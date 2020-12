Harter Lockdown zu Ende - Geschäfte öffnen

Wien - Der harte Corona-Lockdown ist zu Ende. Nach fast drei Wochen dürfen Geschäfte, Einkaufszentren, Friseure und andere Dienstleister wie Masseure ab Montag unter strengen Auflagen wieder aufsperren. Auch die Schulen öffnen wieder ihre Tore für den Unterricht in den ersten acht Schulstufen sowie für Maturaklassen - ab der fünften Schulstufe mit Maskenpflicht. Auch Museen und Bibliotheken und Sportanlagen in Sparten, wo es zu keinem Körperkontakt kommt, sind wieder zugänglich.

Lawinenwarnstufe "4" für Osttirol, viele Einsätze in Kärnten

Lienz/Innsbruck - Nachdem am Sonntag für Osttirol aufgrund der anhaltenden starken Schneefälle die Lawinenwarnstufe "5", also die höchste Gefahrenstufe, ausgerufen worden war, haben die Experten des Lawinenwarndiensts Tirol die Gefahr am Montag mit der Stufe "4", also große Gefahr, angegeben. Am Dienstag soll das Risiko weiterhin leicht abnehmen, hieß es im Lawinenreport. In Kärnten waren weiter zahlreiche Straßen gesperrt, starke Schnee- und Regenfälle führten zu 300 Feuerwehreinsätzen.

Maduro gewinnt Kontrolle über Parlament in Venezuela zurück

Caracas - Staatschef Nicolas Maduro hat in Venezuela die Kontrolle über das Parlament zurückgewonnen. Nach Angaben der Wahlbehörde kam das Parteienbündnis Maduros bei der Wahl am Sonntag auf knapp 68 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei nur 31 Prozent, nachdem Oppositionsführer Juan Guaido zum Boykott der Abstimmung aufgerufen hatte. Die Nationalversammlung war die letzte noch nicht von Maduro beherrschte Institution des südamerikanischen Landes.

Verheerender Buschbrand auf Fraser Island bedroht Ortschaft

Sydney - Der verheerende Waldbrand auf der berühmten Touristeninsel Fraser Island im australischen Bundesstaat Queensland bedroht jetzt auch eine Ortschaft. Das Feuer bewege sich "mit aller Macht" auf die Gemeinde Happy Valley im Osten der größten Sandinsel der Welt zu, teilten die Einsatzkräfte am Montag mit. Die Hälfte der Insel, die seit 1992 zum Weltnaturerbe der Unesco gehört, ist dem Mitte Oktober ausgebrochenen Feuer bereits zum Opfer gefallen.

Diplomat: Barnier sieht Chancen auf Deal eher pessimistisch

London - Bei den Brexit-Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien zeichnet sich weiter kein Durchbruch ab. EU-Chefunterhändler Michel Barnier habe die Botschafter der 27 Mitgliedstaaten darüber unterrichtet, dass es noch keine Einigung gebe, und er habe sich mit Blick auf die Chancen für eine Einigung eher pessimistisch geäußert, sagte ein Diplomat am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Es gebe weiterhin keine Lösung bei den drei größten Streitthemen.

Ausgang der Parlamentswahl in Rumänien unklar

Bukarest - In Rumänien ist der Ausgang der Parlamentswahl nach Zwischenergebnissen unklar. Während Ministerpräsident Ludovic Orban noch am Sonntag auf Grundlage von Nachwahlbefragungen den Sieg seiner reformorientierten Zentrumspartei PNL beanspruchte, liegen nach einer nicht amtlichen, vorläufigen Auszählung vom Montag die oppositionellen Sozialdemokraten PSD vorne.

China erlebt Exportboom - Plus 21,1 Prozent im November

Peking - Die chinesischen Exporte sind im November sprunghaft angestiegen. Die Ausfuhren legten unerwartet stark um 21,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, wie der chinesische Zoll am Montag in Peking berichtete. Die Importe blieben hingegen hinter den Erwartungen zurück und kletterten nur um 4,5 Prozent - etwas weniger noch als im Vormonat mit 4,7 Prozent. Der Handelsüberschuss stieg damit kräftig um 102,9 Prozent auf 75 Milliarden US-Dollar (61,68 Mrd. Euro)

Biden erwägt offenbar Latino Becerra als Gesundheitsminister

New York - Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat sich einem Medienbericht zufolge für einen Kandidaten für das vor allem angesichts der Covid-19-Pandemie wichtige Amt des Gesundheitsministers entschieden. Er wolle den derzeitigen kalifornischen Generalstaatsanwalt und Justizminister Xavier Becerra nominieren, berichtete die "New York Times" am Sonntag. Becerra war 2017 als erster Latino im Amt des kalifornischen Justizministers vereidigt worden.

