenen Woche wurden somit täglich 3.750 Neuinfektionen verzeichnet. 113 Menschen, die an den Folgen von Covid-19 gestorben sind, wurden in den vergangenen 24 Stunden gemeldet. Auf hohem Niveau rückläufig waren die Zahlen der SARS-CoV-2-Erkrankten in Spitälern. Am Freitag gab es erstmals seit einem Monat wieder weniger als 50.000 bestätigte aktive Fälle.

EU-Vertreter: Einigung bei Brexit steht unmittelbar bevor

London - Die Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien stehen nach Informationen aus der Europäischen Union vor dem entscheidenden Durchbruch. Eine Einigung über die Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU werde noch vor Ablauf des Wochenendes erwartet, sagte ein Vertreter der Staatenunion am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Noch bis zum 31. Dezember gilt eine Übergangsphase, in der das Königreich EU-Regeln unterliegt.

4,5 Jahre Haft für 15-Jährigen nach Messerattacke

Wien - Ein 15-Jähriger, der im Juni in einem Park in Wien-Ottakring einen Mann mit einem Messer attackiert und mit Stichen ins Gesicht schwer verletzt hatte, ist am Freitag am Wiener Straflandesgericht wegen versuchten Mordes, absichtlicher schwerer Körperverletzung, gefährlicher Drohung und Widerstands gegen die Staatsgewalt zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, sagte Gerichtssprecherin Christina Salzborn der APA.

Unfallserie blockiert stundenlang A1 in Niederösterreich

St. Valentin/Haag - Auf der Westautobahn (A1) hat am Freitag eine Unfallserie zwischen St. Valentin und Haag im Bezirk Amstetten die Richtungsfahrbahn Wien blockiert. Ein Lkw-Lenker war wegen eines körperlichen Gebrechens auf den Pannenstreifen gefahren, berichtete Philipp Gutlederer vom Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten. Ein Pkw prallte gegen den Lkw, zwei Personen wurden im Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Sie wurden mit Notarzthubschraubern in Spitäler geflogen. Der Lkw-Lenker starb.

Holocaust-Leugnerin in Deutschland wegen Volksverhetzung verurteilt

Berlin - Die wiederholt verurteilte Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck ist in Deutschland nur wenige Wochen nach ihrer Entlassung aus einem Gefängnis erneut zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten verhängte am Freitag gegen die 92-Jährige eine Freiheitsstrafe von einem Jahr. Sie habe sich erneut der Volksverhetzung schuldig gemacht, begründete der Richter.

Wiener Börse vor US-Arbeitsmarktbericht fester.

Wien - Die Wiener Börse zeigte sich am Freitagnachmittag mit klaren Kursgewinnen. Der Leitindex ATX legte bis 14.15 Uhr um 1,20 Prozent auf 2.646,17 Einheiten zu. Der ATX wurde vor allem von den starken Zugewinnen beim Index-Schwergewicht OMV (plus 5,67 Prozent) gestützt. Andritz büßten nach der Ankündigung einer Übernahme 0,72 Prozent ein. Stark gesucht waren im Branchenvergleich Immo-Aktien. CA Immo kletterten um 2,43 Prozent nach oben, Immofinanz legten um 2,27 Prozent zu.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red