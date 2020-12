--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0020 vom 06.12.2020 darf die fünfte Teilmeldung ("25 Top-Waffenproduzenten nahmen 2019 fast 300 Mrd. Euro ein") nicht verwendet werden. Die Meldung ist gesperrt bis 07.12.20, 00:01 Uhr (siehe APA0013) ---------------------------------------------------------------------

Schneechaos im Süden: Lawine beschädigt Häuser in Osttirol

Wien - Anhaltend starke Schneefälle haben am Samstagabend in Prägraten am Großvenediger in Osttirol zu einem Lawinenabgang geführt. Dabei wurden laut Polizei vier Häuser sowie ein Fahrzeug beschädigt. Personen wurden nach ersten Informationen nicht verletzt. Bereits davor waren 29 Personen zum Verlassen ihrer Häuser aufgefordert worden. Teile Osttirols und Kärntens versinken im Schnee, es gibt Verkehrsbehinderungen und Stromausfälle. Wetterberuhigung ist erst für Montag angesagt.

Post-Brexit-Gespräche werden am Sonntag fortgesetzt

London - Die Verhandlungen über einen Handelspakt zwischen der EU und Großbritannien werden trotz großer Differenzen fortgesetzt. Das teilten beide Seiten am Samstagabend nach einem Gespräch zwischen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Großbritanniens Premierminister Boris Johnson mit. Von der Leyen erklärte, die Verhandler würden einander am Sonntag in Brüssel wieder treffen.

Trump sieht sich bei Kundgebung in Georgia weiter als Sieger

Washington - US-Präsident Donald Trump hat sich rund einen Monat nach seiner Wahlniederlage gegen Joe Biden trotz etlicher erfolgloser Klagen gegen die Ergebnisse siegesgewiss gezeigt. "Sie haben betrogen und unsere Präsidentenwahl manipuliert, aber wir werden trotzdem gewinnen", sagte der Republikaner am Samstagabend in Valdosta im Bundesstaat Georgia mit Blick auf die Demokraten. Experten geben Trump keine reellen Chancen mehr, seine Niederlage gegen Biden juristisch noch abzuwenden.

Neue Proteste gegen Machthaber Lukaschenko in Belarus

Minsk - In Belarus (Weißrussland) wollen am Sonntag erneut Tausende Menschen zu Protesten gegen Machthaber Alexander Lukaschenko auf die Straße gehen. Die traditionelle Sonntagsdemonstration ist diesmal als "Marsch des Willens" angekündigt. Trotz Gewaltandrohung der Polizei wollen sich die Gegner Lukaschenkos dem Druck nicht beugen und weiter Neuwahlen fordern.

Rumänien wählt neues Parlament

Bukarest - In Rumänien finden an diesem Sonntag Parlamentswahlen statt. Die seit einem Jahr amtierende bürgerliche Regierungspartei PNL von Ministerpräsident Ludovic Orban hofft dabei auf eine komfortable Mehrheit und erwägt eine Koalition mit der kleineren öko-liberalen Partei USR. Die jüngsten Umfragen sehen jedoch die PNL und die sozialdemokratische Oppositionspartei PSD in etwa gleichauf. Die USR dürfte ihren Platz als drittstärkste Kraft behaupten.

