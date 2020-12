Mutmaßlicher Drahtzieher des Ibiza-Videos gefasst

Wien - Der mutmaßliche Drahtzieher des Ibiza-Videos ist gefasst. Julian H. wurde in Deutschland festgenommen, nachdem er von einer Auslandsreise zurückgekehrt war. Die Staatsanwaltschaft Wien, die gegen H. ermittelt, wartet nun auf die Übergabe durch die deutschen Behörden, was aber noch einige Zeit dauern könnte. Indes freuten sich die "Hauptdarsteller" des Videos, Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus, sowie die Fraktionen im Ibiza-Untersuchungsausschuss.

Corona-Antikörperstudie: 4,7 Prozent bis Oktober infiziert

Wien - Mit rund 349.000 Personen bzw. 4,7 Prozent der Bevölkerung, die laut der ersten österreichweiten SARS-CoV-2-Antikörperstudie bis Mitte bzw. Ende Oktober schon eine Covid-19-Infektion durchgemacht haben, ist eine auf natürlichem Weg erreichte Herdenimmunität weit entfernt. Das wurde bei der Studienpräsentation am Freitag betont. Auch wenn dieser Wert mittlerweile höher ist, bezeichnete Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) ein Warten auf die Herdenimmunität als "Illusion".

Zweiter Lockdown lässt Wirtschaft wieder schrumpfen

Wien - Österreichs Wirtschaft schrumpft heuer um 7,1 Prozent, erwartet die Nationalbank. Der zweite Lockdown hat die Erholung vom Sommer zunichte gemacht. Aber immerhin wird jetzt im Herbst die Wirtschaft nur halb so hart getroffen wie im Frühjahr, sagten OeNB-Gouverneur Robert Holzmann und Chef-Volkswirtin Doris Ritzberger-Grünwald am Freitag vor Journalisten. Im Frühjahr war die Wirtschaft um 25 Prozent eingebrochen, jetzt um 13 Prozent. Im Sommer hatte sie sich fast normalisiert.

Corona-Massentests in Salzburg, Oberösterreich und Kärnten

Salzburg/Linz/Klagenfurt - In Salzburg, Oberösterreich und Kärnten haben am Freitag die Corona-Massentests begonnen. In Salzburg startete das Screening in der Landeshauptstadt bei regem Andrang, die anderen Landesteile folgen in den kommenden Tagen. In Kärnten und Oberösterreich waren die Teststation unterschiedlich stark besucht und nur Wenige hatten sich Time-Slots gebucht. Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) rief dazu auf, auch ohne Anmeldung zu den Teststraßen zu kommen.

Gratis-Masken für Ältere im Nationalrat beschlossen

Wien - Der Nationalrat hat am Freitagvormittag mit Stimmen von ÖVP, Grünen und SPÖ die gesetzliche Basis dafür gelegt, dass Personen über 65 zehn hochwertige FFP2-Schutzmasken postalisch und kostenlos zugeschickt bekommen. Weiters wurde festgelegt, dass künftig in weiteren Bereichen des gesellschaftlichen Lebens Registrierungen vorgeschrieben werden können, um das Corona-Contact-Tracing zu ermöglichen.

USA berichten über Einmarsch Eritreas in Tigray

Mekelle (Tigray)/Addis Abeba - Truppen Eritreas sind nach Angaben der US-Regierung offenbar in die äthiopische Krisenregion Tigray einmarschiert. Ein Sprecher des US-Außenministeriums erklärte am Freitag, es lägen "glaubwürdige Berichte" über einen eritreischen Militäreinsatz in Tigray vor. Sowohl Eritrea als auch Äthiopien dementierten dies allerdings.

Kritik an Marokko-Israel-Abkommen in arabischer Welt

Gaza - Das Abkommen zwischen Marokko und Israel über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen stößt in der arabischen Welt auf unterschiedliche Reaktionen. Ein Sprecher der im Gazastreifen herrschenden Hamas verurteilte die Einigung als "politische Sünde", die der palästinensischen Sache nicht diene. Die Westsahara-Befreiungsorganisation Polisario sprach von einem Verstoß gegen die UNO-Charta. Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate hingegen begrüßten die Pläne.

Zwei Jahre Haft für Drohung gegen Bundespräsidenten

Graz - Ein Grazer ist am Freitag im Straflandesgericht zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Er soll im September 2019 einen Brief an den Bundespräsidenten geschrieben haben, in dem er angab, von Terroranschlägen in Österreich und Amerika zu wissen. Er forderte den Präsidenten auf, den Mithäftling zu begnadigen, andernfalls werde er die Details zu dem Anschlag nicht verraten. Der 23-Jährige bekannte sich großteils schuldig.

Wiener Börse am Nachmittag mit Abschlägen.

Wien - Die Wiener Börse zeigte sich am Nachmittag weiterhin schwächer, der Leitindex ATX gab um 1,49 Prozent auf 2.614,08 Einheiten nach. Vor allem Sorgen um das drohende Scheitern eines Handelsabkommens mit Großbritannien drücken auf die Stimmung an den Börsen. Die Kursverluste in Wien erfolgten auf breiter Front. Index-Schwergewicht Erste Group verlor 3,11 Prozent, BAWAG büßten 2,12 Prozent ein. Wienerberger hob seine Ergebnisprognose für 2020 an, die Aktien stiegen 0,92 Prozent.

