Einigung im EU-Budgetstreit naht

Brüssel - Die EU-Staats- und Regierungschefs stehen nach Worten des ungarischen Premiers Viktor Orban kurz vor einer Einigung im Streit um das 1,8 Billionen Euro schwere Finanzpaket. "Wir sind sehr nahe daran, eine gute Vereinbarung zu erzielen." Ungarn und Polen wollten verhindern, dass die Auszahlung von EU-Geld künftig an die Einhaltung von Rechtsstaatsprinzipien geknüpft wird. Deshalb blockieren sie bisher das EU-Budgetpaket mit einem Volumen von gut 1,8 Billionen Euro.

EU rüstet sich für No-Deal-Brexit

Brüssel/London/Wien - Die Europäische Union rüstet sich für ein Scheitern der Verhandlungen über den Brexit-Handelspakt, um das befürchtete Chaos zur Jahreswende abzumildern. Es geht unter anderem darum, Flug- und Straßenverkehr sowie die Fischerei aufrechtzuerhalten, teilte die Brüsseler Behörde am Donnerstag mit. "Die Verhandlungen laufen noch, aber das Ende der Übergangsfrist ist nahe", schrieb Kommissionschefin Ursula von der Leyen auf Twitter. Es gebe keine Garantie für einen Vertrag.

Corona-Massentests im Burgenland gestartet

Eisenstadt - Im Burgenland sind Donnerstagfrüh die flächendeckenden Massentestungen auf das Coronavirus angelaufen. Seit 7.30 Uhr sind die 25 fixen Teststationen und zwei Testbusse in Betrieb. In der größten Station, dem Allsportzentrum in Eisenstadt, sind für den ersten Tag rund 1.400 Personen angemeldet, sagte Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) im Gespräch mit der APA. Einige standen bereits vor der Öffnung Schlange, um sich testen zu lassen. Der Start verlief problemlos.

Laut Gesundheitsminister stehen nun wichtigste Wochen bevor

Wien - Bei Reproduktionszahl und Sieben-Tage-Inzidenz, bei diesen Corona-Werten stimme der Trend. Diese Bilanz hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Donnerstag gezogen. Aber beim wichtigsten Ziel, der Zahl der Intensivpatienten in Österreichs Krankenhäusern, bestehe "die Schwere und Intensität der Aufgabe" weiterhin. 585 Intensivbetten sind aktuell belegt, in den kommenden "wichtigsten vier Wochen in der Pandemie" sollen es unter 300 sein.

Coronasommer ließ Reiselust der Österreicher einbrechen

Wien - Im dritten Quartal von Juli bis September sind die Österreicher wegen der Coronapandemie wenig überraschend deutlich weniger verreist als üblich. Die Urlaubsfahrten inklusive Verwandten- und Bekanntenbesuchen brachen im Vergleich zur Vorjahresperiode um 16,8 Prozent ein. Die Zahl der Urlaubsreisen ging damit von 7 auf 5,9 Millionen zurück und jene der Reisenden um ein Fünftel (-20,6 Prozent) auf 3,4 Millionen. Inlandsreisen stiegen aber stark an, so die Statistik Austria.

Krankenstände wegen Corona-Pandemie deutlich zurückgegangen

Wien - Die Corona-Pandemie führt zu einem deutlichen Rückgang der Krankenstände. Laut Daten des am Donnerstag veröffentlichten "Fehlzeitenreport" kam es im Frühjahr während des Lockdowns zu einem starken Rückgang der Zugänge in den Krankenstand. Die Zahl lag im April 2020 fast zwei Drittel unter dem Vorjahresniveau, im Mai betrug das Minus 55 Prozent. In den Folgemonaten lagen die Zahlen aber immer noch um ein Fünftel bis ein Viertel unter den Vergleichswerten aus 2019.

Tausende Haushalte in Ö nach Schneefällen ohne Strom

Lienz - Nach einer schneereichen Nacht waren Donnerstagfrüh in der Steiermark rund 11.000 Haushalte ohne Strom. Ein Großteil davon in den Bezirken Leibnitz sowie in der Weststeiermark, hieß es seitens der Energie Steiermark. In Osttirol entspannte sich die Lage inzwischen etwas. Am Donnerstagvormittag waren noch rund 1.500 Haushalte ohne Strom, sagte Christian Ammer von der Tinetz. Die Niederschläge hätten zum Glück aufgehört und über Nacht gab es keine weiteren Störungen mehr.

Weißrussland schließt Landesgrenzen - Kritik von Opposition

Minsk - Weißrussland schränkt die Ausreise aus dem Land vorübergehend massiv ein und nennt den Schritt eine Corona-Schutzmaßnahme. Ab 21. Dezember dürfen Weißrussen und Ausländer mit einer Aufenthaltsgenehmigung nicht mehr über Kontrollpunkte an Straßen und Bahnhöfen ausreisen, wie aus einem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss der Regierung hervorgeht. Auch Kontrollpunkte an Flusshäfen sollen von der Regelung betroffen sein. Die Opposition kritisiert die Regelung.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

