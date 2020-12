Massentests in Steiermark und Niederösterreich gestartet

Graz/St. Pölten - Mit der Steiermark und Niederösterreich greifen am Samstag zwei weitere Bundesländer in das Corona-Massentest-Geschehen ein. Die Stationen haben pünktlich um 8.00 Uhr geöffnet und schließen um 18.00 Uhr, dasselbe Zeitfenster gilt für Sonntag. In Niederösterreich hat sich fast ein Drittel der Bevölkerung angemeldet. Auch im Burgenland, in Oberösterreich, in Kärnten, in Salzburg und in Wien werden am Wochenende weiter kostenlose Tests angeboten.

Regierung kündigt weitere Kontaktbeschränkungen an

Wien - Angesichts der nach wie vor hohen Infektionszahlen hat die Regierung Freitagabend Verschärfungen der Corona-Maßnahmen angekündigt. Bei Silvesterfeiern sind nur maximal zwei Haushalte erlaubt. Ausnahmen gibt es für den Heiligen Abend und den Christtag, da sind zehn Personen zulässig. Das gab Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nach einer Konferenz mit den Landeshauptleuten bekannt. Außer in der Silvesternacht gelten nächtliche Ausgangsbeschränkungen von 20.00 bis 6.00 Uhr.

USA lassen ersten Corona-Impfstoff zu

New York - Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat dem Corona-Impfstoff des Pharma-Unternehmens BioNTech und seines US-Partners Pfizer eine Notfallzulassung erteilt. Der Impfstoff ist damit der erste, der in den USA zugelassen wurde. Einen entsprechenden Antrag hatten die Unternehmen im November bei der FDA eingereicht. Noch-US-Präsident Donald Trump versprach seinen Landsleuten erste Impfungen noch an diesem Wochenende.

Iranischer Dissident hingerichtet

Teheran - Im Iran ist am Samstag einem Medienbericht zufolge der bekannte regierungskritische Journalist Ruhollah Zam (42) hingerichtet worden. Der frühere Betreiber einer Online-Protest-Plattform war zum Tode verurteilt worden, weil er 2017 zu regierungsfeindlichen Unruhen aufgerufen haben soll, meldete die halbamtliche Nachrichtenagentur Nur. Am Dienstag hatte das Oberste Gericht des Iran Zams Todesurteil bestätigt.

Staatsanwaltschaft verhörte syrischen Geheimdienst-General

Wien - Der mutmaßlich vom Bundesamt für Verfassungsschutz geschützte syrische General Khaled H. ist kürzlich von der Staatsanwaltschaft Wien einvernommen worden. Ein Sprecher habe dies dem "Kurier" bestätigt, hieß es. H., dem Folter vorgeworfen werde, sei bis März 2013 Leiter des allgemeinen syrischen Nachrichtendienstes Zweigstelle 335 in Raqqa gewesen. Laut Zeugenaussagen soll diese Zweigstelle an der brutalen Niederschlagung gegen die Opposition in Raqqa beteiligt gewesen sein.

Trump lässt zweiten afroamerikanischen Häftling hinrichten

Washington - Die Regierung des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump hat kurz vor dessen Ablösung zum zweiten Mal in zwei Tagen einen wegen Mordes verurteilten Schwarzen hinrichten lassen. Alfred Bourgeois (56) wurde am Freitagabend (Ortszeit) in Terre Haute im US-Staat Indiana mit einer Giftspritze getötet, wie US-Medien berichteten. Der Lkw-Fahrer war im Jahr 2004 schuldig gesprochen worden, seine zweieinhalb Jahre alte Tochter missbraucht, gefoltert und getötet zu haben.

Fußgänger in Oberösterreich von Klein-Lkw getötet

Gunskirchen - Ein 83-jähriger Pensionist aus dem Bezirk Wels-Land ist am Freitagnachmittag im Gemeindegebiet von Gunskirchen von einem Klein-Lkw überfahren worden. Der Mann war laut Polizeiangaben gegen 16.45 Uhr auf der Landesstraße 1249 am Fahrbandrand zu Fuß unterwegs. Er wurde von dem Fahrzeug eins 57-jährigen Einheimischen erfasst, weggeschleudert und dabei tödlich verletzt, hieß es.

Zwölfjährige bringt in Spanien Buben zur Welt

Madrid - Ein erst zwölfjähriges Mädchen hat in der nordspanischen Region Kantabrien einen gesunden Buben zur Welt gebracht. Die Familie habe bis zum Beginn der Wehen nichts von der Schwangerschaft bemerkt, berichteten die Medien unter Berufung auf die Behörden. Das Sozialamt, das die Familie betreute, habe betont, nichts habe auf eine Schwangerschaft des Mädchens hingewiesen. Auch in der Schule soll niemandem etwas aufgefallen sein. Beim Vater handelt es sich um einen 17-Jährigen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red