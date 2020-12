Frau Holle in Osttirol und Kärnten außer Rand und Band

Innsbruck - Sehr große Lawinengefahr mit der höchsten Warnstufe 5 in Osttirol, enorme Neuschneemengen im westlichen Kärnten und Oberkärnten, Niederschlagsmengen teilweise im Rekordbereich - Frau Holle lässt auch am Sonntag gehörig ihre Muskeln spielen. Straßen- und Bahnsperren sowie Murenabgänge taten in den Regionen beider Bundesländer ihr übriges. Doch für Montag wurde Entspannung prognostiziert. Die Schulen in den betroffenen Gebieten bleiben am Montag geschlossen.

Finale Verhandlungen zum Post-Brexit-Handelspakt

London - Die Unterhändler Großbritanniens und der EU sind an den Verhandlungstisch zurückgekehrt, um unter massivem Zeitdruck zu versuchen, doch noch einen Handelspakt für die Zeit nach der Brexit-Übergansphase zustande zu bringen. Die Gespräche in Brüssel hätten begonnen, sagte ein Sprecher der EU-Kommission am Sonntagnachmittag der dpa. Ein Handelspakt soll dramatische wirtschaftliche Verwerfungen auf beiden Seiten nach Ende der Übergangsphase zum Jahreswechsel verhindern.

Politiker-Appelle vor Ende des harten Lockdowns

Wien - Am Tag vor Ende des harten Lockdowns hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) an die Bevölkerung appelliert, die weiter geltenden Maßnahmen einzuhalten. Nur so könne sich die positive Entwicklung fortsetzen, meinte der ÖVP-Chef. Auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) mahnte zur Einhaltung der Vorgaben, die Zahlen seien "noch viel zu hoch". Und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) wies auf "die engmaschigen Kontrollen" der Polizei hin.

Opernsänger und Schauspieler Klaus Ofczarek gestorben

Wien - Der österreichische Opernsänger und Schauspieler Klaus Ofczarek ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 81 Jahren, wie die Volksoper mitteilte. Das Haus am Gürtel war viele Jahre die Wirkstätte des gebürtigen Wieners, der aber u.a. auch an der Staatsoper, der Oper Graz und vielen Bühnen im Ausland zu erleben war. Zudem trat der Vater von Burgschauspieler Nicholas Ofczarek in etlichen Fernsehproduktionen auf.

Flachgau wird teilweise zum Risikogebiet für Geflügelpest

Salzburg/Flachau - Das Gesundheitsministerium hat 16 Flachgauer Gemeinden und die Stadt Salzburg zu Gebieten mit erhöhtem Geflügelpest-Risiko erklärt. Ab 7. Dezember gelten deshalb laut Landesveterinärdirektor Josef Schöchl spezielle Maßnahmen, die eine Ansteckung des hochempfänglichen Hausgeflügels durch Wildvögel bestmöglich verhindern sollen, hieß es in einer Aussendung Sonntagabend.

Corona-Anstieg: Bayern ruft erneut Katastrophenfall aus

München - Wegen der anhaltend hohen Corona-Zahlen ruft Bayern ab dem 9. Dezember erneut den Katastrophenfall aus. Wie in Baden-Württemberg ist in Bayern außerdem eine nächtliche Ausgangssperre für alle Städte und Kreise mit einer Inzidenz von mehr als 200 Corona-Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner beschlossen worden. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie verbietet Bayern außerdem ab Mittwoch den Konsum von Alkohol unter freiem Himmel.

Hunderte Festnahmen bei Protest gegen Lukaschenko in Belarus

Minsk - Nach fast fünf Monaten Protesten in Belarus gegen Machthaber Alexander Lukaschenko hat Anführerin Swetlana Tichanowskaja aus ihrem Exil den Mut der Menschen gelobt. Trotz Festnahmen und Polizeigewalt sei der Protest für viele inzwischen Teil des Alltags geworden, sagte die 38-Jährige zu neuen Kundgebungen am Sonntag in der Hauptstadt Minsk und anderen Städten. Mehr als 300 Menschen seien festgenommen worden etwa wegen Verstoßes gegen das Versammlungsverbot.

Kopf glaubt an Homeoffice-Einigung kommende Woche

Wien - Wirtschaftskammer-Generalsekretär Karlheinz Kopf (ÖVP) geht davon aus, dass man sich bereits kommende Woche auf Sozialpartner-Ebene auf eine langfristige Regelung des Homeoffice einigen wird. Man werde wohl in Vorgesprächen eine Lösung finden und sie dann Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) bei dem bereits angesetzten Gespräch mit ihr präsentieren können, erklärte er in der ORF-Sendung "Hohes Haus".

