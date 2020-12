In Osttirol Lawinensituation noch brenzliger, Warnstufe "5"

Wien - Die anhaltend starken Schneefälle sowie Sturm auf den Bergen haben in Osttirol die Lawinengefahr weiter ansteigen lassen. Der Lawinenwarndienst Tirol gab für Sonntag Stufe "5", also die höchste Gefahrenstufe, aus. Aus hoch gelegenen Einzugsgebieten seien im Tagesverlauf spontane Lawinen zu erwarten, vereinzelt auch extrem große, hieß es. Dies gelte für alle Expositionen. Für Montag wurde im Bezirk Lienz Entspannung prognostiziert, die Lawinengefahr nehme ab.

Kurz wirbt um Disziplin nach Lockdown-Ende

Wien - Am Tag vor Ende des harten Lockdowns hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) an die Bevölkerung appelliert, die weiter geltenden Maßnahmen einzuhalten. Nur so könne sich die positive Entwicklung fortsetzen, meinte der VP-Chef. Die gute Nachricht für Kurz ist, dass der Lockdown gewirkt habe. Es sei gelungen, in den letzten Wochen die durchschnittlichen täglichen Neuansteckungen zu halbieren. Die verbleibenden Maßnahmen seien "alternativlos".

Trump erneuerte in Georgia Vorwürfe gegen Demokraten

Washington - US-Präsident Donald Trump hat sich rund einen Monat nach seiner Wahlniederlage gegen Joe Biden trotz etlicher erfolgloser Klagen gegen die Ergebnisse siegesgewiss gezeigt. "Sie haben betrogen und unsere Präsidentenwahl manipuliert, aber wir werden trotzdem gewinnen", sagte der Republikaner am Samstagabend in Valdosta im Bundesstaat Georgia mit Blick auf die Demokraten. Experten geben Trump keine reellen Chancen mehr, seine Niederlage gegen Biden juristisch noch abzuwenden.

Zahl der Opfer bei Grubenunglück in China auf 23 gestiegen

Chongqing - Die Zahl der Opfer bei einem Grubenunglück im Südwesten Chinas ist auf 23 gestiegen. Das berichteten staatliche Medien am Sonntag nach Abschluss der Rettungsaktion. Ein Überlebender habe geborgen werden können. 24 Menschen waren am Freitag in der Diaoshuidong-Mine in Chongqing unter Tage eingeschlossen worden. Ursache für den Tod der 23 Menschen waren Kohlenmonoxid-Vergiftungen. Wie es zu dem Austritt des farb- und geruchlosen Gases kommen konnte, war noch unklar.

Parlamentswahl in Rumänien begonnen

Bukarest - In Rumänien hat am Sonntag in der Früh die reguläre Parlamentswahl begonnen. Knapp 19 Millionen wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, die 136 Senatoren und 329 Abgeordnete der neuen Legislative in Bukarest zu wählen. Die rund 19.000 Wahllokale im Land öffneten um 07.00 Uhr Lokalzeit und werden um 21.00 Uhr schließen.

Raumsonde "Hayabusa2" wieder auf der Erde gelandet

Tokio/Sydney - Die japanische Raumsonde "Hayabusa2" hat ihre Mission zum Asteroiden Ryugu erfolgreich beendet und eine Probenkapsel zur Erde geschickt. Ein Hubschrauber habe den kleinen Behälter im Landegebiet, der Wüste des Woomera-Testgeländes für Luft- und Raumfahrt im Süden Australiens, gefunden, gab die japanische Raumfahrtbehörde Jaxa am Sonntag in der Früh bekannt. Forscher erwarten in dem Behältnis 4,6 Milliarden Jahre altes Material, das aus der Frühzeit des Sonnensystems stammt.

