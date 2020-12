Harter Lockdown zu Ende - Geschäfte öffnen

Wien - Der harte Corona-Lockdown ist zu Ende. Nach fast drei Wochen dürfen Geschäfte, Einkaufszentren, Friseure und andere Dienstleister wie Masseure ab Montag unter strengen Auflagen wieder aufsperren. Auch die Schulen öffnen wieder ihre Tore für den Unterricht in den ersten acht Schulstufen sowie für Maturaklassen - ab der fünften Schulstufe mit Maskenpflicht. Auch Museen und Bibliotheken und Sportanlagen in Sparten, wo es zu keinem Körperkontakt kommt, sind wieder zugänglich.

Frau Holle in Osttirol und Kärnten außer Rand und Band

Innsbruck - Sehr große Lawinengefahr mit der höchsten Warnstufe 5 in Osttirol, enorme Neuschneemengen im westlichen Kärnten und Oberkärnten, Niederschlagsmengen teilweise im Rekordbereich - Frau Holle lässt auch am Sonntag gehörig ihre Muskeln spielen. Straßen- und Bahnsperren sowie Murenabgänge taten in den Regionen beider Bundesländer ihr übriges. Doch für Montag wurde Entspannung prognostiziert. Die Schulen in den betroffenen Gebieten bleiben am Montag geschlossen.

Politiker-Appelle vor Ende des harten Lockdowns

Wien - Am Tag vor Ende des harten Lockdowns hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) an die Bevölkerung appelliert, die weiter geltenden Maßnahmen einzuhalten. Nur so könne sich die positive Entwicklung fortsetzen, meinte der ÖVP-Chef. Auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) mahnte zur Einhaltung der Vorgaben, die Zahlen seien "noch viel zu hoch". Und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) wies auf "die engmaschigen Kontrollen" der Polizei hin.

Schauspielerin Senta Wengraf 96-jährig verstorben

Wien - Die österreichische Schauspielerin Senta Wengraf, bekannt aus den "Sissi"-Filmen und langjähriges Ensemblemitglied am Theater in der Josefstadt, ist am Sonntagnachmittag in ihrer Wiener Wohnung 96-jährig verstorben. Das bestätigte das Theater in der Josefstadt der APA. Zuvor hatte der "Kurier" (Online) unter Berufung auf das enge Umfeld der Familie berichtet.

Trump-Anwalt Giuliani positiv auf das Virus getestet

Washington - Der persönliche Anwalt des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump, Rudy Giuliani, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte Trump am Sonntag auf Twitter mit. Der 76-jährige ehemalige Bürgermeister von New York City leitet die rechtlichen Anstrengungen, das Wahlergebnis in den USA vom 3. November zugunsten Trumps zu kippen - bisher ohne nennenswerten Erfolg. Trump sendete seinem Anwalt in seiner Twitter-Nachricht Genesungswünsche.

EU und London ringen um Handelsabkommen nach dem Brexit

London - Es ist die vermutlich letzte Chance für eine Einigung auf ein Handelsabkommen nach dem endgültigen Brexit: Nach acht Monaten ergebnisloser Verhandlungen sind die Delegationen beider Seiten am Sonntag in Brüssel zu intensiven Verhandlungen zusammengekommen. Zeit haben sie bis Montagabend - dann wollen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premierminister Boris Johnson Bilanz ziehen.

Rumäniens Premier Orban beansprucht Sieg für seine Liberalen

Bukarest - Bei der Parlamentswahl in Rumänien hat der amtierende Ministerpräsident Ludovic Orban auf der Grundlage von Nachwahlbefragungen den Sieg für sich beansprucht. Seine liberale Zentrumspartei PNL habe vier potenzielle Koalitionspartner, sagte er am Sonntagabend dem Sender Realitatea TV. Die Gespräche über eine neue Regierung könnten ab Montag beginnen und dürften nicht lange dauern. Prognosen sahen die PNL zu diesem Zeitpunkt knapp vor der linken PSD (Sozialdemokraten).

Corona-Anstieg: Bayern ruft erneut Katastrophenfall aus

München - Wegen der anhaltend hohen Corona-Zahlen ruft Bayern ab dem 9. Dezember erneut den Katastrophenfall aus. Wie in Baden-Württemberg ist in Bayern außerdem eine nächtliche Ausgangssperre für alle Städte und Kreise mit einer Inzidenz von mehr als 200 Corona-Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner beschlossen worden. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie verbietet Bayern außerdem ab Mittwoch den Konsum von Alkohol unter freiem Himmel.

