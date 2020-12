Corona-Impfungen in Großbritannien angelaufen

London - Eine 90 Jahre alte Frau hat am Dienstag die erste Corona-Impfung in Großbritannien erhalten. Margaret "Maggie" Keenan wurde im Universitätskrankenhaus in Coventry geimpft, wie der britische Gesundheitsdienst NHS (National Health Service) mitteilte. Großbritannien hatte vergangene Woche als erstes Land der Welt dem Mainzer Pharma-Unternehmen Biontech und seinem US-Partner Pfizer eine Notfallzulassung für deren Corona-Impfstoff erteilt.

Johnson sieht Post-Brexit-Gespräche in heikler Phase

London - Die Post-Brexit-Verhandlungen mit der EU stecken nach Angaben des britischen Premierministers Boris Johnson in einer heiklen Phase. "Die Lage ist im Moment sehr knifflig", sagte der Regierungschef am Dienstag. Besonders in der Frage der Fischereirechte liege man noch weit auseinander. Natürlich werde er versuchen, ein Abkommen zu erreichen. "Wir sind immer hoffnungsvoll." Aber es komme vielleicht der Punkt, an dem man sich eingestehen müsse, dass man nicht weiterkomme.

Weiter angespannte Schneelage in Osttirol und Oberkärnten

Innsbruck/Bregenz - Keine Entspannung der Wetterlage hat es am Dienstag in den vom massiven Neuschnee betroffenen Gebieten in Osttirol und Oberkärnten gegeben. Zahlreiche Straßen waren nach wie vor gesperrt, Haushalte ohne Strom. Die Lawinengefahr war hoch, laut Lawinenwarndienst galt Warnstufe 4, spontane Lawinenabgänge waren möglich. In besonders vom Schneefall betroffenen Gemeinden in den Kärntner Bezirken Spittal an der Drau und Hermagor bleiben am Mittwoch die Schulen geschlossen.

TIMSS: Österreichische Volksschüler stark in Mathematik

Wien - Die österreichischen Volksschüler haben bei der 2019 in 58 Ländern durchgeführten Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) konträre Ergebnisse erzielt: In der Mathematik schnitten sie im EU-Vergleich gut ab, während sie in den Naturwissenschaften einen Mittelfeldplatz belegten. In Mathe erreichten sie insgesamt 539 Punkte (TIMSS-Schnitt: 501, EU-Schnitt: 527), in den Naturwissenschaften reichte es nur zu 522 Punkten (TIMSS-Schnitt: 491, EU-Schnitt: 522).

Kein Ansturm auf Geschäfte am Marienfeiertag

Wien - Der verkaufsoffene Marienfeiertag am Dienstag hat in Österreich zu keinem übermäßigen Kundenansturm auf die Geschäfte geführt. Aus epimediologischer Sicht sei das gut, aber nicht für die Umsätze der Händler, räumte Handelsobmann Rainer Trefelik im APA-Gespräch ein. Er wies auf das Fehlen von Gastronomie und Touristen hin. Die Besucherfrequenz blieb weitestgehend moderat, von Gedränge war keine Rede. Der Trend gehe in Richtung gezielten Einkauf und kurze Verweildauer, hieß es.

Arbeitslosigkeit steigt weiter - 466.350 Personen ohne Job

Wien - Die Arbeitslosigkeit in Österreich steigt weiter an. Insgesamt sind 466.350 Personen in Österreich ohne Job. Im Wochenvergleich ist diese Zahl um 9.153 Personen gestiegen. Die krisenbedingte Arbeitslosigkeit liegt aktuell bei rund 99.000 Arbeitslosen. Die Zahl der Personen in Kurzarbeit wächst unterdessen weiter stark. Derzeit befinden sich 323.853 Personen in Kurzarbeit. Im Wochenvergleich ist das eine Steigerung um 47.483 Kurzarbeitende.

FPÖ-Chef Hofer rechnet mit baldigen Neuwahlen

Wien - FPÖ-Chef Norbert Hofer rechnet mit baldigen Neuwahlen. Er könne sich nicht vorstellen, dass die Regierung aus ÖVP und Grünen "das kommende Jahr übersteht", meinte Hofer am Dienstag und verwies auf die jüngsten "Streitereien und Dispute" innerhalb der türkis-grünen Koalition. Diese erinnerten ihn an die Auseinandersetzungen in der Großen Koalition in den Jahren 2016 und 2017. Die ÖVP nannte die Hofer-Aussagen "abstrus".

Falsche Polizisten verursachten Schaden in Millionenhöhe

Wien - Eine organisierte Betrügerbande soll allein in Wien seit 2018 einen Schaden in Millionenhöhe verursacht haben. Die Täter melden sich bei vorwiegend älteren Opfern, geben sich als Polizisten aus und ergaunern Wertgegenstände und Geld. Nach einem Mitglied der Bande, der als "Abholer" der Beute fungierte, wird nun per Foto gefahndet, berichtete die Polizei am Dienstag.

