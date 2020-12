Lehrpersonal-Massentest in sechs Bundesländern gestartet

Wien - In Niederösterreich, Oberösterreich, Burgenland, der Steiermark, Kärnten und Salzburg haben am Samstag die Corona-Massentestungen für Lehr- und Kindergartenpersonal begonnen. Aus diesem Anlass besuchte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) mit seiner Frau, einer Lehrerin, den Test-Standort im Bundesgymnasium Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling), wo sie mit gutem Beispiel voran gingen. Die beiden ließen sich testen.

Bis zu 70 Zentimeter Neuschnee in Teilen Österreichs

Wien - In Teilen von Osttirol und Oberkärnten, wie im Lesachtal und Oberen Mölltal, ist von Freitag auf Samstag die Schneedecke um rund 50 bis 70 Zentimeter gewachsen. Mancherorts herrschte rote und damit höchste Wetterwarnung, berichtete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Auf den Bergen schneit es am Wochenende eineinhalb bis stellenweise drei Meter. Der Föhnsturm sorgt außerdem für starke Schneeverwehungen. Stellenweise besteht bereits große Lawinengefahr.

Kaffeehaus-Kette "Aida" in finanziellen Schwierigkeiten

Wien - Die bekannte Wiener Kaffeehaus-Kette "Aida" ist coronabedingt in finanzielle Turbulenzen geraten: Da das Geschäft fast vollständig zum Erliegen gekommen ist, steht mindestens ein Drittel der Mitarbeiter vor der Kündigung, die Hälfte der Filialen könnte mit Februar geschlossen werden, hieß es in den Tageszeitungen "Krone" und "Österreich" am Samstag. Der öffentliche Zuschuss, der EU-bedingt pro Gesellschaft auf 800.000 Euro gedeckelt ist, reicht nicht aus.

Kapsel mit Asteroiden-Proben auf Kurs Richtung Erde

Tokio/Sydney - Die japanische Raumsonde "Hayabusa2" hat am Samstag im Weltall eine Kapsel mit Proben des Asteroiden Ryugu abgetrennt und auf den Weg Richtung Erde geschickt. Wie die japanische Raumfahrtagentur Jaxa bekannt gab, löste sich die Kapsel mit dem 4,6 Milliarden Jahre altem Material aus der frühesten Zeit des Sonnensystems in 220.000 Kilometern Entfernung erfolgreich von der Sonde. Sie soll am Abend (MEZ) in einer Wüste Australiens landen.

Trump lässt auch fast alle US-Soldaten aus Somalia abziehen

Washington - Der scheidende US-Präsident Trump hat wenige Wochen vor dem Ende seiner Amtszeit den Abzug der "Mehrheit" der US-Streitkräfte aus Somalia angeordnet. Der Abzug aus dem ostafrikanischen Krisenland solle bis Anfang 2021 erfolgen, teilte das Pentagon am Freitag mit. Ähnliche Pläne hatte Trump zuvor für den Irak, Afghanistan und Deutschland vorgelegt, zuletzt gab es dagegen aber Widerstand im US-Kongress. Derzeit sind rund 700 US-Soldaten in dem afrikanischen Land stationiert.

Ein Todesopfer nach Wintereinbruch in Italien

Rom/Bozen - Heftige Schneefälle haben in Ligurien für lange Blechschlangen auf der Autobahn A7 unweit von Genua gesorgt. Die Polizei kam vielen feststeckenden Lkw-Lenkern und Autofahrern zu Hilfe. Im lombardischen Varese starb ein 53-jähriger Mann auf dem Heimweg zu Fuß von der Arbeit. Ein Baum war unter der Last des Schnees auf ihn gestürzt. Von Schneefällen besonders betroffen waren auch die Regionen Venetien und Friaul sowie Südtirol, vor allem im Großraum Bozen.

Mindestens 18 Tote bei Grubenunglück in China

Chongqing - Bei einem Grubenunglück im Südwesten Chinas sind mindestens 18 Bergleute durch Kohlenmonoxidvergiftungen ums Leben gekommen. Insgesamt seien 24 Menschen unter Tage eingeschlossen worden, berichtete der Staatssender CCTV am Samstag. Ein Bergmann wurde demnach lebend aus der Diaoshuidong-Mine in Chongqing geborgen. Wie es zu dem tödlichen Austritt des farb- und geruchlosen Gases kommen konnte, war zunächst unklar.

Anschlag in Wien: Verdächtiger frei, Täter-Handy gefunden

Wien - Ein in Folge des Terroranschlags von Wien festgenommener Mann ist wieder auf freiem Fuß. Das berichtet das "profil" vorab. Die Enthaftung erfolgte demnach auf Antrag der Staatsanwaltschaft wegen fehlenden dringenden Tatverdachts. Über acht weitere Haftbeschwerden wird noch entschieden. Das Mobiltelefon des Attentäters wurde unterdessen in einem Mistkübel in der Nähe des Tatorts Schwedenplatz gefunden.

